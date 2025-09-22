etiCloud didirikan pada tahun 2015 dengan misi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan di sektor layanan TI terkelola.

Dengan pengalaman luas bekerja dengan penyedia layanan terkelola (MSP) besar, para anggota pendiri mengidentifikasi peluang untuk membedakan etiCloud dari pesaing mereka dan membangun hubungan pelanggan yang kuat. Daripada berfokus pada perolehan pelanggan baru secara terus-menerus di bagian atas saluran penjualan, mereka membuat filosofi perusahaan yang berpusat pada membangun loyalitas dan advokasi dalam basis pelanggan mereka.

etiCloud menerapkan filosofi ini dengan menyediakan rangkaian produk dan layanan yang luas, disesuaikan dengan kebutuhan tiap pelanggan, serta secara proaktif memberikan layanan pelanggan tingkat tinggi. Pendekatan ini membantu mengurangi churn dan mendorong hubungan jangka panjang, menghasilkan kontrak multi-tahun dan pembelian tambahan dari pelanggan yang puas.

Ketersediaan infrastruktur inti yang dikirimkan oleh ETICloud kepada pelanggan mereka adalah pusat strategi perusahaan, karena membantu menjalankan perangkat lunak penting bisnis.

Jonathan Ashley, Pendiri sekaligus Direktur Penjualan dan Pemasaran di etiCloud, menjelaskan tantangan yang dihadapi pelanggan dan prospek terkait ketersediaan infrastruktur: “Mereka sudah terbiasa kehilangan satu hingga dua jam setiap minggu karena server mereka mati, dan mungkin sebulan sekali mengalami pemadaman seharian. Hal ini sama sekali tidak dapat diterima di dunia kita, dan sejujurnya, bukan dunia tempat kita atau IBM® berada. Jadi, bagi kami, itulah salah satu kunci utama dalam memberikan layanan.”

Dengan mengingat cita-cita ini, etiCloud memanfaatkan peluang untuk lebih mengembangkan pendekatan mereka terhadap layanan pelanggan dengan berkolaborasi dengan IBM®.

Salah satu pelanggan, Wilson McKendrick, sebuah firma hukum yang berbasis di Glasgow, berjuang dengan penyedia layanan terkelola yang semakin tidak fleksibel. Mark Wilson, Pendiri di Wilson McKendrick, menjelaskan mengapa mereka beralih ke etiCloud: "etiCloud adalah sebuah UKM, seperti kami, dan sangat fleksibel sejak awal."