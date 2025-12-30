Sebagai pemimpin internasional dalam teknologi dan konsultasi, IBM® menyadari peluang penting untuk memodernisasi dan meningkatkan skala sistem SDM mereka untuk melayani tenaga kerja global mereka dengan lebih baik.

Dengan operasi yang mencakup 175 negara, IBM® membutuhkan solusi SDM terpadu yang dapat diskalakan yang dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan tenaga kerja mereka. Sistem SDM IBM® yang ada tidak memiliki integrasi, skalabilitas, dan fleksibilitas yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan perusahaan yang terus berkembang dan rencana ambisius untuk masa depan.

Visinya adalah menciptakan ekosistem SDM dengan lancar terintegrasi berbasis AI yang dapat membantu tim membuat keputusan yang lebih cepat dan cerdas sambil memberikan pengalaman karyawan yang lebih konsisten.

Dengan lebih dari 1.000 antarmuka, sistem SDM yang ada menciptakan silo, inefisiensi, dan overhead pemeliharaan yang signifikan. Alur kerja SDM penting, seperti onboarding, manfaat karyawan, dan manajemen waktu, semakin terfragmentasi, dengan karyawan menavigasi beberapa sistem untuk menyelesaikan tugas rutin.