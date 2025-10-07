Evides menggunakan IBM® Turbonomic guna memperkuat insight dan pengelolaan atas lingkungannya
Meski memberi keunggulan dalam hal kecepatan dan fleksibilitas, infrastruktur cloud yang tidak dikelola dengan baik berisiko mengalami kelebihan pasokan, sehingga biaya membengkak dan efisiensi berkurang. Bagi Evides, perusahaan pengelolaan air terkemuka di Belanda, adopsi platform cloud baru yang cepat menciptakan lingkungan yang secara teknis dan ekonomis sulit dikendalikan. Mengoperasikan lebih dari 130 server untuk beragam layanan membuat perusahaan kesulitan dalam mengendalikan pengeluaran dan menjaga agar pemanfaatan sumber daya tetap sesuai dengan sasaran bisnis.
Jordy Bax, Pemilik Produk Pusat Keunggulan Cloud (Cloud Center of Excellence/CCoE) di Evides, mengatakan, “Sulit untuk mengetahui sumber daya mana yang sesuai dengan tujuan, dan sulit untuk tetap terinformasi dengan baik dengan sumber daya baru dan diperbarui. Hanya beberapa bulan setelah saya mulai di Evides, jelas bahwa lingkungan cloud kami kelebihan pasokan. Untuk mengoptimalkan sumber daya cloud kami—menyeimbangkan biaya dengan nilai bisnis—kami mulai mengkaji ulang manajemen kapasitas kami. Tujuannya adalah untuk memungkinkan peningkatan insight dan kontrol global tanpa kehilangan kinerja atau fungsionalitas.”
Mencari kesesuaian yang tepat untuk kebutuhan mereka, Evides beralih ke IBM® Business Partner Aumatics, yang mengkhususkan diri dalam TI terkelola, keamanan siber, dan konsultasi TI. Dengan memanfaatkan keahlian industri yang mendalam di industri pengelolaan air, Aumatics membantu Evides menerapkan IBM® Turbonomic, solusi yang memberikan wawasan otomatis dan real-time tentang pengoptimalan sumber daya.
Menurut Jordy Bax, Turbonomic merupakan salah satu solusi langka yang mampu mengaitkan konsekuensi teknis langsung dengan insight biaya secara otomatis dan efektivitasnya sangat tinggi.
Dengan kemampuannya menyeimbangkan aspek biaya dan dampak teknis, solusi IBM® menjadi pilihan tepat bagi Evides untuk menjaga kinerja cloud tetap optimal sekaligus menghindari pemborosan anggaran. Pemanfaatan Turbonomic memungkinkan Evides mengidentifikasi sumber daya yang tidak terpakai secara optimal secara otomatis, membantu mencegah pemborosan akibat alokasi berlebih.
“Bekerja dengan Aumatics merupakan pengalaman menakjubkan,” ujar Bax. “Hal yang paling saya hargai adalah cara mereka yang proaktif sehingga pekerjaan menjadi jauh lebih mudah. Selain itu, mereka memahami beberapa cara kompleks di mana kita bekerja, dan mereka beradaptasi dengan hal tersebut.”
Dengan Turbonomic, Evides dapat mengawasi penggunaan cloud secara menyeluruh, mencakup aspek biaya sekaligus kinerja teknis. Melalui laporannya, solusi ini menyarankan langkah-langkah peningkatan efisiensi biaya dan kinerja, contohnya dengan mengalihkan aplikasi ke varian basis data yang lebih sesuai.
“Turbonomic memungkinkan orang-orang non-teknis untuk memahami implikasi dari pilihan mereka di lingkungan cloud,” ujar Bax. “Saya dapat mengirimkan rekomendasi kepada orang-orang teknis dan pemilik produk. Pemilik produk menyadari bahwa setiap perubahan bisa memangkas biaya, tetapi sekaligus memengaruhi kinerja sistem. Sehingga mereka dapat membuat pilihan yang tepat.”
“Kami terus bekerja sama dengan Aumatics, menggunakan Turbonomic sebagai pedoman kami,” kata Bax. “Dengan Turbonomic, kami dapat memperoleh pemahaman yang jelas tentang kebutuhan, sekaligus mendeteksi dan mengawasi kemungkinan kelebihan penyediaan sumber daya, sehingga pengeluaran lebih terkontrol.”
Setelah menerapkan Turbonomic, Evides berhasil mengurangi biaya cloud sebesar 43% dalam tiga bulan pertama—meskipun jejak cloud mereka meningkat sebesar 8%. Bax berkomentar, “Rekomendasi berbasis data dari solusi kami, termasuk mengidentifikasi basis data yang redundan, memungkinkan kami memangkas biaya bahkan saat kami meningkatkan skala operasi kami. Diperkirakan, penerapan solusi ini berhasil memangkas pengeluaran cloud keseluruhan perusahaan hingga 25%. Menjadi perusahaan publik menuntut pengelolaan dana yang cermat, dan solusi ini membantu kami memastikan pengeluaran dilakukan secara tepat.”
Tidak hanya berhasil menekan biaya penggunaan sumber daya cloud, Evides juga menyederhanakan infrastruktur cloud sesuai saran Turbonomic, yang berdampak pada berkurangnya jejak perusahaan.
Bax menjelaskan, “Sama halnya dengan pelaku industri lainnya, kami berupaya menemukan titik seimbang antara kinerja dan pengeluaran dalam penggunaan cloud.” “Tantangan muncul akibat lingkungan yang begitu luas dan rumit, sehingga mencapai hal tersebut tidaklah mudah. Anda memerlukan alat bantu khusus, dan ketika menyangkut manajemen kapasitas, terutama dengan cloud, alat tersebut perlu menghubungkan kinerja dengan harga. Bagi saya hari ini, alat terbaik semacam itu adalah IBM® Turbonomic.”
Evides Water Company di Belanda memasok air minum yang aman dan bersih 24 jam sehari, 365 hari setahun kepada 2,5 juta konsumen dan perusahaan di tiga provinsi Belanda—South Holland, North Brabant, dan Zeeland.
Aumatics adalah perusahaan layanan TI dan OT dan keamanan siber yang berbasis di Belanda yang didirikan pada tahun 2010 dan berkantor pusat di Zoetermeer. Sejak Maret 2023 bergabung dengan Hallo Group, kini Aumatics menawarkan layanan keamanan teknologi informasi dan pengelolaan infrastruktur cloud bagi perusahaan menengah, korporasi multinasional, maupun lembaga nirlaba. Perusahaan menawarkan beragam bidang mulai dari perancangan, penerapan, hingga pengelolaan jaringan, server, dan aplikasi yang aman serta dapat diskalakan, ditambah dukungan dalam manajemen proyek dan konsultasi bisnis. Dengan layanan tersebut, pelanggan dapat memanfaatkan solusi teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang lebih hemat, mudah digunakan, serta memberikan hasil yang optimal.
