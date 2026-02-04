GMO Aozora Net Bank, Ltd. (selanjutnya, GMO Aozora Net Bank) adalah bank online yang dibangun di atas konsep “perusahaan IT yang menyediakan fungsi perbankan,” daripada pendekatan konvensional bank yang mengadopsi TI. Model ini memungkinkan bank untuk memberikan solusi keuangan yang sangat fleksibel dan bergerak cepat.

Ketika penggunaan perbankan internet dan aplikasi smartphone berkembang pesat, GMO Aozora Net Bank—di mana sistem dikembangkan secara internal oleh insinyur internal—terus mengembangkan aplikasi baru untuk merespons dengan cepat perubahan kebutuhan pelanggan. Namun, ketika saluran digital berkembang, tantangan muncul, termasuk waktu yang diperlukan untuk melacak transaksi ketika masalah terjadi.

Mengatasi tantangan ini membutuhkan kerangka kerja operasi proaktif, termasuk visibilitas ke dalam periode penggunaan puncak dan kinerja. Namun, dengan alat pemantauan konvensional, sulit untuk memahami dependensi dan melacak masalah di seluruh sistem yang terintegrasi erat, menghasilkan analisis akar masalah yang panjang selama insiden.

Situasi ini juga berdampak negatif pada pengalaman pelanggan, menyebabkan penundaan respons layanan dan kesalahan login intermiten. Ketika pertanyaan terkait status penyelesaian transaksi dan gangguan pemrosesan meningkat, menjadi sulit secara internal untuk memahami kondisi pemrosesan secara akurat. Manajemen dan fungsi manajemen risiko menyatakan keprihatinan mengenai akuntabilitas. Jika situasi terus berlanjut, itu bisa berdampak serius pada keberlangsungan bisnis, termasuk risiko gesekan pelanggan dan permintaan perbaikan dari Badan Jasa Keuangan.