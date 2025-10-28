Dengan Concert, postur keamanan siber IBM® kini mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi, berkat kemampuannya mengidentifikasi peluang dan potensi perbaikan yang sebelumnya tidak terdeteksi oleh pendekatan konvensional. Tidak hanya melengkapi strategi keamanan yang telah ada, Concert membawanya ke level lebih tinggi—dengan menghadirkan insight berbasis potensi eksploitasi, yang mengurangi kelelahan akibat lonjakan peringatan sekaligus memperjelas fokus terhadap kerentanan yang paling kritis. Lapisan intelijen tambahan ini dibangun di atas fondasi yang kuat untuk memberikan keunggulan bagi tim dalam manajemen ancaman proaktif.

Solusinya telah memberikan dampak nyata. Concert menganalisis 874 aplikasi hanya dalam 24 jam,1 mengidentifikasi 32% lebih banyak kerentanan dengan prioritas tinggi dibandingkan dengan metode tradisional.2 Lebih jauh lagi, Concert menyoroti sekitar 70 kerentanan dan paparan umum (CVE) berisiko rendah yang ternyata menyimpan ancaman signifikan — kerentanan yang mungkin terabaikan bila penilaian hanya mengacu pada Sistem Penilaian Kerentanan Umum (CVSS).3 Untuk lebih meningkatkan efisiensi, Concert mengatasi kelelahan peringatan dengan merampingkan fokus keamanan—menghasilkan pengurangan 67% dalam peringatan prioritas rendah.4 Akhirnya, teknologi mengidentifikasi 15% lebih banyak aplikasi bisnis yang memiliki tingkat risiko kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penilaian sebelumnya.5

Melalui keberhasilan inisiatif client zero, IBM® kini berada pada posisi strategis untuk memperkuat operasi keamanan sibernya agar lebih pintar dan efisien, sekaligus memastikan setiap produk dan layanan yang diberikan memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi bagi pelanggan. Ke depannya, CIO IBM® akan menggunakan kemampuan integrasi Concert untuk menanamkan praktik keamanan sejak tahap awal pengembangan, memperkuat dan memperluas budaya secure-by-design yang telah menjadi fondasi keamanan di IBM®. Tujuannya adalah untuk membangun perusahaan yang lebih cerdas—perusahaan yang bahkan lebih efisien, prediktif, dan aman.