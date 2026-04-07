Migrasi besar

Cara menggunakan IBM® untuk mengotomatisasi infrastruktur mengurangi waktu penyediaan Helvetia dan memberdayakan tim
Berkantor pusat di St. Gallen, Swiss, Helvetia Insurance Group adalah pemain kunci di pasar asuransi Eropa. Mereka melayani bisnis dan pelanggan pribadi di lima negara Eropa, menyesuaikan solusi asuransi inovatif dengan kebutuhan pelanggan.
Beberapa tahun yang lalu, tim pemberdayaan cloud mereka memulai migrasi lengkap dari pusat data lokal ke cloud publik. Tujuan ambisius: pindah 200 aplikasi ke Amazon Web Services (AWS) dan Microsoft Azure dalam satu tahun. Proses ini membutuhkan pendekatan otomatis yang efisien untuk penyediaan infrastruktur dan migrasi aplikasi.
Menggunakan IBM® Terraform, tim pemberdayaan cloud Helvetia menciptakan zona pendaratan—akun cloud yang dikonfigurasi sepenuhnya dengan konektivitas dan kebijakan—untuk tim produk internal mereka. Mereka kemudian berkolaborasi dengan mitra untuk membangun modul untuk mesin virtual yang diperkuat dan sumber daya penting lainnya, memungkinkan mereka mengikuti pendekatan angkat dan geser yang mempercepat migrasi tanpa mengorbankan keamanan atau tata kelola.
Sebelum kolaborasi mereka dengan HashiCorp, ketika tim produk membutuhkan akun, prosesnya memakan waktu beberapa hari untuk mengirimkannya. Sekarang, mereka cukup mengisi formulir dan Terraform menyediakan zona pendaratan untuk mereka dalam beberapa menit. Awalnya, Terraform digunakan secara eksklusif dalam tim cloud enablement. Seiring waktu, adopsinya menyebar ke tim lain di Helvetia dan anak perusahaan Eropa mereka.
Hanya dalam satu tahun, Helvetia berhasil memigrasikan 200 aplikasi ke cloud, sementara waktu penyediaan akun turun dari hari menjadi menit. Dengan mengkodifikasi infrastruktur, perusahaan memperkuat kepatuhan dan auditabilitas, sambil melakukan standardisasi di seluruh AWS dan Microsoft Azure.
Pengembang di Helvetia sekarang menikmati pengalaman layanan mandiri yang disederhanakan, meminta sumber daya dengan mudah dan bekerja tanpa penundaan. Helvetia berencana untuk Lanjutkan kemitraan mereka dengan HashiCorp saat mereka mengatasi tantangan modernisasi baru.
