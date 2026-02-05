Tim penyimpanan TI Evernorth, pengembang, dan eksekutif sekarang mendapat manfaat dari peningkatan efisiensi dan akses data nyaris seketika. Solusi ini telah menjawab kekhawatiran keuangan jangka pendek Evernorth CIO Office dan sekaligus memposisikan perusahaan untuk keberhasilan jangka panjang dengan memungkinkan laporan perencanaan kapasitas serta proyeksi investasi CAPEX pada penyimpanan baru berdasarkan tren pertumbuhan.

Sistem baru ini telah memenuhi persyaratan Evernorth, memungkinkan manajemen kumpulan data yang efisien dari semua sumber, dan pengumpulan data otomatis. Ini menawarkan pelaporan otomatis melalui Situasi OMEGAMON dan menyediakan akses cepat ke data untuk karyawan non-teknis melalui penampil metrik kumpulan data real-time (RDM). Selain itu, sistem juga menyaring data dengan cepat, meningkatkan efisiensi operasional dan proses pengambilan keputusan.

James Cotter, Pemimpin penyimpanan mainframe di Evernorth kesehatan Services, menyoroti dampak transisi, dengan menyatakan, “Kami menggunakan produk [IBM®] OMEGAMON karena mereka adalah alat yang hebat untuk penggantian perangkat keras atau penyegaran perangkat keras. Ini memungkinkan kami untuk melacak kinerja dan mengumpulkan berbagai statistik sebelum dan sesudah beralih dari perangkat keras lama ke perangkat keras baru.”

Kemampuan solusi yang nyaris seketika, sangat kontras dengan pengumpulan terjadwal sistem sebelumnya, telah memberdayakan tim Evernorth untuk merespons masalah potensial dengan cepat, mencegah masalah dan memastikan integritas data. Mengintegrasikan OMEGAMON dengan sistem yang ada, seperti DFSMSrmm dan solusi keamanan IBM® Resource Access Control Facility (RACF), semakin meningkatkan nilainya, memberikan tampilan penyimpanan yang terpadu.

Ke depannya, Evernorth berencana untuk memanfaatkan kemampuan yang ditingkatkan dari IBM® OMEGAMON untuk mendorong peningkatan lebih lanjut dalam perencanaan kapasitas, forecasting CAPEX, dan menumbuhkan budaya berbasis data. Kemitraan mereka dengan IBM®, yang ditandai dengan pengembangan responsif, terus menjadi landasan strategi manajemen penyimpanan Evernorth.

Kolaborasi antara Evernorth, IBM® dan Rocket Software telah menghasilkan solusi pemantauan penyimpanan yang kuat, dapat diskalakan, dan hemat biaya yang melayani kebutuhan bisnis Evernorth dengan baik di masa depan.