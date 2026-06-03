Tata kelola cloud yang lebih cerdas mendukung transformasi media

Afiliasi Globo Jaime Câmara memangkas biaya dan mendapatkan visibilitas untuk mendorong pertumbuhan digital
Grupo Jaime Câmara, afiliasi Globo terkemuka dan salah satu jaringan media regional terbesar di Amerika Latin, mengoperasikan beberapa stasiun TV, stasiun radio, surat kabar, dan platform digital. Sebagai bagian dari transformasi digitalnya, grup media ini mulai memigrasikan sistem inti ke cloud—langkah yang menandai dimulainya perjalanan modernisasi yang lebih luas. Tetapi perubahan itu disertai dengan meningkatnya biaya dan bertambahnya kompleksitas. Tanpa visibilitas atau akuntabilitas yang jelas, pengeluaran cloud menjadi tidak dapat diprediksi, sehingga menimbulkan risiko bagi anggaran dan kinerja. Tantangannya: menciptakan strategi cloud yang berkelanjutan dan dapat diskalakan yang menyelaraskan tujuan TI dan bisnis sambil berkembang menuju tata kelola yang lebih dalam, akuntabilitas keuangan, dan observabilitas aplikasi—yang menjadi dasar untuk inovasi masa depan, termasuk pengalaman yang didukung AI.
Untuk mengatasi kompleksitas dan meningkatnya biaya, Grupo Jaime Câmara bermitra dengan IBM dan ekosistemnya untuk membangun model tata kelola cloud yang lebih cerdas. Perjalanan dimulai dengan IBM® Turbonomic, sekarang bagian dari platform Concert, yang mengotomatiskan manajemen sumber daya dan terus mengoptimalkan beban kerja untuk memastikan kinerja aplikasi sekaligus mengontrol biaya. Seiring berkembangnya kebutuhan tata kelola, IBM Cloudability memperkenalkan praktik FinOps seperti penandaan dan pelaporan standar, yang meningkatkan transparansi keuangan dan akuntabilitas di seluruh unit bisnis. Pada saat yang sama, IBM Instana, yang sekarang menjadi bagian dari platform Concert, memberikan observabilitas aplikasi real-time, memungkinkan tim Operasi TI dan Rekayasa Sistem untuk memantau layanan penting dan bertindak proaktif pada masalah kinerja. Didukung oleh IBM Business Partners TD SYNNEX dan 4US Tecnologia, pendekatan terintegrasi ini menciptakan fondasi untuk operasi yang dapat diskalakan dan efisien—memosisikan organisasi untuk menjalankan proses menuju model tata kelola keuangan yang lebih matang dan bersiap menghadapi inovasi masa depan, termasuk inisiatif berbasis AI.
Hasil yang akan membuktikan sendiri. Grupo Jaime Câmara telah mencapai transparansi biaya yang lebih tinggi, efisiensi operasional, dan akuntabilitas keuangan di seluruh lingkungan cloud-nya. Dengan IBM Turbonomic, beban kerja terus dioptimalkan untuk kinerja dan biaya, memberikan pengurangan biaya infrastruktur sekitar 25-35% setelah penentuan ukuran yang tepat dan pengoptimalan kapasitas. IBM Cloudability memperkenalkan praktik dan strategi penandaan FinOps yang meningkatkan visibilitas berdasarkan unit bisnis, mengurangi sumber daya cloud tak teridentifikasi sekitar 20-30% dan mendukung alokasi biaya yang lebih akurat. Sementara itu, IBM Instana memperkuat kinerja aplikasi dan keandalan aplikasi melalui pengamatan real-time, sehingga meningkatkan kemampuan tim Operasi TI dan Rekayasa Sistem untuk mendeteksi dan menyelesaikan insiden dengan lebih efisien. Bersama-sama, kemampuan ini juga mengurangi permintaan untuk kapasitas tambahan sekitar 20-30%, memungkinkan penggunaan sumber daya yang ada dengan lebih baik dan membangun model tata kelola yang disesuaikan dengan bisnis—sekaligus mempersiapkan organisasi untuk inovasi generasi berikutnya, termasuk AI.
Grupo Jaime Câmara adalah salah satu jaringan media regional terbesar di Brasil dan merupakan afiliasi Globo yang terkemuka. Berkantor pusat di wilayah Barat Tengah, grup media ini mengoperasikan sebelas stasiun televisi, sembilan stasiun radio, serta beberapa surat kabar dan platform digital. Didirikan lebih dari enam dekade lalu, mereka menjangkau jutaan pemirsa dan pembaca setiap hari, memberikan berita dan hiburan tepercaya di seluruh saluran. Dikenal karena komitmen mereka terhadap inovasi, grup ini terus memodernisasi operasi mereka agar tetap unggul dalam bisnis media yang berkembang pesat.
4US Tecnologia adalah perusahaan TI Brasil yang didirikan pada tahun 2020, yang mengkhususkan diri dalam tata kelola cloud, FinOps, keamanan siber, dan pengoptimalan infrastruktur. Dengan menetapkan pendekatan yang mengutamakan AI (AI First), perusahaan ini memanfaatkan agen AI untuk meningkatkan operasi pelanggan, manajemen keuangan, dan keamanan. Sebagai mitra IBM, Microsoft, dan Google, 4US mempercepat transformasi digital lintas sektor seperti layanan publik, retail, dan agribisnis.
TD SYNNEX adalah distributor TI global terkemuka yang dibentuk pada tahun 2021 melalui penggabungan Tech Data dan SYNNEX Corporation. Beroperasi di lebih dari 100 negara dengan lebih dari 23.000 karyawan, perusahaan ini memberikan solusi teknologi menyeluruh di cloud, AI, keamanan, dan manajemen data. Sebagai distributor IBM dan Red Hat dengan nilai tambah global terbesar, TD SYNNEX memungkinkan mitra dan klien untuk menerapkan solusi IBM yang disesuaikan melalui Embedded Solution Agreement (ESA) mereka. Mereka juga berfungsi sebagai Penyedia Pelatihan Global eksklusif IBM, yang menawarkan sertifikasi kelas dunia dan pendidikan teknis untuk memperkuat kemampuan ekosistem.
Temukan bagaimana IBM Cloudability menghadirkan transparansi keuangan melalui praktik FinOps dan bagaimana IBM Instana memberikan observabilitas berbasis AI untuk keputusan yang lebih cepat dan cerdas. Bersama dengan IBM Turbonomic, solusi ini memungkinkan pengoptimalan biaya, jaminan kinerja, dan tata kelola yang dapat diskalakan di seluruh lingkungan hybrid dan multi-cloud.
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