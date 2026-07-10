Menskalakan AI yang Bertanggung Jawab dalam Jasa Keuangan

Dengan adanya kerangka kerja baru, E.SUN Bank beralih dari praktik tata kelola yang terfragmentasi ke model terpadu di seluruh organisasi. Lebih dari 50 anggota awal — termasuk 13 pemimpin inti — dilatih untuk menerapkan logika tata kelola bersama, memungkinkan pemilihan kontrol yang konsisten di seluruh inisiatif AI. Saat mengevaluasi contoh penggunaan yang sama, tim sekarang secara independen sampai pada keputusan tata kelola yang sama, mengurangi kesenjangan interpretasi dan memperkuat kepercayaan peraturan.

132 kontrol yang selaras dengan FSC dan 96 metode teknis memberikan eksekusi tata kelola yang dapat diukur dan dapat diaudit. Tata kelola AI sekarang tertanam di seluruh siklus hidup penuh, memungkinkan bank untuk menskalakan AI secara bertanggung jawab sambil mempertahankan keselarasan peraturan. Playbook juga berfungsi sebagai kerangka kerja praktis untuk lembaga keuangan di seluruh Taiwan saat mereka mengembangkan dan mematangkan kemampuan tata kelola AI mereka sendiri.

Dengan mengubah tata kelola AI menjadi kemampuan operasional yang dapat diulang, E.SUN Bank telah membangun fondasi yang kuat untuk inovasi AI di masa depan sambil mempertahankan transparansi, akuntabilitas, dan kontrol.