Mencari kesesuaian yang tepat untuk kebutuhan mereka, Evides beralih ke IBM® Business Partner Aumatics, yang mengkhususkan diri dalam TI terkelola, keamanan siber, dan konsultasi TI. Dengan memanfaatkan keahlian industri yang mendalam di industri pengelolaan air, Aumatics membantu Evides menerapkan IBM® Turbonomic, solusi yang memberikan wawasan otomatis dan real-time tentang pengoptimalan sumber daya.

Menurut Jordy Bax, Turbonomic merupakan salah satu solusi langka yang mampu mengaitkan konsekuensi teknis langsung dengan insight biaya secara otomatis dan efektivitasnya sangat tinggi.

Dengan kemampuannya menyeimbangkan aspek biaya dan dampak teknis, solusi IBM® menjadi pilihan tepat bagi Evides untuk menjaga kinerja cloud tetap optimal sekaligus menghindari pemborosan anggaran. Pemanfaatan Turbonomic memungkinkan Evides mengidentifikasi sumber daya yang tidak terpakai secara optimal secara otomatis, membantu mencegah pemborosan akibat alokasi berlebih.

“Bekerja dengan Aumatics merupakan pengalaman menakjubkan,” ujar Bax. “Hal yang paling saya hargai adalah cara mereka yang proaktif sehingga pekerjaan menjadi jauh lebih mudah. Selain itu, mereka memahami beberapa cara kompleks di mana kita bekerja, dan mereka beradaptasi dengan hal tersebut.”

Dengan Turbonomic, Evides dapat mengawasi penggunaan cloud secara menyeluruh, mencakup aspek biaya sekaligus kinerja teknis. Melalui laporannya, solusi ini menyarankan langkah-langkah peningkatan efisiensi biaya dan kinerja, contohnya dengan mengalihkan aplikasi ke varian basis data yang lebih sesuai.

“Turbonomic memungkinkan orang-orang non-teknis untuk memahami implikasi dari pilihan mereka di lingkungan cloud,” ujar Bax. “Saya dapat mengirimkan rekomendasi kepada orang-orang teknis dan pemilik produk. Pemilik produk menyadari bahwa setiap perubahan bisa memangkas biaya, tetapi sekaligus memengaruhi kinerja sistem. Sehingga mereka dapat membuat pilihan yang tepat.”