Evernorth membangun kemampuan sistem penyimpanan baru dengan IBM® OMEGAMON
Saat ini, pasien dan penyedia layanan kesehatan merasakan dampak dari meningkatnya biaya perawatan kesehatan. Penyedia layanan kesehatan, khususnya, melihat lonjakan besar dalam biaya TI, terutama dalam pemantauan penyimpanan khusus.
Evernorth Kesehatan Services, penyedia solusi farmasi, perawatan, dan manfaat terkemuka, menghadapi biaya pemantauan penyimpanan yang meningkat pesat, didorong oleh kenaikan harga yang tajam dari penyedia penyimpanan mereka yang ada. Tim sistem penyimpanan, yang bertanggung jawab untuk menjaga integritas data dan penggunaan yang tepat, menghadapi dampak langsung dari keterbatasan teknis ini. Taruhannya tinggi. Ketidakmampuan untuk mengelola aspek-aspek ini secara efektif menghambat operasi dan proses pengambilan keputusan. Tantangan ini dapat menyebabkan ketegangan keuangan dan potensi masalah integritas data, mengancam reputasi perusahaan dan efisiensi operasional.
Kantor CIO Evernorth menyadari kebutuhan mendesak akan solusi pemantauan yang lebih Dapat diskalakan, fleksibel, dan hemat biaya. Perusahaan secara khusus membutuhkan sistem yang dapat memantau kumpulan data dari semua sumber, menghilangkan overhead penjadwalan dan menyaring data dengan cepat.
Evernorth memilih IBM® dan Rocket Software, Mitra Bisnis Platinum IBM®, sebagai mitra tepercaya mereka untuk memanfaatkan keahlian mendalam mereka dalam penyimpanan mainframe. Penyedia layanan kesehatan yakin bahwa solusi IBM OMEGAMON for Storage on z/OS akan memberikan penghematan biaya dan peningkatan kinerja dengan menawarkan skalabilitas yang lebih besar, fleksibilitas dan akses data nyaris seketika.
IBM®, bersama dengan Rocket Software, mengembangkan solusi dengan fitur dan kemampuan baru yang disesuaikan dengan kebutuhan Evernorth. Kemampuan solusi untuk memproses data lebih cepat dan memberikan insight nyaris seketika secara signifikan meningkatkan respons penyedia layanan kesehatan dan Strategi pencegahan masalah.
Implementasinya melibatkan perencanaan, pengujian, perancangan, pengembangan, dan menerapkan solusi dalam jangka waktu sembilan bulan yang agresif. Solusi ini terintegrasi dengan lancar dengan data pengelola media yang dapat dilepas (RMM) dan manajer penyimpanan hierarkis (HSM) Evernorth yang ada, memperkuat fungsionalitas layanan kumpulan data (DSS) mereka dan meningkatkan kemampuan pelaporan.
Tim penyimpanan TI Evernorth, pengembang, dan eksekutif sekarang mendapat manfaat dari peningkatan efisiensi dan akses data nyaris seketika. Solusi ini telah menjawab kekhawatiran keuangan jangka pendek Evernorth CIO Office dan sekaligus memposisikan perusahaan untuk keberhasilan jangka panjang dengan memungkinkan laporan perencanaan kapasitas serta proyeksi investasi CAPEX pada penyimpanan baru berdasarkan tren pertumbuhan.
Sistem baru ini telah memenuhi persyaratan Evernorth, memungkinkan manajemen kumpulan data yang efisien dari semua sumber, dan pengumpulan data otomatis. Ini menawarkan pelaporan otomatis melalui Situasi OMEGAMON dan menyediakan akses cepat ke data untuk karyawan non-teknis melalui penampil metrik kumpulan data real-time (RDM). Selain itu, sistem juga menyaring data dengan cepat, meningkatkan efisiensi operasional dan proses pengambilan keputusan.
James Cotter, Pemimpin penyimpanan mainframe di Evernorth kesehatan Services, menyoroti dampak transisi, dengan menyatakan, “Kami menggunakan produk [IBM®] OMEGAMON karena mereka adalah alat yang hebat untuk penggantian perangkat keras atau penyegaran perangkat keras. Ini memungkinkan kami untuk melacak kinerja dan mengumpulkan berbagai statistik sebelum dan sesudah beralih dari perangkat keras lama ke perangkat keras baru.”
Kemampuan solusi yang nyaris seketika, sangat kontras dengan pengumpulan terjadwal sistem sebelumnya, telah memberdayakan tim Evernorth untuk merespons masalah potensial dengan cepat, mencegah masalah dan memastikan integritas data. Mengintegrasikan OMEGAMON dengan sistem yang ada, seperti DFSMSrmm dan solusi keamanan IBM® Resource Access Control Facility (RACF), semakin meningkatkan nilainya, memberikan tampilan penyimpanan yang terpadu.
Ke depannya, Evernorth berencana untuk memanfaatkan kemampuan yang ditingkatkan dari IBM® OMEGAMON untuk mendorong peningkatan lebih lanjut dalam perencanaan kapasitas, forecasting CAPEX, dan menumbuhkan budaya berbasis data. Kemitraan mereka dengan IBM®, yang ditandai dengan pengembangan responsif, terus menjadi landasan strategi manajemen penyimpanan Evernorth.
Kolaborasi antara Evernorth, IBM® dan Rocket Software telah menghasilkan solusi pemantauan penyimpanan yang kuat, dapat diskalakan, dan hemat biaya yang melayani kebutuhan bisnis Evernorth dengan baik di masa depan.
Evernorth Health Services, yang berkantor pusat di St. Louis, Missouri, adalah penyedia solusi farmasi, perawatan, dan manfaat terkemuka. Didirikan dengan misi untuk meningkatkan kesehatan dan meningkatkan vitalitas, Evernorth melayani jutaan orang dengan membuat prediksi, pencegahan dan pengobatan penyakit dan penyakit lebih mudah diakses. Kemampuan perusahaan didukung oleh anak perusahaan medis mereka, termasuk Express Scripts, Accredo, EVIcore dan MDLIVE, bersama dengan platform dan solusi Evernorth holistik. Evernorth adalah anak perusahaan dari Cigna Corporation, sebuah perusahaan layanan kesehatan global dengan kehadiran signifikan di industri perawatan kesehatan.
