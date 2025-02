Dari menyelesaikan kasus rutin hingga mengidentifikasi akar masalah, mengotomatiskan tugas dan memprediksi eskalasi, Dukungan Perangkat Lunak IBM mampu memanfaatkan kekuatan gen AI untuk mengembangkan sejumlah contoh penggunaan dukungan inovatif. 3 contoh penggunaan teratas dalam hal hasil:

Ask SW Support adalah solusi RAG (Generasi dengan dukungan pengambilan data) yang memanfaatkan kekuatan Model Bahasa Besar (LLM) dan watsonx.ai. Alat canggih ini mengotomatiskan kasus dukungan dengan tingkat kerumitan rendah, sehingga para teknisi dukungan SW dapat menggunakan waktu yang berharga untuk menangani masalah yang rumit dan memiliki prioritas tinggi. Dalam 4 bulan sejak solusi ini digunakan oleh para teknisi Dukungan IBM, kami telah melihat rata-rata 10 menit waktu yang dihemat per kasus. Dengan perkiraan 370.000 kasus dengan tingkat kerumitan rendah yang ditangani setiap tahunnya, dan memperkirakan jawaban yang didukung AI untuk 100.000 kasus di antaranya, hal ini berpotensi menghemat lebih dari 80.000 menit setiap bulannya, sehingga menghasilkan penghematan waktu tahunan yang signifikan, yaitu sekitar 17.000 jam (atau 1.400 jam per bulan).1

Ask SW Support bukan satu-satunya alat yang tersedia. Analyze SW Support membawa kekuatan deteksi anomali ke dalam proses diagnostik. Sistem ini menggunakan sistem klasifikasi hybrid dan LLM untuk membantu para teknisi mengidentifikasi dan membuat "jendela anomali" untuk pemecahan masalah yang lebih cepat. Solusi ini saat ini diaktifkan untuk 76 produk perusahaan yang paling aktif, yang mencakup sekitar 240.000 kasus yang melibatkan file log setiap tahunnya. Dengan memanfaatkan Analyze SW Support selama 9 bulan terakhir dan pada 76 produk sebagai permulaan, para teknisi Dukungan IBM mengalami penghematan waktu rata-rata 31 menit per kasus (pengurangan waktu sebesar 11%). Hal ini dapat diartikan sebagai penghematan tahunan yang diproyeksikan sebesar 124.000 jam (atau 10.000 jam per bulan) dan lebih dari 600.000 menit yang dapat dihemat setiap bulan.2

Terakhir, Automate SW Support, dibangun dengan watsonx Orchestrate™ dan watsonx.ai, dapat membantu merampingkan tugas berulang seperti tindak lanjut kasus, pembaruan, penutupan, dan kolaborasi lintas tim. Ketika awalnya diluncurkan di 14 contoh penggunaan untuk 100 teknisi, otomatisasi ini menghasilkan penghematan harian rata-rata 40 menit per teknisi. Sekarang diterapkan ke 2.800 teknisi dukungan di seluruh dunia, kami memproyeksikan potensi penghematan bulanan sebesar 56.000 jam berdasarkan hasil awal tersebut.

Intinya, Ask SW Support, Analyze SW Support, dan Automate SW Support bekerja sama untuk memberdayakan para teknisi, meningkatkan efisiensi secara signifikan, dan pada akhirnya, meningkatkan kepuasan pelanggan.