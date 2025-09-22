Memberikan kepuasan pelanggan yang luar biasa dalam layanan TI terkelola

etiCloud menggunakan teknologi IBM® Cloud untuk mendukung platform Tempat Kerja Digital Tangkas mereka

Pelajari lebih lanjut tentang IBM Cloud Pelajari selengkapnya tentang IBM® Cloud Bare Metal Server
Ilustrasi yang menggambarkan konektivitas jaringan, fitur kabel listrik yang menghubungkan berbagai bentuk geometris.
Membangun struktur komersial untuk alamat churn pelanggan  

etiCloud didirikan pada tahun 2015 dengan misi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan di sektor layanan TI terkelola.

Dengan pengalaman luas bekerja dengan penyedia layanan terkelola (MSP) besar, para anggota pendiri mengidentifikasi peluang untuk membedakan etiCloud dari pesaing mereka dan membangun hubungan pelanggan yang kuat. Daripada berfokus pada perolehan pelanggan baru secara terus-menerus di bagian atas saluran penjualan, mereka membuat filosofi perusahaan yang berpusat pada membangun loyalitas dan advokasi dalam basis pelanggan mereka.

etiCloud menerapkan filosofi ini dengan menyediakan rangkaian produk dan layanan yang luas, disesuaikan dengan kebutuhan tiap pelanggan, serta secara proaktif memberikan layanan pelanggan tingkat tinggi. Pendekatan ini membantu mengurangi churn dan mendorong hubungan jangka panjang, menghasilkan kontrak multi-tahun dan pembelian tambahan dari pelanggan yang puas.

Ketersediaan infrastruktur inti yang dikirimkan oleh ETICloud kepada pelanggan mereka adalah pusat strategi perusahaan, karena membantu menjalankan perangkat lunak penting bisnis.

Jonathan Ashley, Pendiri sekaligus Direktur Penjualan dan Pemasaran di etiCloud, menjelaskan tantangan yang dihadapi pelanggan dan prospek terkait ketersediaan infrastruktur: “Mereka sudah terbiasa kehilangan satu hingga dua jam setiap minggu karena server mereka mati, dan mungkin sebulan sekali mengalami pemadaman seharian. Hal ini sama sekali tidak dapat diterima di dunia kita, dan sejujurnya, bukan dunia tempat kita atau IBM® berada. Jadi, bagi kami, itulah salah satu kunci utama dalam memberikan layanan.”

Dengan mengingat cita-cita ini, etiCloud memanfaatkan peluang untuk lebih mengembangkan pendekatan mereka terhadap layanan pelanggan dengan berkolaborasi dengan IBM®.

Salah satu pelanggan, Wilson McKendrick, sebuah firma hukum yang berbasis di Glasgow, berjuang dengan penyedia layanan terkelola yang semakin tidak fleksibel. Mark Wilson, Pendiri di Wilson McKendrick, menjelaskan mengapa mereka beralih ke etiCloud: "etiCloud adalah sebuah UKM, seperti kami, dan sangat fleksibel sejak awal."
24x7  akses ke helpdesk pelanggan, dengan masalah diselesaikan dengan cepat dan efektif
Mereka telah menerima bahwa seminggu sekali ada satu atau dua jam yang hilang karena server mereka mati, dan mungkin sebulan sekali mereka mengalami pemadaman listrik. Hal ini sama sekali tidak dapat diterima di dunia kita, dan sejujurnya, bukan dunia tempat kita atau IBM® berada. Jadi, dari sudut pandang kami, itu adalah salah satu kunci untuk pengiriman layanan kami.
Jonathan Ashley Pendiri dan Direktur Penjualan dan Pemasaran etiCloud
Lingkungan bisnis pribadi modern yang menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas

Dengan tujuan untuk terus meningkatkan pengalaman pelanggan, etiCloud membangun platform Agile Digital tempat kerja yang Tangkas menggunakan teknologi IBM® Cloud , yang dirancang khusus untuk bisnis yang mencari lingkungan virtual yang dapat disesuaikan dan mudah digunakan.

Memanfaatkan solusi yang terdiri dari IBM® Cloud Bare Metal Server, IBM® Cloud for VMware Solutions dan IBM® Cloud Object Storage, etiCloud dapat dengan cepat menyediakan server, meminimalkan waktu henti dan merespons lebih cepat terhadap kebutuhan pasar.

Memilih Bare Metal Server memberi etiCloud fleksibilitas untuk melayani berbagai pasar, terutama sektor hukum, yang menggunakan aplikasi perangkat lunak yang kompleks dan dipesan lebih dahulu.

