FactSet memperoleh insight yang dapat ditindaklanjuti dan meningkatkan baik FinOps maupun operasi cloud dengan IBM® Cloudability
Tim teknik adalah inti dari FactSet, perusahaan data keuangan, analisis pasar, dan insight terkemuka. Tim-tim ini menciptakan solusi, menguji ide, dan mendorong inovasi. Selain itu, akses mereka ke sumber daya cloud sangat meningkatkan ketangkasan, dan strategi akun mikro memungkinkan para insinyur untuk dengan cepat membuat akun dengan cara yang aman. Seiring waktu, lingkungan cloud FactSet berkembang hingga mencapai sekitar 3.000 akun, sebagian besar di Amazon Web Services (AWS), sehingga pengelolaan biaya menjadi semakin penting sekaligus menantang. Jika di pusat data sumber daya menganggur masih dapat “menyembunyikan” biaya melalui pembelian yang dikapitalisasi, maka sumber daya tak terpakai di cloud justru membakar anggaran secara langsung dan berdampak pada laba perusahaan.
FactSet membangun alat khusus untuk mengumpulkan data pengeluaran dan menghasilkan laporan, tetapi tidak memiliki transparansi yang dapat ditindaklanjuti untuk para insinyur dan memerlukan pemeliharaan berkelanjutan. Untuk mengatasi keterbatasan ini dan memberdayakan tim, FactSet mencari solusi yang lebih dapat diskalakan dan kaya fitur untuk manajemen biaya cloud.
Pencarian FactSet untuk pengganti mengarah ke platform manajemen biaya cloud IBM® Cloudability, dipilih karena skalabilitasnya untuk menangani volume besar data penagihan, antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) yang intuitif, kemampuan layanan mandiri yang kuat, dan integrasi yang mulus dengan ekosistem IBM® Apptio. Implementasinya cepat dan mudah. “Ketika kami pertama kali melihat IBM® Cloudability, kami menyukainya. Itu memeriksa sebagian besar kotak untuk kami,” kata Hitesh Chitalia. “Kemudahan mengintegrasikan sistem penagihan cloud membuatnya sangat mudah bagi kami untuk memulai dan menjalankannya.”
IBM® Cloudability segera mengaktifkan FactSet untuk mengimpor data penagihan dari ribuan akun dan memelihara pemetaan ke divisi dan tim teknik. Proses ini memberi para insinyur insight yang dapat ditindaklanjuti tentang pengeluaran aktual mereka dan peningkatan kolaborasi antara FinOps dan keuangan. Dengan terciptanya transparansi, FactSet dapat mengidentifikasi faktor pendorong biaya, memberdayakan tim untuk mengoptimalkan sumber daya, serta membangun fondasi bagi penerapan praktik FinOps tingkat lanjut.
IBM® Cloudability mengubah cara FactSet mengelola biaya cloud dengan memberikan visibilitas mendalam dan insight yang dapat ditindaklanjuti. Para insinyur kini dapat melihat pengeluaran aktual beserta trennya, sehingga mereka dapat menelusuri pendorong biaya bersama, mengidentifikasi anomali, dan mengambil langkah untuk mengurangi pemborosan. Cloudability juga memperkuat kolaborasi di seluruh kepemimpinan keuangan, FinOps, dan rekayasa, menumbuhkan kepercayaan dalam pelaporan dan memungkinkan ulasan bulanan Cloudability. Chitalia menyampaikan, “Para pemimpin di tim rekayasa mengapresiasi transparansi yang kami hadirkan. Mereka bahkan ingin semakin banyak karena data tersebut dapat dipercaya dan membuka peluang bagi mereka untuk bertindak.”
Pergeseran ini membantu FactSet meningkatkan cakupan instance yang disediakan untuk RDS dari 40% menjadi 90%, memaksimalkan diskon dan meningkatkan efisiensi biaya. Cloudability memberikan rekomendasi untuk layanan yang tepat ukuran, diskon komputasi, dan otomatisasi untuk menghapus sumber daya yang tidak digunakan, mendorong pengoptimalan lebih lanjut. Yang terpenting, para insinyur sekarang memiliki data yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Dengan fondasi ini, FactSet sedang mempersiapkan langkah selanjutnya: ekonomi unit, memungkinkan alokasi biaya tingkat produk dan pengambilan keputusan strategis.
FactSet adalah perusahaan data keuangan dan perangkat lunak yang berkantor pusat di Norwalk, Connecticut. Didirikan pada tahun 1978, perusahaan ini mengkhususkan diri pada solusi untuk para profesional investasi, memberikan mereka akses ke data keuangan dan analitik yang membantu mereka membuat keputusan penting dalam bisnis. Dengan 37 lokasi di 20 negara, FactSet mempekerjakan lebih dari 12.000 orang, melayani 8.200 institusi klien dan lebih dari 218.000 profesional investasi.
