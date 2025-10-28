Tim CIO dan CISO IBM® merekayasa ulang operasi keamanan untuk memungkinkan manajemen ancaman proaktif
Beroperasi dalam perusahaan global yang mencakup lebih dari 170 negara, chief information officer (CIO) dan chief information security officer (CISO) IBM® mengawasi keamanan siber dan operasi TI di lingkungan hybrid yang kompleks. Dengan lebih dari 1.000 aplikasi dan volume besar data operasional untuk dikelola, berbagai organisasi tersebut menghadapi tantangan dalam mempertahankan efisiensi dan fokus seiring dengan meningkatnya skala dan laju inovasi perusahaan—dan adopsi AI.
Pendekatan lama dalam penanganan ancaman sering kali membutuhkan banyak sumber daya dan memicu kelelahan akibat terlalu banyak peringatan, yang pada akhirnya menghambat tim keamanan dalam memprioritaskan dan merespons ancaman secara optimal. Dalam upaya memperlancar operasi dan memperkuat manajemen risiko secara proaktif, IBM® beralih ke pendekatan berbasis data dan dapat diskalakan, agar dapat menekan beban operasional, memperluas visibilitas keamanan, serta mempercepat pengambilan keputusan yang berbasis informasi akurat di seluruh lingkungan keamanan organisasi.
Sebagai hasil kolaborasi antara organisasi CIO dan CISO dan sebagai bagian dari inisiatif client zero IBM®, perusahaan ini mengimplementasikan IBM® Concert, sebuah solusi perangkat lunak generasi berikutnya yang dibangun dengan portofolio produk AI IBM® watsonx. Melalui inisiatif ini, perusahaan bertindak sebagai pengadopsi pertama teknologinya sendiri—menggunakan AI, otomatisasi, dan hybrid cloud untuk meningkatkan operasi internal dan memvalidasi efisiensi dalam skala besar. Penerapan Concert ini memungkinkan IBM® untuk merampingkan manajemen keamanan siber dan Operasi TI di seluruh lingkungan hybrid mereka yang berkembang.
Concert memungkinkan organisasi CIO dan CISO untuk memperkenalkan lapisan baru insight berbasis data ke dalam operasi keamanan. Dengan mengimplementasikan Concert di seluruh organisasi, perusahaan kini dapat memprioritaskan ancaman berdasarkan potensi eksploitasi, memungkinkan tim keamanan bekerja lebih efisien dalam menangani risiko—sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap data dan aset digital secara menyeluruh.
Tworek menyatakan, “Di IBM®, kami terus mengevaluasi kemampuan canggih yang dapat membantu membawa postur keamanan perusahaan dan produk kami ke tingkat berikutnya. IBM® Concert muncul sebagai solusi yang dapat melakukan hal itu—mengintegrasikan telemetri, konteks, dan otomatisasi berbasis AI dengan cara yang selaras dengan strategi pertahanan keamanan berdasarkan desain dan ancaman kami.”
Dengan Concert, postur keamanan siber IBM® kini mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi, berkat kemampuannya mengidentifikasi peluang dan potensi perbaikan yang sebelumnya tidak terdeteksi oleh pendekatan konvensional. Tidak hanya melengkapi strategi keamanan yang telah ada, Concert membawanya ke level lebih tinggi—dengan menghadirkan insight berbasis potensi eksploitasi, yang mengurangi kelelahan akibat lonjakan peringatan sekaligus memperjelas fokus terhadap kerentanan yang paling kritis. Lapisan intelijen tambahan ini dibangun di atas fondasi yang kuat untuk memberikan keunggulan bagi tim dalam manajemen ancaman proaktif.
Solusinya telah memberikan dampak nyata. Concert menganalisis 874 aplikasi hanya dalam 24 jam,1 mengidentifikasi 32% lebih banyak kerentanan dengan prioritas tinggi dibandingkan dengan metode tradisional.2 Lebih jauh lagi, Concert menyoroti sekitar 70 kerentanan dan paparan umum (CVE) berisiko rendah yang ternyata menyimpan ancaman signifikan — kerentanan yang mungkin terabaikan bila penilaian hanya mengacu pada Sistem Penilaian Kerentanan Umum (CVSS).3 Untuk lebih meningkatkan efisiensi, Concert mengatasi kelelahan peringatan dengan merampingkan fokus keamanan—menghasilkan pengurangan 67% dalam peringatan prioritas rendah.4 Akhirnya, teknologi mengidentifikasi 15% lebih banyak aplikasi bisnis yang memiliki tingkat risiko kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penilaian sebelumnya.5
Melalui keberhasilan inisiatif client zero, IBM® kini berada pada posisi strategis untuk memperkuat operasi keamanan sibernya agar lebih pintar dan efisien, sekaligus memastikan setiap produk dan layanan yang diberikan memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi bagi pelanggan. Ke depannya, CIO IBM® akan menggunakan kemampuan integrasi Concert untuk menanamkan praktik keamanan sejak tahap awal pengembangan, memperkuat dan memperluas budaya secure-by-design yang telah menjadi fondasi keamanan di IBM®. Tujuannya adalah untuk membangun perusahaan yang lebih cerdas—perusahaan yang bahkan lebih efisien, prediktif, dan aman.
Organisasi Chief Information Officer (CIO) IBM® bertanggung jawab untuk memberikan, mengamankan, memodernisasi dan mendukung solusi TI yang digunakan karyawan, klien, dan mitra IBM® untuk melakukan pekerjaan mereka. Sebagai bagian dari strateginya, organisasi CIO berfokus menciptakan platform TI yang fleksibel dan terintegrasi, yang memperlancar akses lintas unit, mempercepat penyelesaian masalah, dan mendorong inovasi sehingga memperkuat pertumbuhan bisnis IBM® secara keseluruhan.
