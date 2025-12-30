IBM® menempatkan gen AI untuk bekerja untuk 300.000 karyawan di 175 negara
Sebagai pemimpin internasional dalam teknologi dan konsultasi, IBM® menyadari peluang penting untuk memodernisasi dan meningkatkan skala sistem SDM mereka untuk melayani tenaga kerja global mereka dengan lebih baik.
Dengan operasi yang mencakup 175 negara, IBM® membutuhkan solusi SDM terpadu yang dapat diskalakan yang dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan tenaga kerja mereka. Sistem SDM IBM® yang ada tidak memiliki integrasi, skalabilitas, dan fleksibilitas yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan perusahaan yang terus berkembang dan rencana ambisius untuk masa depan.
Visinya adalah menciptakan ekosistem SDM dengan lancar terintegrasi berbasis AI yang dapat membantu tim membuat keputusan yang lebih cepat dan cerdas sambil memberikan pengalaman karyawan yang lebih konsisten.
Dengan lebih dari 1.000 antarmuka, sistem SDM yang ada menciptakan silo, inefisiensi, dan overhead pemeliharaan yang signifikan. Alur kerja SDM penting, seperti onboarding, manfaat karyawan, dan manajemen waktu, semakin terfragmentasi, dengan karyawan menavigasi beberapa sistem untuk menyelesaikan tugas rutin.
Dengan tenaga kerja lebih dari 300.000, IBM® membutuhkan solusi SDM yang dapat ditingkatkan secepat AI. Untuk memenuhi tantangan ini, organisasi SDM IBM® dan CIO bersama-sama memimpin inisiatif transformasi strategis, dengan IBM® Consulting dan SAP berfungsi sebagai mitra implementasi. Dipandu oleh visi strategis Senior Vice President dan Chief Human Resources Officer Nickle LaMoreaux, tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem sumber daya dengan lancar didukung AI yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan bisnis IBM®.
Kepemimpinan LaMoreaux menempatkan otomatisasi cerdas, pemberdayaan karyawan, dan konsistensi global di jantung transformasi.
Sebagai perusahaan yang terkenal dengan kemajuan mereka dalam infrastruktur SDM dan mitra lama, SAP menawarkan IBM® kesempatan untuk menciptakan platform yang saling menguntungkan. Solusi SDM baru akan dikembangkan untuk meningkatkan otomatisasi, merampingkan alur kerja, meningkatkan tingkat adopsi, dan memberikan pengalaman terpadu bagi tim di seluruh dunia.
Lebih dari 2,5 tahun, organisasi SDM dan CIO IBM® memimpin desain dan tata kelola platform SDM berbasis AI khusus. IBM® Consulting dan SAP menerapkan solusi, dengan arsitektur dan model layanan yang dibangun khusus di sekitar kebutuhan operasional IBM®.
Tim menerapkan solusi inti SAP SuccessFactors—bagian dari SAP Business Suite yang lebih luas—termasuk SAP SuccessFactors Employee Central, Employee Central Payroll, Compensation, Succession & Development, Onboarding, kinerja & Goals, dan Time Tracking. Implementasi ini tidak hanya memodernisasi ekosistem SDM IBM® tetapi juga menampilkan kemampuan IBM® di seluruh rangkaian SAP. Untuk mendorong adopsi, IBM® memperkenalkan HR Zone, beranda terpusat yang dibangun di SAP Build Work Zone, untuk menyederhanakan akses ke alat SDM melalui pengalaman berbasis peran. Untuk memperluas fungsionalitas lebih lanjut, IBM® mengintegrasikan lima platform pelengkap: DocuSign, SAP Analytics Cloud, SAP Datasphere, SAP Enable Now dan OpenText Magellan.
Evolusi SDM IBM® menghasilkan dampak terukur di seluruh organisasi. Advanced AI, otomatisasi cerdas, dan platform terpadu membantu menciptakan Pengalaman yang lebih efisien dan responsif. Dengan sistem yang lebih efisien dan alat cerdas, tim lebih siap untuk menanggapi kebutuhan bisnis yang terus berkembang dan beroperasi dengan kecepatan, kejelasan, dan fleksibilitas yang lebih besar.
Dengan menanamkan otomatisasi berbasis AI dan merancang untuk perubahan perilaku yang disengaja, IBM® menciptakan lingkungan SDM yang dioptimalkan dan ramah pengguna.
Solusi yang dihasilkan memosisikan SDM IBM® untuk memberikan nilai bisnis jangka panjang melalui platform yang konsisten secara global namun dapat disesuaikan secara lokal. Kemenangan awal termasuk eksekusi penggajian yang akurat dan onboarding yang lancar dari 4.000+ pra-perekrutan.
Skala transformasi ini sangat besar. Migrasi data mencakup 300.000 karyawan dan lebih dari 11 tahun sejarah penggajian. IBM® memperkenalkan 141 otomatisasi untuk mengurangi upaya manual, meminimalkan kesalahan dan mempercepat proses seperti orientasi, transfer karyawan, dan permintaan cuti.
Pooja Kumar, Direktor Teknologi SDM, AI, dan Otomatisasi di IBM®, berbagi insightnya tentang transformasi, dengan menyatakan, “Kami merekayasa salah satu Transformasi SDM paling kompleks dalam sejarah IBM®—memigrasikan data penggajian 11+ tahun, menerapkan 141 otomatisasi, dan memberikan waktu aktif sistem 100%. Apa yang membuat ini kuat bukan hanya skalanya, tetapi bagaimana hal itu membebaskan SDM untuk fokus pada orang dan strategi. Dengan AI dan otomatisasi pada intinya, kami telah membangun fondasi yang akan terus berkembang bersama tenaga kerja IBM® di masa depan.”
Transformasi HR IBM®, yang dipimpin oleh organisasi SDM dan CIO dan dilaksanakan dalam kemitraan dengan IBM® Consulting dan SAP, telah menetapkan standar baru untuk pengelolaan talenta global. Platform terpadu telah memodernisasi sistem SDM dan meningkatkan produktivitas, kolaborasi, dan kelincahan secara signifikan di seluruh perusahaan.
IBM®, yang berkantor pusat di Armonk, New York, adalah perusahaan teknologi multinasional dengan sejarah yang kaya sejak tahun 1911. Perusahaan ini melayani beragam pelanggan di seluruh dunia, menawarkan beragam produk dan layanan di bidang-bidang seperti komputasi cloud, AI, quantum dan konsultasi. IBM® diakui untuk inovasi berkelanjutan dan telah menjadi pemain penting dalam membentuk industri teknologi.
