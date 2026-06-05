General Assembly menyatukan operasi media global dengan AI

MINT dan IBM® watsonx.ai memberikan penghematan 20% dengan merampingkan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan
General Assembly adalah organisasi pendidikan dan pelatihan teknologi global yang melayani audiens konsumen, perusahaan, dan pemerintah. Ketika operasi pemasarannya berkembang di seluruh wilayah, saluran, dan jalur pendapatan, kompleksitas meningkat dan proses yang ada kesulitan untuk mengimbangi.
Perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan rekonsiliasi keuangan bergantung pada spreadsheet dan banyak upaya manual. Taksonomi regional yang tidak konsisten menghambat perbandingan kinerja yang andal, dan koordinasi dengan lebih dari 45 lembaga menimbulkan masalah kontrol versi dan penundaan pelaporan. Data yang terfragmentasi memaksa tim untuk membuat keputusan reaktif dengan kepercayaan yang terbatas.
Tanpa transformasi, kendala ini mengancam kemampuan General Assembly untuk mengatur pengeluaran, meningkatkan investasi, dan membuat keputusan berbasis data yang tepat waktu di tingkat global. General Assembly membutuhkan sistem yang mampu mengantisipasi risiko, memandu pengambilan keputusan, dan mengurangi ketergantungan manusia pada koordinasi manual.
General Assembly bermitra dengan MINT dan IBM untuk memodernisasi operasi pemasaran menggunakan fondasi AI yang diatur dan siap untuk perusahaan. IBM watsonx.ai dipilih untuk mendukung penerapan AI tepercaya, skalabilitas global, dan tata kelola data yang kuat.
Teknologi IBM dan tim go-to-market berkolaborasi dengan MINT untuk memberikan solusi end-to-end yang menggabungkan AI perusahaan, tata kelola data, dan otomatisasi operasional.
MINT menerapkan model data terpadu dengan taksonomi dan definisi standar di semua wilayah dan lini bisnis. Menggunakan AI agen yang dibangun dengan IBM watsonx.ai, solusi ini memungkinkan perencanaan media yang didukung AI, perkiraan berbasis skenario, dan pengaturan laju penggunaan anggaran proaktif. “Kemitraan kami dengan IBM dan penggunaan watsonx.ai memungkinkan MINT untuk memberikan AI agen yang diatur yang membantu klien seperti General Assembly beroperasi dengan kepercayaan diri, kecepatan, dan kontrol keuangan yang lebih besar, kata Mark Polyak, Chief Product and Technology Officer di MINT.
Alur kerja volume tinggi—terutama pelacakan anggaran dan rekonsiliasi keuangan—diotomatisasi, menggantikan proses spreadsheet manual dengan alur kerja yang dapat diulang dan diatur. Pergeseran ini memungkinkan General Assembly untuk beralih dari pelaporan reaktif ke pengambilan keputusan yang berwawasan ke depan dan dibantu oleh AI sambil meningkatkan skala secara global tanpa menambah jumlah karyawan.
Setelah penerapan, General Assembly mencapai visibilitas real time pada pengeluaran dan kinerja global. Otomatisasi mengurangi upaya manual dalam perencanaan dan pelaporan, membebaskan tim untuk fokus pada optimasi dan keputusan strategis. “MINT dan IBM [watsonx.ai] telah memberi kami sesuatu yang tidak kami miliki sebelumnya: pandangan yang konsisten dan andal tentang keuangan pemasaran kami di seluruh wilayah, saluran, dan lini bisnis, kata Jourdan Hathaway, Chief Business & Marketing Officer, General Assembly. “Dengan beralih dari spreadsheet, taksonomi yang tidak konsisten, dan pelaporan manual, kami sekarang beroperasi dengan definisi terpadu dan alur kerja terstruktur yang memudahkan untuk bergerak dengan cepat dan membuat keputusan yang percaya diri.”
Organisasi merealisasikan penghematan waktu 20% dalam perencanaan dan pelaporan, menghilangkan taksonomi regional yang terfragmentasi, dan membentuk model data terpadu menggantikan taksonomi regional. Perencanaan dan perkiraan yang didukung AI meningkatkan kepercayaan dalam penentuan laju penggunaan anggaran dan keputusan anggaran, memungkinkan penyesuaian yang lebih cepat dan lebih tepat.
Dengan teknologi IBM, keahlian dari MINT, dan fondasi AI yang dapat diskalakan dan diatur, General Assembly diposisikan untuk menumbuhkan investasi pemasaran dengan kelincahan, presisi, dan kepercayaan operasional yang lebih besar.
General Assembly adalah pelopor global dalam pelatihan teknologi dan solusi bakat, membantu individu memulai karier teknologi dan memungkinkan organisasi untuk membangun tim teknologi yang beragam dan dapat diskalakan di seluruh dunia.
MINT, Mitra Bisnis Silver IBM, adalah teknologi yang mengubah operasi pemasaran dan media melalui data terpadu, otomatisasi, dan AI agen. Dibangun pada platform perusahaan tepercaya seperti IBM watsonx.ai, MINT membantu organisasi global mengganti alur kerja yang terfragmentasi dengan model operasi yang diatur dan dapat diskalakan yang meningkatkan perencanaan, kontrol keuangan, dan pengambilan keputusan.
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