Georgia Institute of Technology, universitas riset terkemuka, bekerja sama dengan pemerintah negara bagian dan pemerintah lokal Georgia untuk mengatasi tantangan sosial yang mendesak. Di Stonecrest, Georgia—lokasi percontohan untuk inisiatif penelitian komunitas mereka—Georgia Tech menangani krisis pangan dan energi yang saling terkait. Inisiatif ini dibangun berdasarkan penelitian sebelumnya dan pekerjaan percontohan yang dilakukan di bawah Georgia Smart Communities Challenge 2022, yang meletakkan dasar untuk solusi infrastruktur pintar yang dapat diskalakan.

Sistem infrastruktur tradisional terbukti tidak memadai untuk mendukung pemeliharaan prediktif, distribusi energi cerdas, dan penciptaan lapangan kerja yang dapat diskalakan—semua merupakan komponen penting dalam membangun komunitas yang tangguh. Georgia Tech menyadari perlunya pendekatan yang lebih cerdas dan terintegrasi. Tujuannya adalah menerapkan sistem yang mampu menyatukan manajemen aset, pemantauan lingkungan, serta koordinasi tenaga kerja, sekaligus dapat diskalakan di beberapa daerah dan direplikasi di wilayah lain di AS.

Tantangannya ada dua: mengoptimalkan pemeliharaan prediktif dan distribusi energi untuk langsung mengatasi krisis pangan dan energi, serta mengembangkan model yang dapat diskalakan dan direplikasi di berbagai wilayah di seluruh negara. Sistem lama dan proses manual menimbulkan inefisiensi, meningkatkan risiko kesalahan, dan membebani karyawan. Keterbatasan ini berdampak pada lambatnya waktu respons, menurunnya kepuasan karyawan, dan berkurangnya kemampuan melayani masyarakat secara efektif.