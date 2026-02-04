Manajemen terpusat dari sistem keuangan yang kompleks dan respons yang lebih cepat terhadap kegagalan sistem

GMO Aozora Net Bank memperkenalkan IBM® Instana Observability untuk meningkatkan pelacakan transaksi selama insiden dan untuk mengelola sistem yang semakin kompleks secara terpusat. Akibatnya, proses penentuan akar masalah dapat dipercepat, sementara durasi pemulihan berhasil ditekan secara drastis.

Wanita muda melakukan pembelian online menggunakan kartu kredit
Sistem keuangan yang semakin kompleks telah menjadi penghalang utama untuk penyelesaian masalah yang efektif.

GMO Aozora Net Bank, Ltd. (selanjutnya, GMO Aozora Net Bank) adalah bank online yang dibangun di atas konsep “perusahaan IT yang menyediakan fungsi perbankan,” daripada pendekatan konvensional bank yang mengadopsi TI. Model ini memungkinkan bank untuk memberikan solusi keuangan yang sangat fleksibel dan bergerak cepat.

Ketika penggunaan perbankan internet dan aplikasi smartphone berkembang pesat, GMO Aozora Net Bank—di mana sistem dikembangkan secara internal oleh insinyur internal—terus mengembangkan aplikasi baru untuk merespons dengan cepat perubahan kebutuhan pelanggan. Namun, ketika saluran digital berkembang, tantangan muncul, termasuk waktu yang diperlukan untuk melacak transaksi ketika masalah terjadi.

Mengatasi tantangan ini membutuhkan kerangka kerja operasi proaktif, termasuk visibilitas ke dalam periode penggunaan puncak dan kinerja. Namun, dengan alat pemantauan konvensional, sulit untuk memahami dependensi dan melacak masalah di seluruh sistem yang terintegrasi erat, menghasilkan analisis akar masalah yang panjang selama insiden.

Situasi ini juga berdampak negatif pada pengalaman pelanggan, menyebabkan penundaan respons layanan dan kesalahan login intermiten. Ketika pertanyaan terkait status penyelesaian transaksi dan gangguan pemrosesan meningkat, menjadi sulit secara internal untuk memahami kondisi pemrosesan secara akurat. Manajemen dan fungsi manajemen risiko menyatakan keprihatinan mengenai akuntabilitas. Jika situasi terus berlanjut, itu bisa berdampak serius pada keberlangsungan bisnis, termasuk risiko gesekan pelanggan dan permintaan perbaikan dari Badan Jasa Keuangan.
Pengurangan sekitar 70% Waktu pemulihan rata-rata untuk insiden besar Pengurangan sekitar 40% Jumlah pertanyaan bulanan karena gangguan layanan Pengurangan sekitar 90% Jam kerja yang dibutuhkan untuk visualisasi Pengurangan sekitar 87% Waktu yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi akar masalah
Pengenalan Instana memberikan hasil bisnis yang jelas, termasuk deteksi insiden lebih awal, identifikasi akar masalah yang lebih cepat, pengurangan waktu henti, peningkatan kepuasan pelanggan, dan produktivitas departemen TI yang lebih tinggi.
Tn. Koji Sonoda GMO Aozora Net Bank, Ltd. Kepala SRE, Teknologi & Grup Rekayasa
Mempercepat respons insiden dengan Instana

Untuk mengatasi tantangan ini, GMO Aozora Net Bank mengadopsi IBM® Instana Observability (selanjutnya, Instana), solusi manajemen kinerja aplikasi (APM), untuk memvisualisasikan perilaku sistem dan memungkinkan manajemen terpusat di seluruh lingkungannya. Implementasi didukung oleh Airitech Corporation, mitra bisnis IBM®. Peluncuran dimulai dengan penerapan skala kecil yang mencakup sejumlah aplikasi terbatas, lalu secara bertahap diperluas hingga mencakup tidak hanya layanan yang berhadapan langsung dengan pelanggan, tetapi juga sistem yang digunakan oleh bagian administrasi.

