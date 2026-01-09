Tim teknik adalah inti dari FactSet, perusahaan data keuangan, analisis pasar, dan insight terkemuka. Tim-tim ini menciptakan solusi, menguji ide, dan mendorong inovasi. Selain itu, akses mereka ke sumber daya cloud sangat meningkatkan ketangkasan, dan strategi akun mikro memungkinkan para insinyur untuk dengan cepat membuat akun dengan cara yang aman. Seiring waktu, lingkungan cloud FactSet berkembang hingga mencapai sekitar 3.000 akun, sebagian besar di Amazon Web Services (AWS), sehingga pengelolaan biaya menjadi semakin penting sekaligus menantang. Jika di pusat data sumber daya menganggur masih dapat “menyembunyikan” biaya melalui pembelian yang dikapitalisasi, maka sumber daya tak terpakai di cloud justru membakar anggaran secara langsung dan berdampak pada laba perusahaan.

FactSet membangun alat khusus untuk mengumpulkan data pengeluaran dan menghasilkan laporan, tetapi tidak memiliki transparansi yang dapat ditindaklanjuti untuk para insinyur dan memerlukan pemeliharaan berkelanjutan. Untuk mengatasi keterbatasan ini dan memberdayakan tim, FactSet mencari solusi yang lebih dapat diskalakan dan kaya fitur untuk manajemen biaya cloud.