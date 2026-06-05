General Assembly menyatukan operasi media global dengan AI

General Assembly adalah organisasi pendidikan dan pelatihan teknologi global yang melayani audiens konsumen, perusahaan, dan pemerintah. Ketika operasi pemasarannya berkembang di seluruh wilayah, saluran, dan jalur pendapatan, kompleksitas meningkat dan proses yang ada kesulitan untuk mengimbangi.

Perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan rekonsiliasi keuangan bergantung pada spreadsheet dan banyak upaya manual. Taksonomi regional yang tidak konsisten menghambat perbandingan kinerja yang andal, dan koordinasi dengan lebih dari 45 lembaga menimbulkan masalah kontrol versi dan penundaan pelaporan. Data yang terfragmentasi memaksa tim untuk membuat keputusan reaktif dengan kepercayaan yang terbatas.

Tanpa transformasi, kendala ini mengancam kemampuan General Assembly untuk mengatur pengeluaran, meningkatkan investasi, dan membuat keputusan berbasis data yang tepat waktu di tingkat global. General Assembly membutuhkan sistem yang mampu mengantisipasi risiko, memandu pengambilan keputusan, dan mengurangi ketergantungan manusia pada koordinasi manual.