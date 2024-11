Organisasi Chief Information Officer (CIO) memimpin strategi IT internal IBM dan bertanggung jawab untuk memberikan, mengamankan, memodernisasi, dan mendukung solusi IT yang digunakan oleh para karyawan IBM, klien, dan mitra untuk melakukan pekerjaan mereka setiap hari. Strategi organisasi CIO mencakup menciptakan platform IT adaptif yang membuat alat, aplikasi, dan sistem IT lebih mudah diakses di seluruh perusahaan, mempercepat pemecahan masalah dan berfungsi sebagai mesin inovasi untuk IBM, mengkatalisasi pertumbuhan bisnis.