Georgia Tech bermitra dengan Avid Solutions dan IBM® untuk merevolusi manajemen aset, distribusi energi, dan koordinasi tenaga kerja Stonecrest
Georgia Institute of Technology, universitas riset terkemuka, bekerja sama dengan pemerintah negara bagian dan pemerintah lokal Georgia untuk mengatasi tantangan sosial yang mendesak. Di Stonecrest, Georgia—lokasi percontohan untuk inisiatif penelitian komunitas mereka—Georgia Tech menangani krisis pangan dan energi yang saling terkait. Inisiatif ini dibangun berdasarkan penelitian sebelumnya dan pekerjaan percontohan yang dilakukan di bawah Georgia Smart Communities Challenge 2022, yang meletakkan dasar untuk solusi infrastruktur pintar yang dapat diskalakan.
Sistem infrastruktur tradisional terbukti tidak memadai untuk mendukung pemeliharaan prediktif, distribusi energi cerdas, dan penciptaan lapangan kerja yang dapat diskalakan—semua merupakan komponen penting dalam membangun komunitas yang tangguh. Georgia Tech menyadari perlunya pendekatan yang lebih cerdas dan terintegrasi. Tujuannya adalah menerapkan sistem yang mampu menyatukan manajemen aset, pemantauan lingkungan, serta koordinasi tenaga kerja, sekaligus dapat diskalakan di beberapa daerah dan direplikasi di wilayah lain di AS.
Tantangannya ada dua: mengoptimalkan pemeliharaan prediktif dan distribusi energi untuk langsung mengatasi krisis pangan dan energi, serta mengembangkan model yang dapat diskalakan dan direplikasi di berbagai wilayah di seluruh negara. Sistem lama dan proses manual menimbulkan inefisiensi, meningkatkan risiko kesalahan, dan membebani karyawan. Keterbatasan ini berdampak pada lambatnya waktu respons, menurunnya kepuasan karyawan, dan berkurangnya kemampuan melayani masyarakat secara efektif.
pada waktu henti aset tak terduga di 3 daerah dengan IBM® Maximo Application Suite
pada waktu respons lapangan manual melalui alur kerja cerdas menggunakan watsonx Orchestrate
pada biaya beban puncak melalui pemantauan energi
pada limbah air di pertanian melalui otomatisasi
pada kecepatan penerapan dibandingkan dengan proyek sebelumnya
Untuk mewujudkan visi Georgia Tech tentang infrastruktur yang tangguh dan cerdas, Avid Solutions Intl, mitra bisnis IBM®, memimpin proyek ini dengan dukungan lisensi dari ZNAPZ untuk IBM® Maximo Application Suite. Inisiatif ini berfokus pada penerapan solusi manajemen aset IBM® Maximo Application Suite dan solusi otomatisasi IBM® watsonx Orchestrate, yang dipilih karena skalabilitas, interoperabilitas, serta kemampuannya mendukung integrasi.
Implementasi dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi—mulai dari persiapan lokasi dan penyelarasan pemangku kepentingan hingga integrasi sistem, penerapan sensor dan drone, serta validasi skala penuh. Sepanjang proses, Avid Solutions memimpin pengiriman teknologi IBM®, memastikan integrasi mulus dengan sistem Georgia Tech yang ada serta keselarasan dengan tujuan komunitas mereka.
Ada tiga komponen utama dari transformasi:
Tantangan seperti silo data diatasi melalui koordinasi Georgia Tech dengan para pemangku kepentingan, sementara keterbatasan tenaga kerja diatasi melalui kemitraan yang menciptakan lapangan kerja hijau lokal. Sistem berbasis watsonx Orchestrate dan Maximo memiliki arsitektur modular yang digerakkan API—selaras dengan protokol IBM®—sehingga dapat diadaptasi ke wilayah lain dengan menyesuaikan model energi, basis data tanaman, dan lapisan regulasi.
Penerapan Maximo dan watsonx Orchestrate telah memberikan dampak yang terukur di seluruh komunitas untuk inisiatif Georgia Tech di Stonecrest.
Dengan memanfaatkan analisis prediktif, Georgia Tech berhasil mengurangi waktu henti aset tak terduga sebesar 40% di tiga daerah. Alur kerja cerdas yang diaktifkan watsonx Orchestrate menurunkan waktu respons lapangan manual hingga 60%, secara signifikan meningkatkan kelincahan operasional. Pemantauan energi bersih membantu memangkas biaya beban puncak sebesar 18%, sementara otomatisasi pertanian menurunkan limbah air sebesar 30%. Inisiatif ini juga mempercepat kecepatan penerapan sebesar 30% dibanding proyek sebelumnya, serta diproyeksikan menghasilkan penghematan biaya USD 2,3 juta dalam tiga tahun dengan tingkat pengembalian investasi 10 kali lipat.
Selain keuntungan operasional, proyek ini menciptakan 120 pekerjaan baru di bidang keberlanjutan dan infrastruktur cerdas, memberdayakan talenta lokal sekaligus memperkuat peran Georgia Tech sebagai penggerak inovasi inklusif.
Transformasi ini menandai pergeseran dari tata kelola reaktif ke tata kelola prediktif, di mana otomatisasi cerdas memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat dan berbasis data. Dengan memperluas Maximo ke aset biologis dan lingkungan, Georgia Tech telah mendefinisikan ulang manajemen aset dan memposisikan diri sebagai model nasional untuk infrastruktur yang dapat diskalakan dan tangguh. Ke depan, pada 2025 Georgia Tech akan memperdalam keterlibatan dalam solusi di seluruh negara bagian Georgia dengan meluncurkan kolaborasi batu loncatan bersama mahasiswa tingkat akhir, mendukung fase berikutnya dari optimalisasi sistem dan integrasi data.
Georgia Institute of Teknologi adalah salah satu universitas riset publik terbaik di AS. Memiliki lebih dari 50.000 mahasiswa di kampus utama di Atlanta, di lokasi pembelajaran di luar kampus Georgia Tech-Europe di Metz, Prancis, dan melalui pembelajaran jarak jauh dan online.
Avid Solutions Intl adalah Mitra Bisnis IBM® yang memberikan solusi inovatif dan dapat diskalakan di berbagai industri. Dengan keahlian dalam transformasi digital, otomatisasi, dan integrasi sistem cerdas, Avid Solutions membantu organisasi memodernisasi operasi, meningkatkan keberlanjutan, serta mendorong dampak terukur melalui teknologi canggih dan kolaborasi strategis.
