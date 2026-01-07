Sebuah produsen farmasi global terkemuka yang dikenal dengan solusi inovatif untuk beberapa masalah kesehatan paling menantang di dunia mengidentifikasi kebutuhan penting untuk memperkuat manajemen risiko rantai pasokan mereka.

Perusahaan menghadapi beberapa tantangan utama:

Klasifikasi risiko yang tidak konsisten akibat proses manual yang memakan waktu





Kurangnya standardisasi dalam dokumentasi risiko di seluruh tim





Visibilitas terbatas tentang pemasok dan bahan alternatif





Analisis data yang tidak efisien, membutuhkan banyak laporan untuk menilai skenario risiko





Siklus keputusan yang lambat, menghambat respons proaktif terhadap potensi gangguan

Semua masalah ini menyebabkan potensi kehilangan pendapatan, keterlambatan pengiriman produk, dan berkurangnya ketangkasan dalam menanggapi permintaan pasar. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan ini mencari pendekatan modular yang lebih cerdas pada orkestrasi risiko—pendekatan yang dapat ditingkatkan seiring kompleksitas dan memberikan insight yang dapat ditindaklanjuti secara real-time.