Sebagai organisasi distribusi terkemuka di Italia Selatan, Gruppo Megamark memasok jaringan lebih dari 500 supermarket. Dalam bisnis di mana kesegaran adalah segalanya, menjaga pendinginan, titik penjualan, dan sistem penting lainnya berjalan dengan lancar sangat penting untuk kepuasan pelanggan dan keamanan pangan. Namun, dengan ratusan toko dan beberapa mitra pemeliharaan, Megamark membutuhkan cara yang lebih cerdas untuk mengelola pemeliharaan di seluruh jaringan mereka—cara yang dapat melacak kinerja pemasok, merampingkan alur kerja, dan mengurangi waktu henti.

Margareth Di Molfetta, Chief Information Officer di Gruppo Megamark, mengatakan, “Sistem manajemen aset kami sebelumnya tidak memberi kami fleksibilitas yang cukup untuk merancang alur kerja, mengotomatiskan proses, berkolaborasi dengan pemasok atau menghasilkan laporan yang berguna. Sangat sulit untuk memantau kemajuan pesanan kerja, melacak waktu penyelesaian masalah, atau menerapkan strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan.”