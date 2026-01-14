Gruppo Megamark mengubah pemeliharaan toko dan manajemen pemasok dengan IBM Maximo
Sebagai organisasi distribusi terkemuka di Italia Selatan, Gruppo Megamark memasok jaringan lebih dari 500 supermarket. Dalam bisnis di mana kesegaran adalah segalanya, menjaga pendinginan, titik penjualan, dan sistem penting lainnya berjalan dengan lancar sangat penting untuk kepuasan pelanggan dan keamanan pangan. Namun, dengan ratusan toko dan beberapa mitra pemeliharaan, Megamark membutuhkan cara yang lebih cerdas untuk mengelola pemeliharaan di seluruh jaringan mereka—cara yang dapat melacak kinerja pemasok, merampingkan alur kerja, dan mengurangi waktu henti.
Margareth Di Molfetta, Chief Information Officer di Gruppo Megamark, mengatakan, “Sistem manajemen aset kami sebelumnya tidak memberi kami fleksibilitas yang cukup untuk merancang alur kerja, mengotomatiskan proses, berkolaborasi dengan pemasok atau menghasilkan laporan yang berguna. Sangat sulit untuk memantau kemajuan pesanan kerja, melacak waktu penyelesaian masalah, atau menerapkan strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan.”
Gruppo Megamark memilih IBM® Maximo® Application Suite untuk mengelola setiap aspek dari proses pemeliharaan mereka—termasuk manajemen aset toko, manajemen keuangan dari pekerjaan pemeliharaan, pemantauan status secara real-time, inventaris suku cadang, dan perjanjian tingkat layanan pemasok.
Megamark bekerja dengan ELMI, integrator sistem terkemuka Italia dan spesialis manajemen aset, untuk menjalankan bukti konsep dengan IBM Maximo. ELMI dan Megamark kemudian mengembangkan solusi skala penuh di cloud milik Megamark.
Sejak diluncurkan, ELMI dan Megamark terus meningkatkan solusi, merampingkan alur kerja untuk toko dan pemasok. “Maximo sangat dapat disesuaikan, sehingga kami dapat mengadopsi fungsionalitas secara bertahap dan terus mengembangkan solusi,” kata Margareth Di Molfetta, “Pengalaman dan kualitas teknis dan pribadi dari tim ELMI membuat proyek ini sukses.”
Saat ini, Megamark memiliki katalog lengkap semua aset di sekitar 140 toko, dengan alur kerja yang memudahkan toko untuk meminta pekerjaan pemeliharaan dan mitra pemeliharaan untuk mengirimkannya. Seluruh proses transparan dan dapat dilacak, mulai dari permintaan pemeliharaan awal hingga pembayaran pemasok.
“Kami dapat memantau status semua aset kami secara real time dan merencanakan serta mengotomatiskan pemeliharaan preventif dan korektif,” jelas Margareth Di Molfetta. “Kami juga dapat menganalisis volume, waktu, dan biaya pekerjaan pemeliharaan untuk menilai kinerja aset kami.”
Solusi Maximo mencakup portal pemasok aman yang meningkatkan kolaborasi antara Megamark dan mitra pemeliharaan mereka. Dasbor tersebut memberikan wawasan tentang biaya pemeliharaan per toko dan berdasarkan kategori aset, melacak waktu penyelesaian rata-rata, serta menyoroti indikator keandalan dan tren kegagalan.
Margareth Di Molfetta menyimpulkan, “IBM Maximo telah secara signifikan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengelola permintaan layanan dengan pemasok kami dan menghemat biaya yang signifikan.”
Gruppo Megamark adalah pemimpin dalam sektor distribusi di Italia Selatan, dengan jaringan lebih dari 500 supermarket yang dimiliki secara langsung dan afiliasi di Puglia, Campania, Molise, Basilicata dan Calabria. Dengan merek termasuk toko serba ada Famila, Dok Supermercati, Sole 365, Ottimo dan A&O, grup ini mencapai penjualan sebesar EUR 3,2 miliar pada tahun 2024.
Didirikan pada tahun 1985, ELMI adalah integrator sistem terkemuka, yang menawarkan saran profesional untuk mendukung perusahaan swasta dan publik dalam pengembangan proyek-proyek inovatif. Dengan fokus yang kuat pada R&D dan kemitraan teknologi dengan para pemimpin global seperti IBM, ELMI menciptakan solusi-solusi canggih yang memberikan nilai bisnis yang langgeng.
