JAL Group, perusahaan induk dari Japan Airlines, memiliki visi: untuk melayani sebagai maskapai penerbangan paling disukai dan dihargai di dunia. Namun, infrastruktur IT yang sudah ketinggalan zaman menghambat transformasi digital. Untuk mendapatkan lingkungan IT yang fleksibel yang berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan bisnis, Japan Airlines dan anak perusahaan IT intinya, JAL Information Technology Co., Ltd. (JAL INFOTEC), melibatkan IBM untuk membangun infrastruktur hybrid cloud di IBM Cloud®.