Salah satu kekuatan utama Instana adalah kemampuannya untuk diterapkan dengan cepat dan dengan sedikit usaha. Di GMO Aozora Net Bank, fakta bahwa implementasi dan operasi yang sedang berlangsung dapat ditangani sepenuhnya oleh insinyur internal merupakan keuntungan besar dalam hal biaya dan kecepatan. Menanggapi hasil implementasi tersebut, Koji Sonoda selaku Kepala SRE pada Technology & Engineering Group menjelaskan bahwa Instana bisa segera diterapkan dan dijalankan tanpa kerumitan tambahan, karena didukung oleh lingkungan yang sepenuhnya dapat dikontrol dari dalam organisasi.
Mengubah operasi TI dengan mengurangi upaya operasional, waktu penyelesaian insiden, dan biaya manajemen

Dengan diperkenalkannya Instana, GMO Aozora Net Bank memperoleh kemampuan untuk memantau volume data yang kompleks dan besar yang diproses oleh setiap sistem secara real time melalui dasbor terpadu. Hal ini menyebabkan pengurangan yang signifikan dalam upaya operasional, waktu penyelesaian masalah, dan biaya manajemen. Hasil utamanya diuraikan di bawah ini.

  • Kemampuan pemetaan dan pelacakan ketergantungan real-time memungkinkan untuk mengidentifikasi dengan cepat di mana masalah terjadi, secara dramatis mempercepat respons awal ketika insiden muncul.
  • Dengan memanfaatkan analisis akar masalah (RCA) berbasis AI, waktu pemulihan rata-rata untuk insiden kritis berkurang sekitar 70%.
  • Peningkatan visibilitas terhadap dampak pengguna memungkinkan respons yang lebih cepat dan berkualitas lebih tinggi, yang mengarah pada pengurangan sekitar 40% dalam permintaan pelanggan bulanan terkait gangguan layanan.

“Melalui Instana, operasi TI kami telah berubah dari ‘individu, respons berbasis pengalaman' menjadi 'model operasional yang efisien dan kolaboratif,‘” kata Sonoda.

Instana juga memberikan manfaat yang signifikan untuk sistem internal. Dalam sistem SAP yang digunakan terutama untuk akuntansi, kondisi pemrosesan yang sebelumnya sulit divisualisasikan menjadi terlihat secara real time. Dengan konfigurasi instana yang sederhana, akurasi pemantauan ditingkatkan, memungkinkan deteksi anomali yang lebih cepat dan mengurangi beban operasional. Akibatnya, biaya operasi SAP dan beban operasional sehari-hari berkurang.

Dari perspektif modernisasi aplikasi, pengamatan di lingkungan cloud-native meningkat secara signifikan, membangun fondasi yang kuat untuk maju dengan percaya diri ke fase modernisasi berikutnya. Sebelumnya, sejumlah besar waktu dihabiskan untuk menanggapi insiden sistem dan menyelidiki akar masalah, membatasi kemampuan tim pengembangan dan tim operasi untuk fokus pada kegiatan perbaikan dan inisiatif strategis. Dengan mengurangi tantangan ini, Instana juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas di antara tim-tim tersebut.

Ke depan, GMO Aozora Net Bank berencana untuk memperluas penggunaan Instana di seluruh layanan dan lingkungan cloud-native seperti AWS dan Azure, dengan tujuan memperkuat manajemen dan keamanan terintegrasi. Dengan memperluas pengamatan dari aplikasi hingga infrastruktur, bank berusaha untuk membangun kerangka kerja visibilitas dan manajemen yang terpadu. Selain itu, dengan mengintegrasikan dengan IBM® Concert, bank berencana untuk lebih meningkatkan inisiatif keamanan, termasuk manajemen kerentanan dan pembuatan otomatis tagihan bahan perangkat lunak (SBOM).
Tentang GMO Aozora Net Bank, Ltd.

Didirikan pada Juli 2018 sebagai usaha patungan antara Aozora Bank dan GMO Internet Group, GMO Aozora Net Bank Co., Ltd adalah bank online yang dipandu oleh visi perusahaan, “Semua yang kami lakukan adalah untuk pelanggan kami, bertujuan untuk menjadi bank teknologi No. 1.” Dengan meninggalkan batasan model perbankan konvensional, bank tersebut menerapkan strategi yang memosisikan perusahaan teknologi informasi sebagai penyedia layanan perbankan tingkat lanjut. Memanfaatkan kekuatannya dalam pengembangan sistem internal, GMO Aozora Net Bank lanjutkan menyediakan layanan keuangan yang mulus dengan kecepatan dan fleksibilitas.

Mengaktifkan operasi TI yang cepat dan andal dengan Instana

Full stack observability didukung oleh AI berbasis agen, memungkinkan penyelidikan insiden hingga 80% lebih cepat.

