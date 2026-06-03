Tata kelola cloud yang lebih cerdas mendukung transformasi media

Hasil yang akan membuktikan sendiri. Grupo Jaime Câmara telah mencapai transparansi biaya yang lebih tinggi, efisiensi operasional, dan akuntabilitas keuangan di seluruh lingkungan cloud-nya. Dengan IBM Turbonomic, beban kerja terus dioptimalkan untuk kinerja dan biaya, memberikan pengurangan biaya infrastruktur sekitar 25-35% setelah penentuan ukuran yang tepat dan pengoptimalan kapasitas. IBM Cloudability memperkenalkan praktik dan strategi penandaan FinOps yang meningkatkan visibilitas berdasarkan unit bisnis, mengurangi sumber daya cloud tak teridentifikasi sekitar 20-30% dan mendukung alokasi biaya yang lebih akurat. Sementara itu, IBM Instana memperkuat kinerja aplikasi dan keandalan aplikasi melalui pengamatan real-time, sehingga meningkatkan kemampuan tim Operasi TI dan Rekayasa Sistem untuk mendeteksi dan menyelesaikan insiden dengan lebih efisien. Bersama-sama, kemampuan ini juga mengurangi permintaan untuk kapasitas tambahan sekitar 20-30%, memungkinkan penggunaan sumber daya yang ada dengan lebih baik dan membangun model tata kelola yang disesuaikan dengan bisnis—sekaligus mempersiapkan organisasi untuk inovasi generasi berikutnya, termasuk AI.