Perusahaan juga melihat peningkatan substansial dalam efisiensi operasional:

  • Kontrol yang lebih besar atas lokasi server
  • Kinerja yang lebih baik melalui kedekatan database dan aplikasi perangkat lunak
  • Perencanaan kapasitas yang lebih sederhana
  • Penskalaan sumber daya yang lebih efisien—difasilitasi oleh model penetapan harga fleksibel yang ditawarkan oleh IBM®

etiCloud melihat nilai infrastruktur yang fleksibel dan selalu tersedia selama pandemi COVID-19. Ketika banyak perusahaan kesulitan membuat karyawan melakukan pekerjaan jarak jauh karena keterbatasan server, transisi pelanggan etiCloud berlangsung cepat dan mudah.

Ashley menggambarkan pengalaman ETICloud di masa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini: “Berkat hubungan kami dengan IBM®, semua server sudah tersedia di lokasi, dan kami hanya perlu memesan melalui panel pemesanan kami. Kami bisa mengaktifkannya dalam 2 jam. Dan itu bukan hanya di beberapa pusat data di Inggris, tapi bisa di seluruh dunia.”
Peningkatan kinerja bisnis berdasarkan keunggulan pelanggan

etiCloud juga mengalami peningkatan substansial dalam hal kinerja dan kepuasan pelanggan secara keseluruhan dengan bantuan IBM®. Manfaat khusus meliputi:

  • Penurunan volume tiket berkat peningkatan waktu aktif dan keandalan
  • Peningkatan kapasitas untuk mengalamat masalah prioritas rendah dengan segera, menumbuhkan hubungan pelanggan yang lebih kuat
  • Membebaskan staf untuk melakukan percakapan yang bermakna dengan pelanggan tentang bagaimana teknologi etiCloud dapat meningkatkan strategi bisnis mereka
  • Pertumbuhan eksponensial dalam tingkat retensi, didorong oleh penyampaian layanan pelanggan yang luar biasa

Wilson McKendrick melihat manfaat berikut dari kolaborasi mereka dengan etiCloud:

  • Kemampuan untuk menambahkan pengguna baru dengan cepat dan efisien melalui lingkungan yang dihosting
  • Akses 24x7 ke meja bantuan pelanggan, dengan masalah yang diselesaikan dengan cepat dan efektif
  • Manajer akun khusus memberikan dukungan langsung dan saran sesuai kebutuhan
  • Semua data yang dihosting di pusat data IBM® Tier 4, memastikan waktu henti nol

Berkat infrastruktur yang diimplementasikan oleh etiCloud, Wilson McKendrick tidak lagi menghabiskan waktu yang berharga untuk menunggu masalah TI terselesaikan. Mark Wilson menyimpulkan, "Orang membeli dari orang lain, dan keseluruhan pengalaman serta layanan yang kami terima dari semua orang di etiCloud sangat baik."

Saat ini, etiCloud Lanjutkan berkembang bersama IBM®, memanfaatkan kemampuan untuk mendorong inovasi dan memberikan layanan luar biasa kepada pelanggan mereka. 
Logo EticCloud
Tentang etiCloud

Didirikan pada tahun 2015 dan berlokasi di Inggris, etiCloud telah membangun bisnis mereka dengan menempatkan pelanggan sebagai inti dari semua proses dan operasi mereka. Platform Tangkas Digital tempat kerja dari etiCloud membantu pelanggan meningkatkan kelincahan digital mereka dengan memungkinkan staf bekerja dengan aman di mana saja, kapan saja.

 Komponen solusi IBM Cloud IBM® Cloud Bare Metal Servers IBM Cloud for VMware Solutions IBM® Cloud Object Storage Solution
Langkah selanjutnya

Dengan lebih dari 10 tahun keunggulan industri dalam ketersediaan waktu aktif, keandalan, dan layanan pelanggan, teknologi IBM® Cloud terus memberikan keamanan, kontrol, dan kinerja sewa tunggal yang berdedikasi.

 Pelajari lebih lanjut tentang IBM® Cloud for VMware Solutions Pelajari lebih lanjut tentang IBM Cloud Object Storage
Hukum

© Hak Cipta IBM® Corporation 2025. IBM®, logo IBM®, dan Maximo adalah merek dagang dari IBM® Corp., yang terdaftar di banyak yurisdiksi di seluruh dunia.

VMware, logo VMware, VMware Cloud Foundation, VMware Cloud Foundation Service, VMware vCenter Server, dan VMware vSphere adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang dari VMware, Inc. atau anak perusahaannya di Amerika Serikat dan/atau yurisdiksi lainnya.

Contoh disajikan hanya sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan bervariasi berdasarkan konfigurasi dan kondisi klien dan, oleh karena itu, hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat diberikan.