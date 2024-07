Menjalin kemitraan strategis dengan Fortune Technology Company, sebuah perusahaan produsen kabel optik ternama milik negara mengadopsi layanan konsultasi dan implementasi robot keuangan RPA dari Fortune Technology yang didukung oleh IBM Cloud Pak for Business Automation untuk membantu mengoptimalkan proses keuangan, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi.

Tantangan Bisnis Dalam beberapa tahun terakhir, produsen kabel serat optik milik negara yang terkenal telah dengan cepat meningkatkan pangsa pasar dan pangsa penjualannya melalui peningkatan industri. Dalam proses ini, Departemen Keuangan produsen menghadapi banyak tantangan besar, salah satunya adalah membangun tim layanan keuangan yang efektif dan kompetitif untuk memberikan layanan keuangan terbaik, meningkatkan efisiensi keuangan, mengurangi biaya layanan, dan mencapai inovasi dalam sistem keuangan.

Transformasi Dengan membangun kemitraan strategis bersama Fortune Technology Company, produsen kabel optik ternama milik negara ini mengadopsi layanan konsultasi dan implementasi robot keuangan RPA dari Fortune Technology yang berbasis IBM Cloud Pak for Automation untuk membantu mengoptimalkan proses keuangan, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi. Sementara itu, perusahaan ini juga mendorong transformasi organisasi keuangannya dan meletakkan fondasi yang kuat untuk membangun keuangan digital dan cerdas di masa depan.

Hasil 100% pelaksanaan yang akurat dari tugas-tugas yang membosankan, berfrekuensi tinggi, dan bernilai tambah rendah 100% peningkatan efisiensi 74% pengurangan rata-rata jam kerja di seluruh operasi penagihan dan pengelolaan dana

Dalam beberapa tahun terakhir, produsen kabel serat optik milik negara yang terkenal telah dengan cepat meningkatkan pangsa pasar dan pangsa penjualannya melalui peningkatan industri. Perkembangan perusahaan yang pesat ini disertai dengan peningkatan volume bisnis departemen keuangannya yang terus meningkat yang sekarang perlu ditangani secara efisien. Personel bisnis dari pusat penyelesaian, pusat penjualan, dan pusat manufaktur departemen keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan piutang dan utang perusahaan untuk pelanggan dan pemasoknya (pengunduhan laporan bank, perincian penerimaan, perincian penerimaan dan akuntansi, dan akuntansi pembayaran), aplikasi faktur, pemeliharaan informasi faktur, penerbitan tagihan bank, akuntansi dan entri tagihan, dan operasi keuangan lainnya. Personel keuangannya biasa masuk dan mengoperasikan beberapa sistem back-end dan front-end setiap hari, termasuk sistem perbankan Internet perusahaan, sistem OA, sistem penyimpanan cloud perusahaan, sistem keuangan, sistem manajemen dana, piranti lunak manajemen pajak, sistem persetujuan proses, dll. Personel keuangan harus menyelesaikan proses dan operasi keuangan yang membosankan dan kompleks, sehingga mereka cukup terganggu oleh beban kerja yang besar dan efisiensi yang rendah, dan seringkali harus bekerja lembur pada hari kerja dan pada akhir setiap bulan. Sebagai contoh, untuk mengunduh laporan perbankan Internet perusahaan, personel pusat penyelesaian Departemen Keuangan harus masuk dan mengoperasikan sistem perbankan Internet perusahaan lebih dari 10 bank, yang melibatkan lebih dari 100 rekening bank setiap hari. Mengunduh laporan bank sangat membosankan dan rentan terhadap kesalahan, dan sangat sulit untuk mengelola perangkat USB untuk berbagai sistem perbankan Internet perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan sangat membutuhkan solusi cerdas untuk membantu membangun tim layanan keuangan yang efektif dan kompetitif, sehingga dapat memberikan pengalaman layanan keuangan terbaik, meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi kesalahan manusia dan biaya layanan.

