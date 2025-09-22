etiCloud menggunakan teknologi IBM® Cloud untuk mendukung platform Tempat Kerja Digital Tangkas mereka
etiCloud didirikan pada tahun 2015 dengan misi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan di sektor layanan TI terkelola.
Dengan pengalaman luas bekerja dengan penyedia layanan terkelola (MSP) besar, para anggota pendiri mengidentifikasi peluang untuk membedakan etiCloud dari pesaing mereka dan membangun hubungan pelanggan yang kuat. Daripada berfokus pada perolehan pelanggan baru secara terus-menerus di bagian atas saluran penjualan, mereka membuat filosofi perusahaan yang berpusat pada membangun loyalitas dan advokasi dalam basis pelanggan mereka.
etiCloud menerapkan filosofi ini dengan menyediakan rangkaian produk dan layanan yang luas, disesuaikan dengan kebutuhan tiap pelanggan, serta secara proaktif memberikan layanan pelanggan tingkat tinggi. Pendekatan ini membantu mengurangi churn dan mendorong hubungan jangka panjang, menghasilkan kontrak multi-tahun dan pembelian tambahan dari pelanggan yang puas.
Ketersediaan infrastruktur inti yang dikirimkan oleh ETICloud kepada pelanggan mereka adalah pusat strategi perusahaan, karena membantu menjalankan perangkat lunak penting bisnis.
Jonathan Ashley, Pendiri sekaligus Direktur Penjualan dan Pemasaran di etiCloud, menjelaskan tantangan yang dihadapi pelanggan dan prospek terkait ketersediaan infrastruktur: “Mereka sudah terbiasa kehilangan satu hingga dua jam setiap minggu karena server mereka mati, dan mungkin sebulan sekali mengalami pemadaman seharian. Hal ini sama sekali tidak dapat diterima di dunia kita, dan sejujurnya, bukan dunia tempat kita atau IBM® berada. Jadi, bagi kami, itulah salah satu kunci utama dalam memberikan layanan.”
Dengan mengingat cita-cita ini, etiCloud memanfaatkan peluang untuk lebih mengembangkan pendekatan mereka terhadap layanan pelanggan dengan berkolaborasi dengan IBM®.
Salah satu pelanggan, Wilson McKendrick, sebuah firma hukum yang berbasis di Glasgow, berjuang dengan penyedia layanan terkelola yang semakin tidak fleksibel. Mark Wilson, Pendiri di Wilson McKendrick, menjelaskan mengapa mereka beralih ke etiCloud: "etiCloud adalah sebuah UKM, seperti kami, dan sangat fleksibel sejak awal."
Dengan tujuan untuk terus meningkatkan pengalaman pelanggan, etiCloud membangun platform Agile Digital tempat kerja yang Tangkas menggunakan teknologi IBM® Cloud , yang dirancang khusus untuk bisnis yang mencari lingkungan virtual yang dapat disesuaikan dan mudah digunakan.
Memanfaatkan solusi yang terdiri dari IBM® Cloud Bare Metal Server, IBM® Cloud for VMware Solutions dan IBM® Cloud Object Storage, etiCloud dapat dengan cepat menyediakan server, meminimalkan waktu henti dan merespons lebih cepat terhadap kebutuhan pasar.
Memilih Bare Metal Server memberi etiCloud fleksibilitas untuk melayani berbagai pasar, terutama sektor hukum, yang menggunakan aplikasi perangkat lunak yang kompleks dan dipesan lebih dahulu.
Perusahaan juga melihat peningkatan substansial dalam efisiensi operasional:
etiCloud melihat nilai infrastruktur yang fleksibel dan selalu tersedia selama pandemi COVID-19. Ketika banyak perusahaan kesulitan membuat karyawan melakukan pekerjaan jarak jauh karena keterbatasan server, transisi pelanggan etiCloud berlangsung cepat dan mudah.
Ashley menggambarkan pengalaman ETICloud di masa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini: “Berkat hubungan kami dengan IBM®, semua server sudah tersedia di lokasi, dan kami hanya perlu memesan melalui panel pemesanan kami. Kami bisa mengaktifkannya dalam 2 jam. Dan itu bukan hanya di beberapa pusat data di Inggris, tapi bisa di seluruh dunia.”
etiCloud juga mengalami peningkatan substansial dalam hal kinerja dan kepuasan pelanggan secara keseluruhan dengan bantuan IBM®. Manfaat khusus meliputi:
Wilson McKendrick melihat manfaat berikut dari kolaborasi mereka dengan etiCloud:
Berkat infrastruktur yang diimplementasikan oleh etiCloud, Wilson McKendrick tidak lagi menghabiskan waktu yang berharga untuk menunggu masalah TI terselesaikan. Mark Wilson menyimpulkan, "Orang membeli dari orang lain, dan keseluruhan pengalaman serta layanan yang kami terima dari semua orang di etiCloud sangat baik."
Saat ini, etiCloud Lanjutkan berkembang bersama IBM®, memanfaatkan kemampuan untuk mendorong inovasi dan memberikan layanan luar biasa kepada pelanggan mereka.
Didirikan pada tahun 2015 dan berlokasi di Inggris, etiCloud telah membangun bisnis mereka dengan menempatkan pelanggan sebagai inti dari semua proses dan operasi mereka. Platform Tangkas Digital tempat kerja dari etiCloud membantu pelanggan meningkatkan kelincahan digital mereka dengan memungkinkan staf bekerja dengan aman di mana saja, kapan saja.
Dengan lebih dari 10 tahun keunggulan industri dalam ketersediaan waktu aktif, keandalan, dan layanan pelanggan, teknologi IBM® Cloud terus memberikan keamanan, kontrol, dan kinerja sewa tunggal yang berdedikasi.
