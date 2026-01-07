Orkestrasi yang didukung AI menyederhanakan alur kerja pemimpin biofarma global
Sebuah produsen farmasi global terkemuka yang dikenal dengan solusi inovatif untuk beberapa masalah kesehatan paling menantang di dunia mengidentifikasi kebutuhan penting untuk memperkuat manajemen risiko rantai pasokan mereka.
Perusahaan menghadapi beberapa tantangan utama:
Semua masalah ini menyebabkan potensi kehilangan pendapatan, keterlambatan pengiriman produk, dan berkurangnya ketangkasan dalam menanggapi permintaan pasar. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan ini mencari pendekatan modular yang lebih cerdas pada orkestrasi risiko—pendekatan yang dapat ditingkatkan seiring kompleksitas dan memberikan insight yang dapat ditindaklanjuti secara real-time.
Produsen ini bermitra dengan IBM® Consulting untuk berkreasi bersama menciptakan platform orkestrasi risiko rantai pasokan yang dapat diskalakan dan modular, dibangun dengan portofolio IBM watsonx.ai AI dan layanan cloud AWS. Dengan memanfaatkan perjalanan nol klien IBM, tim menanamkan praktik terbaik untuk ketangguhan dalam solusi. Penyatuan data di seluruh eksekusi, perencanaan, pengadaan, logistik, dan penyedia risiko pihak ketiga memfasilitasi kueri bahasa alami (NLQ) untuk memberikan insight yang dapat ditindaklanjuti.
Kemampuan utama platform ini meliputi:
Untuk lebih meningkatkan kecerdasan risiko, perusahaan menerapkan solusi AI generatif (gen AI) yang mendorong analisis risiko multidimensi di berbagai aspek bisnis, meningkatkan kualitas data melalui identifikasi celah otomatis dan percepatan perangkuman korelasi risiko.
Mereka juga memperkenalkan asisten virtual yang didukung gen AI dengan fitur antarmuka bahasa alami untuk menanyakan data rantai pasokan. Mereka menggunakan fitur text-to-SQL model bahasa besar (LLM) yang dapat menangani pengecualian untuk kueri yang tidak didukung dan menawarkan dukungan bilingual untuk peningkatan aksesibilitas.
Implementasi solusi berbasis AI telah berdampak besar pada rantai pasokan dan operasi bisnis perusahaan. Dengan mengidentifikasi risiko secara proaktif dan meningkatkan visibilitas, organisasi mencapai pengurangan lebih dari 95% dalam waktu siklus pembuatan keputusan, memberdayakan keputusan yang lebih cepat dan lebih akurat, dan menurunkan waktu respons risiko dari minggu ke hari.
Selanjutnya, pada tahun 2025, lebih dari 1.500 risiko dinilai, diurutkan, dan ditingkatkan ke eksekutif sesuai kebutuhan. Dengan pendekatan manajemen risiko yang efisien ini, eksekutif sekarang dapat memprioritaskan dan merespons permintaan pelanggan lebih cepat dengan memanfaatkan peringatan risiko, insight tentang inventaris, dan rencana distribusi dinamis. Perusahaan juga mengotomatiskan proses padat karya dan meningkatkan transparansi di seluruh jaringan, mendorong efisiensi operasional yang terukur dan keuntungan pendapatan.
Berkat transformasi ini, produsen tidak mengalami peristiwa global yang mengakibatkan kehabisan stok produk teratas pada tahun 2025. Semua hasil ini menunjukkan bagaimana AI dan orkestrasi dapat menata ulang proses bisnis tradisional, meningkatkan ketangkasan, insight, dan ketahanan dalam skala besar.
Berkantor pusat di Amerika Serikat, pemimpin sains dan teknologi global ini menghadirkan solusi inovatif di bidang perawatan kesehatan, ilmu hayati, dan elektronik. Mereka melayani spektrum pelanggan yang luas, termasuk peneliti, profesional kesehatan, dan mitra industri di seluruh dunia.