Kisah transformasi Meningkatkan kecerdasan digitalnya dengan robot keuangan Departemen Keuangan harus berurusan dengan tugas-tugas yang kompleks dan berulang. Fortune Technology adalah mitra ekosistem RPA senior IBM, dan konsultan senior serta personel bisnis dari Departemen Keuangan Fortune Technology telah mengulangi komunikasi mendalam dengan klien. Setelah memahami kebutuhan spesifik klien, mereka memutuskan untuk menyediakan layanan konsultasi dan implementasi robot keuangan RPA kepada klien berdasarkan IBM Cloud Pak for Business Automation. Mereka bermaksud memilah dan mengotomatiskan proses bisnis untuk dua lini bisnis utama di bidang keuangan, termasuk manajemen dana dan akuntansi serta manajemen tagihan dan akuntansi. Pertama-tama, pada tahap PoC, robot yang dapat mengunduh laporan bank dari sistem perbankan Internet perusahaan dengan cepat dikembangkan berdasarkan IBM Cloud Pak for Business Automation, yang diperlukan untuk secara otomatis masuk ke halaman perbankan Internet perusahaan Bank of China, memilih rekening bank yang ditunjuk, dan mengunduh laporan bank untuk jangka waktu tertentu, sehingga dapat memverifikasi kelayakan teknis robot RPA. Setelah peluncuran robot yang dapat mengunduh laporan bank dari sistem perbankan Internet perusahaan, robot ini menghemat waktu tiga jam sehari bagi personel bisnis di pusat penyelesaian, menggandakan efisiensi kerja mereka, dan mencapai akurasi 100%. Kedua, robot keuangan tanpa pengawasan dikembangkan dan digunakan untuk menghubungkan berbagai sistem yang heterogen, seperti sistem perbankan Internet perusahaan, sistem OA, sistem keuangan, sistem manajemen dana, dan sistem pajak. Kemudian, masalah teknis dalam manajemen terpadu perangkat USB dari berbagai bank dan masuk otomatis diselesaikan untuk mencapai pengoptimalan melalui solusi USB HUB perbankan Internet pihak ketiga. Akhirnya, 9 robot keuangan berdasarkan IBM Cloud Pak for Automation dikerahkan untuk klien, termasuk: robot untuk mengunduh laporan bank, robot untuk menangani lembar posisi, robot untuk akuntansi penerimaan, robot untuk akuntansi pembayaran, robot untuk penagihan dan akuntansi, robot untuk penerimaan tagihan dan akuntansi, robot untuk pengunggahan dan akuntansi penggantian biaya, robot untuk aplikasi faktur dan entri, dan robot untuk catatan manajemen piutang. Keberhasilan penerapan 9 robot keuangan menciptakan model manajemen keuangan efisiensi tinggi yang baru bagi produsen. Hal ini juga membuat klien sangat mengapresiasi fungsi-fungsi IBM Cloud Pak for Business Automation. IBM Cloud Pak for Business Automation adalah platform piranti lunak otomatisasi cerdas berbasis cloud kontainer yang sederhana, mudah digunakan, berefisiensi tinggi, dan stabil untuk perusahaan serta memiliki kemampuan integrasi yang hebat untuk produk otomatisasi dan berbagai fungsi, termasuk berbagai AI yang disematkan, pengambilan keputusan yang cerdas, alur kerja, pengaturan konten, pengenalan dokumen, pengembangan tanpa kode, pembelajaran mesin, alat bantu pengembangan dengan kode rendah, analisis cerdas, dan lain-lain. Ini memungkinkan klien untuk menggunakan teknologi otomatisasi yang sudah terintegrasi dan alat bantu low-code untuk mendesain, membangun, dan menjalankan aplikasi dan layanan otomatisasi di cloud apa pun. Ini adalah pilihan terbaik untuk bisnis yang berharap untuk membangun model kerja cerdas baru di masa depan.

Berdasarkan piranti lunak otomatisasi cerdas berbasis cloud kontainer IBM, IBM Cloud Pak for Business Automation, kami dengan cepat membangun platform otomatisasi keuangan dalam waktu 30 hari. Huang Lei Chairman of the Board Fortune Technology Company

Kisah hasil Memberdayakan AI untuk menyelesaikan keruwetan tenaga kerjanya Setelah penerapan proses operasi otomatis robot keuangan RPA, tugas-tugas yang membosankan dan berulang kini dapat diselesaikan dalam 24x7, sehingga sangat menghemat waktu yang dihabiskan oleh personel keuangan dalam berbagai proses. Sebagai contoh, setelah menganalisis jam kerja dari operasi penagihan yang ada dan operasi pengelolaan dana di pusat penyelesaian, robot keuangan RPA diperkenalkan untuk menghemat 75% dan 73% jam kerja yang diinvestasikan dalam dua skenario bisnis. Selain itu, waktu yang dihabiskan untuk memproses data bisnis yang tidak terstruktur dan tinjauan manual kini dihilangkan, sehingga secara efektif menghemat biaya yang tidak perlu dan meningkatkan produktivitas karyawan. Ketepatan waktu dan efektivitas tanggapan bisnis ditingkatkan Setelah sebagian besar tugas berulang ditangani oleh robot keuangan RPA, akurasi, efisiensi, dan kepatuhan mereka meningkat pesat. Misalnya, dalam pengunduhan laporan bank dan proses akuntansi di pusat penyelesaian Departemen Keuangan, robot secara otomatis mengunduh, menyortir, dan mengirimkan data dalam jumlah besar, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi secara signifikan, namun juga memastikan bahwa tingkat akurasinya mencapai 100%. Waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan laporan bulanan berkurang dari 10 hari menjadi 6 hari. Kekurangan staf di Departemen Keuangan telah teratasi Di perusahaan, banyak proses keuangan yang kompleks perlu diselesaikan oleh personel Departemen Keuangan, sehingga banyak tenaga kerja dan sumber daya material diperlukan untuk menangani tugas yang berulang dan membosankan. Setelah pengenalan robot keuangan RPA, personel Departemen Keuangan dapat menyelesaikan tugas kerja dengan lancar pada hari kerja dan di akhir setiap bulan, dan tidak perlu lagi bekerja lembur. Peluncuran 9 robot keuangan memecahkan masalah utama Departemen Keuangan dengan cara yang efektif, mengubah metode dan konsep kerja asli personel keuangan, dan mempromosikan reformasi organisasi keuangan, yang mengharuskan personel untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka. Selanjutnya, robot keuangan akan mengidentifikasi dan mengimplementasikan lebih banyak skenario aplikasi untuk Departemen Keuangan, mengenali skenario bisnis yang representatif dan berharga (memberdayakan AI), menemukan proses representatif untuk departemen bisnis front-end dan back-end dan meluncurkan program percontohan, meningkatkan pemanfaatan robot dan standar penilaian, terus mengembangkan kemampuan mereka dalam pengiriman dan operasi serta pemeliharaan, berdasarkan Center of Excellence (CoE) berbasis robot yang akan dibangun. Otomatisasi proses robotik (RPA) telah menjadi tren perkembangan secara umum. Di masa depan, berdasarkan IBM Cloud Pak for Business Automation, Fortune Technology Company akan membantu lebih banyak perusahaan mengoptimalkan proses keuangan mereka, meningkatkan efisiensi dan kualitas pemrosesan bisnis, mengurangi risiko dalam kepatuhan keuangan, mengalokasikan sumber daya untuk bisnis yang lebih bernilai tambah, mendorong transformasi keuangan, dan mendorong penemuan kembali digital perusahaan di masa depan.