Tentang JBCC

IBM Apptio Cloudability Premium untuk mengoptimalkan biaya dan operasi cloud
JBCC telah membantu lebih dari 600 perusahaan pelanggan bermigrasi ke cloud menggunakan layanan cloud EcoOne, dengan dukungan penuh mulai dari arsitektur cloud hingga operasi dan seterusnya.
Namun, setelah bermigrasi ke cloud dan mulai menggunakan layanan cloud publik, makin banyak pelanggan yang mengalami masalah terkait tagihan layanan cloud yang lebih tinggi dari perkiraan.
Ada berbagai alasan untuk ini, termasuk alokasi sumber daya yang lebih banyak daripada yang diperlukan ke server dan aplikasi, peningkatan file cadangan dan log, serta adanya sisa sumber daya yang dialokasikan sementara bahkan setelah penggunaan cloud berakhir. Salah satu faktor yang mengkhawatirkan adalah betapa sulitnya situasi ini untuk dipahami saat ini. Depresiasi nilai tukar yen Jepang terhadap dolar AS adalah faktor utama lainnya.
Untuk mengatasi keluhan pelanggan ini, JBCC telah menyediakan laporan evaluasi status operasional bagi lingkungan multi-cloud guna membantu mengoptimalkan pemanfaatan cloud.
Meskipun laporan yang kompatibel dengan lingkungan multi-cloud telah diterbitkan melalui layanan EcoOne yang ada, laporan rekomendasi diterbitkan secara terpisah dari tiap cloud, dan hasilnya bergantung pada kriteria dan akurasi tiap-tiap layanan cloud. Untuk tujuan ini, verifikasi oleh SE khusus diperlukan apabila perubahan konfigurasi benar-benar juga menjadi masalah.
Hal yang dapat dilakukan JBCC dengan Cloudability Premium:
Dengan menggabungkan sistem penagihan fleksibel bayar sesuai penggunaan (pay-as-you-go) dari Cloudability Premium dengan Perjanjian Solusi Tertanam (Embedded Solution Agreement, ESA), kini perusahaan kecil hingga menengah dapat memulai dari skala kecil sekaligus tetap memegang kendali atas biaya dan cakupan yang sesuai dengan ukuran bisnis mereka. Penyediaan layanan terkelola juga telah mengatasi masalah kekurangan tenaga ahli operasi TI yang dihadapi oleh berbagai perusahaan kecil dan menengah di Jepang.
Selain itu, sumber daya unit pemrosesan grafis (graphics processing unit, GPU), yang kian diminati di seluruh dunia, dikenal mahal dan bernilai tinggi.
Pengoptimalan sumber daya dan biaya yang terkait dengan instans GPU bisa jadi sangat efektif, termasuk dalam mengurangi konsumsi daya dan emisi gas rumah kaca.
Untuk mengatasi masalah ini, JBCC memvalidasi fungsi IBM Apptio Cloudability dan IBM Turbonomic.
IBM Cloudability mengambil data penagihan dari berbagai penyedia cloud besar, menormalkan dan menyusun data, serta memvisualisasikan semua biaya pada satu layar. Untuk tujuan ini, bahkan dalam model pembelanjaan cloud publik yang berfluktuasi, kita dapat membandingkan status penggunaan dan biaya untuk setiap divisi bisnis dalam suatu perusahaan dari berbagai sudut, menganalisisnya dari perspektif akuntansi, serta mengidentifikasi adanya penyimpangan dalam keuangan.
IBM Turbonomic menyediakan pengambilan keputusan operasional otomatis dan tindakan yang memfasilitasi pengoptimalan sumber daya cloud dengan dukungan AI. Hal ini memangkas beban operasional sekaligus terus memastikan kualitas kinerja dan pengoptimalan biaya, sehingga memungkinkan investasi cloud yang lebih cerdas.
JBCC Corporation adalah perusahaan layanan TI yang menangani segala hal, mulai dari desain sistem hingga infrastruktur dan operasi, dengan fokus pada layanan cloud. Perusahaan ini berfokus pada pengembangan sistem berkecepatan sangat tinggi. Dikombinasikan dengan layanan keamanan dan AI, mereka memecahkan masalah sistem pelanggan dengan kemampuan teknologi dan kecepatan tinggi.
Cloudability membantu mengoptimalkan sumber daya cloud untuk meningkatkan biaya, kinerja, dan kualitas.
