Keputusan organisasi untuk mengadopsi solusi IBM® SevOne® didorong oleh kebutuhan untuk memodernisasi pengamatan jaringan mereka dan mengurangi ketergantungan pada alat pihak ketiga. Proses migrasi sangat luas, melibatkan perencanaan dan kolaborasi yang cermat dengan tim SevOne. Penerapannya relatif sederhana berkat lingkungan virtual IBM®, tetapi memigrasikan inventaris perangkat yang luas di berbagai wilayah menimbulkan tantangan yang signifikan.

SevOne menyediakan solusi komprehensif, menawarkan berbagai metrik pemantauan dan kemampuan analitik prediktif yang luas. Solusi ini memungkinkan IBM® untuk mengonsolidasikan beberapa alat pemantauan jaringan lama ke dalam satu platform, menyederhanakan operasi dan meningkatkan efisiensi. Kolaborasi erat antara IBM® CIO Organization dan tim pengembangan SevOne memfasilitasi peningkatan berkelanjutan dan adaptasi solusi untuk kebutuhan IBM® yang terus berkembang.

Sean Davies, Arsitek Utama untuk Alat dan Otomatisasi, IBM® CIO Global Enterprise Network, menyoroti pentingnya transformasi ini, " SevOne memberi kami 'toko permen' metrik dan indikator, jauh melampaui alat kami sebelumnya. Kemampuan untuk secara proaktif memantau dan memprediksi kinerja jaringan telah menjadi pengubah permainan bagi kami."