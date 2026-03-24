IO River menggunakan IBM® NS1 Connect untuk mengaktifkan pengarahan lalu lintas yang terperinci dan tangguh.
IO River memungkinkan organisasi untuk mendapatkan potensi penuh arsitektur multi-edge dengan merutekan lalu lintas secara cerdas dan menerapkan komputasi di beberapa penyedia edge. Seiring strategi multi-edge makin kompleks, kebijakan pengarahan lalu lintas harus dioptimalkan untuk kinerja, biaya, dan ketersediaan—dalam skala besar.
Kebijakan yang sangat terperinci ini pada akhirnya harus dijalankan di lapisan DNS, di mana batasan kecil sekalipun dapat memengaruhi waktu aktif dan pengalaman pengguna. Sebelumnya bergantung pada penyedia DNS tunggal, IO River menghadapi kendala seputar redundansi dan fleksibilitas. Karena DNS adalah dependensi penting, kelemahan apa pun dapat secara langsung berdampak pada perutean lalu lintas, keandalan platform, dan kepercayaan pelanggan.
IO River memilih IBM NS1 Connect karena fleksibilitas, kemampuan konfigurasi, dan integrasi API yang bersih. Penyedia lain membutuhkan implementasi yang lebih rumit dan tidak memiliki fungsionalitas untuk mendukung logika perutean dengan granularitas tinggi.
IO River mengintegrasikan IBM NS1 Connect Traffic Steering langsung ke platformnya, mengubah DNS dari lapisan konfigurasi statis menjadi mesin keputusan dinamis. Menggunakan Filter Chains NS1, IO River menerjemahkan kebijakan kompleks yang ditentukan pelanggan ke dalam logika DNS yang tepat, termasuk perutean berbasis ASN. Integrasi meningkatkan redundansi, mengurangi ketergantungan pada penyedia DNS tunggal dan memungkinkan platform untuk ditingkatkan skalanya saat terdapat penyedia edge dan strategi routing baru.
Sejak menerapkan IBM NS1 CONNECT, IO River telah mengalami 100% waktu aktif. Dampak arsitektur langsung didapatkan, memperkuat ketersediaan di seluruh lapisan tepinya dan meningkatkan ketahanan platform secara keseluruhan.
Dengan dukungan DNS multi-penyedia, IO River mengurangi risiko ketergantungan dan meningkatkan kepercayaan akan keandalan untuk tim internal dan pelanggan. DNS tidak lagi menjadi faktor pembatas tetapi faktor pendukung kemampuan routing lalu lintas tingkat lanjut, termasuk pengarahan berbasis ASN. Platform ini sekarang memiliki fondasi yang dapat diskalakan untuk mendukung pengoptimalan kinerja masa depan dan tuntutan arsitektur multi-edge yang terus meningkat.
IO River adalah rumah bagi solusi Multi-Edge, yang memungkinkan organisasi untuk membangun, menerapkan, dan mengelola pengarahan lalu lintas dan komputasi edge di beberapa penyedia edge—mengoptimalkan kinerja, biaya, dan ketersediaan.
IBM NS1 Connect menyediakan DNS cerdas dan pengarahan lalu lintas yang mengutamakan API yang menerjemahkan kebijakan routing yang kompleks menjadi keputusan yang tepat dan berkinerja tinggi. Dengan kemampuan canggih seperti Filter Chains dan routing berbasis ASN, organisasi dapat meningkatkan ketahanan, ketersediaan, dan kontrol di seluruh lingkungan multi-cloud dan multi-edge.
© Hak Cipta IBM Corporation. Maret 2026.
IBM®, logo IBM®, dan NS1 Connect adalah merek dagang dari IBM® Corp, yang terdaftar di banyak yurisdiksi di seluruh dunia.
Contoh disajikan hanya sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan bervariasi berdasarkan konfigurasi dan kondisi klien dan, oleh karena itu, hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat diberikan.