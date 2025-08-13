IBM® bermigrasi ke SevOne, mengurangi pengeluaran pihak ketiga hingga jutaan dan meningkatkan observabilitas jaringan
Chief Information Officer (CIO) Organization memimpin strategi TI internal IBM®, memberikan, mengamankan, memodernisasi, dan mendukung solusi TI untuk karyawan, klien, dan mitra IBM®. Beroperasi di lebih dari 170 negara, IBM® memiliki infrastruktur jaringan yang luas yang mencakup ribuan perangkat, yang menghadirkan tantangan signifikan dalam pengamatan jaringan.
IBM® menghadapi beberapa masalah penting dalam pemantauan jaringan mereka yang ada. Skala operasi global mereka memerlukan sistem pemantauan jaringan yang tangguh untuk mengelola operasi di berbagai wilayah. Namun, menggunakan alat pemantauan jaringan pihak ketiga menyebabkan peningkatan biaya dan kompleksitas operasional. Selain itu, Organisasi CIO memerlukan solusi terpadu untuk mengoptimalkan pemantauan jaringan dan menggantikan sistem lama.
Keputusan organisasi untuk mengadopsi solusi IBM® SevOne® didorong oleh kebutuhan untuk memodernisasi pengamatan jaringan mereka dan mengurangi ketergantungan pada alat pihak ketiga. Proses migrasi sangat luas, melibatkan perencanaan dan kolaborasi yang cermat dengan tim SevOne. Penerapannya relatif sederhana berkat lingkungan virtual IBM®, tetapi memigrasikan inventaris perangkat yang luas di berbagai wilayah menimbulkan tantangan yang signifikan.
SevOne menyediakan solusi komprehensif, menawarkan berbagai metrik pemantauan dan kemampuan analitik prediktif yang luas. Solusi ini memungkinkan IBM® untuk mengonsolidasikan beberapa alat pemantauan jaringan lama ke dalam satu platform, menyederhanakan operasi dan meningkatkan efisiensi. Kolaborasi erat antara IBM® CIO Organization dan tim pengembangan SevOne memfasilitasi peningkatan berkelanjutan dan adaptasi solusi untuk kebutuhan IBM® yang terus berkembang.
Sean Davies, Arsitek Utama untuk Alat dan Otomatisasi, IBM® CIO Global Enterprise Network, menyoroti pentingnya transformasi ini, " SevOne memberi kami 'toko permen' metrik dan indikator, jauh melampaui alat kami sebelumnya. Kemampuan untuk secara proaktif memantau dan memprediksi kinerja jaringan telah menjadi pengubah permainan bagi kami."
Adopsi SevOne telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam pengamatan dan manajemen jaringan. Dengan mengkonsolidasikan beberapa sistem warisan ke dalam satu platform terintegrasi, IBM® mencapai penghematan biaya yang substansif, menghilangkan biaya yang terkait dengan alat pemantauan jaringan pihak ketiga. Kemampuan prediktif yang ditingkatkan dari SevOne memungkinkan IBM® untuk secara proaktif mengatasi masalah jaringan, meningkatkan kinerja jaringan dan pemanfaatan secara keseluruhan.
Operasi yang efisien meningkatkan produktivitas, karena tampilan terpadu SevOne memudahkan pengelolaan 20.328 perangkat di berbagai wilayah. Cakupan data dan analitik yang luas memungkinkan pengambilan keputusan tepat, mendorong inovasi dan peningkatan kinerja jaringan. Adopsi pengguna SevOne, terutama kemampuan dasbor insight data, telah luar biasa, berkontribusi pada keberhasilan Transformasi secara keseluruhan.
Shobhit Rastogi, Pemimpin, Alat dan Analitik, IBM® CIO Hybrid Cloud Infrastructure and Network, menyoroti dampak dari hasil ini, "Kemampuan untuk memantau dan memprediksi kinerja jaringan secara proaktif tidak hanya meningkatkan efisiensi kami tetapi juga menempatkan SevOne sebagai katalisator untuk inovasi lebih lanjut di dalam IBM®."
Statistik Utama:
Organisasi Chief Information Officer (CIO) memimpin strategi TI internal IBM® dan bertanggung jawab untuk memberikan, mengamankan, memodernisasi, dan mendukung solusi TI yang digunakan oleh para karyawan IBM®, klien, dan mitra untuk melakukan pekerjaan mereka setiap hari. Strategi Organisasi CIO mencakup pembuatan platform TI adaptif yang membuat TI lebih mudah diakses di seluruh perusahaan, mempercepat penyelesaian masalah, dan berfungsi sebagai mesin inovasi bagi IBM®, yang semuanya mengatalisasi pertumbuhan bisnis.
© Hak Cipta IBM® Corporation 2025. IBM®, logo IBM®, dan Maximo adalah merek dagang dari IBM® Corp., yang terdaftar di banyak yurisdiksi di seluruh dunia.
Contoh disajikan hanya sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan bervariasi berdasarkan konfigurasi dan kondisi klien dan, oleh karena itu, hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat diberikan.