Tentang JBCC

JBCC telah membantu lebih dari 600 perusahaan pelanggan bermigrasi ke cloud menggunakan layanan cloud EcoOne, dengan dukungan penuh mulai dari arsitektur cloud hingga operasi dan seterusnya.

Namun, setelah bermigrasi ke cloud dan mulai menggunakan layanan cloud publik, makin banyak pelanggan yang mengalami masalah terkait tagihan layanan cloud yang lebih tinggi dari perkiraan.

Ada berbagai alasan untuk ini, termasuk alokasi sumber daya yang lebih banyak daripada yang diperlukan ke server dan aplikasi, peningkatan file cadangan dan log, serta adanya sisa sumber daya yang dialokasikan sementara bahkan setelah penggunaan cloud berakhir. Salah satu faktor yang mengkhawatirkan adalah betapa sulitnya situasi ini untuk dipahami saat ini. Depresiasi nilai tukar yen Jepang terhadap dolar AS adalah faktor utama lainnya.

Untuk mengatasi keluhan pelanggan ini, JBCC telah menyediakan laporan evaluasi status operasional bagi lingkungan multi-cloud guna membantu mengoptimalkan pemanfaatan cloud.

Meskipun laporan yang kompatibel dengan lingkungan multi-cloud telah diterbitkan melalui layanan EcoOne yang ada, laporan rekomendasi diterbitkan secara terpisah dari tiap cloud, dan hasilnya bergantung pada kriteria dan akurasi tiap-tiap layanan cloud. Untuk tujuan ini, verifikasi oleh SE khusus diperlukan apabila perubahan konfigurasi benar-benar juga menjadi masalah.