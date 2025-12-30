Membuka inovasi AI di seluruh perusahaan dengan Infosys Topaz dan watsonx.governance, membantu memastikan kepercayaan, kepatuhan, dan kecepatan dalam skala besar
Infosys berkomitmen untuk membentuk ekosistem AI yang menskalakan secara bertanggung jawab dan memberikan nilai terukur. Dengan AI menjadi pusat operasi perusahaan dan penawaran klien, Infosys melihat peluang strategis untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan agenda inovasi mereka.
Untuk mendukung visi ini, Infosys ingin menyatukan kolaborasi lintas fungsi, merampingkan pengawasan di portofolio contoh penggunaan yang beragam dan berkembang, dan menanamkan manajemen risiko yang lebih cerdas. Seiring percepatan adopsi, kebutuhan akan proses yang dapat diskalakan semakin meningkat, proses yang mampu memberikan visibilitas kepatuhan secara real-time, mendukung penilaian yang konsisten, dan menyederhanakan pengelolaan siklus hidup AI di seluruh perusahaan.
Untuk mewujudkan visi mereka untuk AI yang bertanggung jawab dalam skala besar, Infosys menerapkan sistem manajemen AI (AIMS), didukung oleh Infosys Topaz dan dibangun dengan IBM® watsonx.governance toolkit. Infosys adalah salah satu perusahaan layanan TI pertama yang diakui secara global untuk keselarasan dengan ISO 42001. AIMS mengevaluasi, menyetujui, dan mengelola model AI sesuai dengan standar ISO 42001 untuk pengembangan dan contoh penggunaan sistem AI yang beretika, dengan mengintegrasikan alur kerja otomatis, penilaian risiko dinamis, serta pengawasan terpusat atas kasus penggunaan AI internal, yang berhadapan langsung dengan klien, maupun pihak ketiga. Solusi ini terintegrasi dengan lancar menggunakan sistem internal Infosys, memungkinkan pemisahan contoh penggunaan berdasarkan kelompok pemangku kepentingan serta menanamkan tata kelola sejak awal siklus pengembangan melalui persetujuan AI Review Board (AIRB). Kategorisasi risiko otomatis sesuai dengan standar ISO 42001 dan UU AI Uni Eropa, dengan kuesioner kepatuhan yang telah diisi sebelumnya yang merampingkan penilaian.
Dengan AIMS mereka, didukung oleh Infosys Topaz AI yang bertanggung jawab dan watsonx.governance, Infosys telah mendefinisikan ulang bagaimana AI diatur dalam skala besar—menggabungkan otomatisasi, ketangkasan, dan ketelitian peraturan ke dalam satu kerangka kerja di seluruh perusahaan. Hasilnya adalah model tata kelola dengan kinerja tinggi yang memungkinkan inovasi dengan percaya diri sambil memenuhi tuntutan lingkungan AI yang berkembang pesat.
Hasil bisnis utama meliputi:
Dengan melembagakan AIMS-nya, Infosys telah menetapkan standar perusahaan baru untuk tata kelola AI—dapat diskalakan, transparan, dan dibangun untuk masa depan AI yang bertanggung jawab—untuk memaksimalkan ROI untuk inisiatif AI mereka. Dengan fondasi yang kuat ini, Infosys dan IBM® kini membawa model tata kelola yang telah teruji ke pasar, membantu klien menerapkan AI yang bertanggung jawab dalam skala besar melalui keahlian delivery Infosys Topaz, dengan dukungan watsonx.governance.
Infosys adalah pemimpin global dalam layanan dan konsultasi digital generasi berikutnya, memungkinkan klien di 59 negara untuk menavigasi transformasi digital mereka. Dengan lebih dari empat dekade pengalaman dalam mengelola sistem dan operasional perusahaan global, Infosys secara ahli membimbing klien dalam menavigasi transformasi digital yang didukung oleh cloud dan AI. Melalui Infosys Topaz, sebuah penawaran AI-first untuk mempercepat penciptaan nilai bisnis bagi perusahaan global dengan memanfaatkan AI generatif, Infosys membantu memperkuat potensi manusia, perusahaan, dan komunitas dalam menciptakan nilai dari inovasi yang belum pernah ada sebelumnya, efisiensi yang menyeluruh, serta ekosistem yang saling terhubung. Solusi ini menghadirkan keunggulan berupa lebih dari 12.000 aset AI, lebih dari 150 model AI yang telah dilatih sebelumnya, lebih dari 10 platform AI yang dipandu oleh spesialis AI-first dan data ahli strategi, serta pendekatan “bertanggung jawab berdasarkan desain” yang tanpa kompromi terhadap etika, kepercayaan, privasi, keamanan, dan kepatuhan regulasi. Kunjungi www.infosystopaz.com untuk mempelajari lebih lanjut.
Temukan bagaimana Infosys Topaz dan IBM® watsonx.governance dapat membantu organisasi Anda mempercepat alur kerja AI yang bertanggung jawab, transparan, dan dapat dijelaskan, dan pelajari cara memulai penggunaan dengan demo langsung.
