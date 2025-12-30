Infosys berkomitmen untuk membentuk ekosistem AI yang menskalakan secara bertanggung jawab dan memberikan nilai terukur. Dengan AI menjadi pusat operasi perusahaan dan penawaran klien, Infosys melihat peluang strategis untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan agenda inovasi mereka.

Untuk mendukung visi ini, Infosys ingin menyatukan kolaborasi lintas fungsi, merampingkan pengawasan di portofolio contoh penggunaan yang beragam dan berkembang, dan menanamkan manajemen risiko yang lebih cerdas. Seiring percepatan adopsi, kebutuhan akan proses yang dapat diskalakan semakin meningkat, proses yang mampu memberikan visibilitas kepatuhan secara real-time, mendukung penilaian yang konsisten, dan menyederhanakan pengelolaan siklus hidup AI di seluruh perusahaan.