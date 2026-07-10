Menskalakan AI yang Bertanggung Jawab dalam Jasa Keuangan

IBM Consulting dan E.SUN Bank menciptakan kerangka kerja perusahaan untuk AI tepercaya dan dapat diskalakan
Ketika AI generatif membentuk kembali keuangan global, E.SUN Bank menghadapi pertanyaan kritis: bagaimana AI dapat menskalakan secara bertanggung jawab di seluruh perusahaan yang diatur? Beroperasi di sektor keuangan Taiwan yang sangat diawasi, bank telah meluncurkan inisiatif AI, tetapi tata kelola tetap terfragmentasi. Kontrol mengandalkan koordinasi lintas departemen yang berulang, interpretasi yang bervariasi, dan proses ulasan manual, tanpa kerangka kerja yang terpadu dan dapat diterapkan.
Tanpa logika tata kelola yang terstandarisasi, perluasan penerapan AI menimbulkan risiko regulasi, operasional, dan reputasi. Ketika standar global seperti UU AI Uni Eropa dan ISO/IEC 42001 muncul, kebutuhan akan kerangka kerja tata kelola yang terstruktur di seluruh perusahaan menjadi mendesak. E.SUN Bank perlu pindah dari eksperimen ke model tata kelola AI yang konsisten, dapat diaudit, dan Dapat diskalakan.
IBM® Consulting bermitra dengan E.SUN Bank untuk berkreasi bersama menciptakan kerangka kerja tata kelola AI tingkat perusahaan pertama di Taiwan yang dapat diterapkan untuk layanan keuangan. Berdasarkan standar global termasuk UU AI Uni Eropa dan ISO/IEC 42001, IBM memperkenalkan model tata kelola siklus hidup berbasis risiko yang selaras dengan harapan peraturan dan realitas bisnis.
Hasil inti - White Paper Tata Kelola AI (Playbook) - menerjemahkan persyaratan peraturan ke dalam metodologi keputusan langkah demi langkah yang terstruktur. Setiap inisiatif AI sekarang mengikuti logika yang konsisten untuk menilai risiko dan menentukan kombinasi kontrol yang tepat. Kerangka kerja ini mengintegrasikan 132 langkah kontrol yang selaras dengan FSC dan 96 metode teknis, tertanam di seluruh pengembangan model, validasi, penyebaran, dan pemantauan. Tata kelola bergeser dari koordinasi manual yang terfragmentasi ke proses perusahaan standar, dapat diaudit, dan dapat diulang, menciptakan model tata kelola praktis yang juga dapat berfungsi sebagai titik referensi bagi lembaga keuangan di seluruh Taiwan.
Dengan adanya kerangka kerja baru, E.SUN Bank beralih dari praktik tata kelola yang terfragmentasi ke model terpadu di seluruh organisasi. Lebih dari 50 anggota awal — termasuk 13 pemimpin inti — dilatih untuk menerapkan logika tata kelola bersama, memungkinkan pemilihan kontrol yang konsisten di seluruh inisiatif AI. Saat mengevaluasi contoh penggunaan yang sama, tim sekarang secara independen sampai pada keputusan tata kelola yang sama, mengurangi kesenjangan interpretasi dan memperkuat kepercayaan peraturan.
132 kontrol yang selaras dengan FSC dan 96 metode teknis memberikan eksekusi tata kelola yang dapat diukur dan dapat diaudit. Tata kelola AI sekarang tertanam di seluruh siklus hidup penuh, memungkinkan bank untuk menskalakan AI secara bertanggung jawab sambil mempertahankan keselarasan peraturan. Playbook juga berfungsi sebagai kerangka kerja praktis untuk lembaga keuangan di seluruh Taiwan saat mereka mengembangkan dan mematangkan kemampuan tata kelola AI mereka sendiri.
Dengan mengubah tata kelola AI menjadi kemampuan operasional yang dapat diulang, E.SUN Bank telah membangun fondasi yang kuat untuk inovasi AI di masa depan sambil mempertahankan transparansi, akuntabilitas, dan kontrol.
E.SUN Bank, yang didirikan pada tahun 1992 dan berkantor pusat di Taipei, Taiwan, merupakan salah satu bank komersial terkemuka di negara tersebut. Ini menyediakan layanan retail, perusahaan dan manajemen kekayaan kepada pelanggan individu dan perusahaan, dengan fokus yang kuat pada inovasi dan keuangan berkelanjutan.
E.SUN Bank dinamai berdasarkan Gunung. Jade, puncak tertinggi di Taiwan. Terinspirasi oleh keagungan dan keindahannya, E.SUN Bank berkomitmen untuk membangun bank kelas dunia dan menjadi pilihan paling tepercaya bagi nasabahnya.
Dipandu oleh integritas dan keunggulan profesional, E.SUN Bank khusus untuk menjaga aset yang dipercayakan kepadanya, sambil terus menciptakan nilai dan memberikan pengalaman yang berarti bagi pelanggannya.
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