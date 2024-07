Dengan tujuan untuk mendorong kehidupan melalui energi, The Hub Power Company Limited (tautan berada di luar ibm.com) memiliki kapasitas terpasang untuk memproduksi lebih dari 2.920 MW melalui empat pembangkit listriknya di Hub, Balochistan; Narowal, Punjab; dan Azad Jammu dan Kashmir. Perusahaan listrik ini merupakan satu-satunya produsen listrik di Pakistan dengan empat proyek yang terdaftar di Koridor Ekonomi China-Pakistan; yaitu, Perusahaan Pembangkit Hub China Power Generation (Pvt.) yang berbasis batu bara impor. Limited at Hub, Thar Energy Ltd, Thalnova Power Thar (Pvt.) Ltd. dan Sindh Engro Coal Mining Company. Hubco mempekerjakan lebih dari 6.000 orang dan melaporkan pendapatan bersih sebesar PKR 9 miliar untuk tahun 2019-2020.