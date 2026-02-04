Dengan diperkenalkannya Instana, GMO Aozora Net Bank memperoleh kemampuan untuk memantau volume data yang kompleks dan besar yang diproses oleh setiap sistem secara real time melalui dasbor terpadu. Hal ini menyebabkan pengurangan yang signifikan dalam upaya operasional, waktu penyelesaian masalah, dan biaya manajemen. Hasil utamanya diuraikan di bawah ini.
- Kemampuan pemetaan dan pelacakan ketergantungan real-time memungkinkan untuk mengidentifikasi dengan cepat di mana masalah terjadi, secara dramatis mempercepat respons awal ketika insiden muncul.
- Dengan memanfaatkan analisis akar masalah (RCA) berbasis AI, waktu pemulihan rata-rata untuk insiden kritis berkurang sekitar 70%.
- Peningkatan visibilitas terhadap dampak pengguna memungkinkan respons yang lebih cepat dan berkualitas lebih tinggi, yang mengarah pada pengurangan sekitar 40% dalam permintaan pelanggan bulanan terkait gangguan layanan.
“Melalui Instana, operasi TI kami telah berubah dari ‘individu, respons berbasis pengalaman' menjadi 'model operasional yang efisien dan kolaboratif,‘” kata Sonoda.
Instana juga memberikan manfaat yang signifikan untuk sistem internal. Dalam sistem SAP yang digunakan terutama untuk akuntansi, kondisi pemrosesan yang sebelumnya sulit divisualisasikan menjadi terlihat secara real time. Dengan konfigurasi instana yang sederhana, akurasi pemantauan ditingkatkan, memungkinkan deteksi anomali yang lebih cepat dan mengurangi beban operasional. Akibatnya, biaya operasi SAP dan beban operasional sehari-hari berkurang.
Dari perspektif modernisasi aplikasi, pengamatan di lingkungan cloud-native meningkat secara signifikan, membangun fondasi yang kuat untuk maju dengan percaya diri ke fase modernisasi berikutnya. Sebelumnya, sejumlah besar waktu dihabiskan untuk menanggapi insiden sistem dan menyelidiki akar masalah, membatasi kemampuan tim pengembangan dan tim operasi untuk fokus pada kegiatan perbaikan dan inisiatif strategis. Dengan mengurangi tantangan ini, Instana juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas di antara tim-tim tersebut.
Ke depan, GMO Aozora Net Bank berencana untuk memperluas penggunaan Instana di seluruh layanan dan lingkungan cloud-native seperti AWS dan Azure, dengan tujuan memperkuat manajemen dan keamanan terintegrasi. Dengan memperluas pengamatan dari aplikasi hingga infrastruktur, bank berusaha untuk membangun kerangka kerja visibilitas dan manajemen yang terpadu. Selain itu, dengan mengintegrasikan dengan IBM® Concert, bank berencana untuk lebih meningkatkan inisiatif keamanan, termasuk manajemen kerentanan dan pembuatan otomatis tagihan bahan perangkat lunak (SBOM).