Dutch Railways memodernisasi pemeliharaan dengan IBM Maximo

Sebuah platform yang diatur, yang menghubungkan perencanaan, operasi, dan sistem perusahaan sekaligus mengurangi total biaya operasional
Setiap hari, Dutch Railways membantu menjaga Belanda terus bergerak, dengan jutaan penumpang mengandalkan layanan kereta api yang aman, bersih, dan tepat waktu. Di balik layanan itu terdapat operasi pemeliharaan yang penting bagi bisnis, di mana sarana perkeretaapian harus dipertahankan sesuai jadwal, tersedia untuk layanan, dan selaras dengan persyaratan peraturan.
Seiring berkembangnya kebutuhan operasional, Dutch Railways melihat peluang untuk memodernisasi lingkungan Maximo yang mendukung pekerjaan ini. Data pemeliharaan diperlukan untuk terhubung secara lebih efektif di seluruh perencanaan, pelaksanaan, mitra pembersihan, pelaporan KPI, dan sistem perusahaan, sementara infrastruktur yang mendasarinya, teknologi basis data, dan integrasi membutuhkan skalabilitas, ketahanan, dan tata kelola yang lebih besar.
Tantangannya adalah beralih dari Maximo 7.6 ke IBM Maximo Application Suite 9.0 sekaligus memodernisasi fondasi TI yang lebih luas tanpa mengganggu operasi kereta api sehari-hari. Dutch Railways membutuhkan platform yang diatur untuk memperkuat kontrol operasional dan meningkatkan keputusan tentang kesiapan dan ketersediaan kereta api.
Dutch Railways menyelesaikan lebih dari sekadar peningkatan platform: 4 perubahan dalam 1 transformasi yang terkontrol dengan IBM. Program ini menggabungkan empat langkah besar: peningkatan dari IBM Maximo 7.6 ke IBM Maximo Application Suite 9.0, beralih dari infrastruktur on premises ke Microsoft Azure, bermigrasi dari Oracle ke Azure SQL Managed Instance, dan mendesain ulang integrasi di seputar arsitektur yang mengutamakan API.
Bersama-sama, semua perubahan ini memberi Dutch Railways platform yang diatur untuk perencanaan, pelaksanaan, dan berbagi data. Fondasi TI yang lebih kuat memperkuat peran operasional Maximo, membuat data pemeliharaan tepercaya lebih mudah dihubungkan di seluruh perencanaan, pelaksanaan, pembersihan, pelaporan KPI, dan sistem perusahaan.
Ini membantu tim dan sistem yang terhubung membuat keputusan yang lebih tepat tentang kesiapan kereta api, ketersediaan, dan pekerjaan pemeliharaan yang penting bagi bisnis. Dutch Railways mengelola transformasi secara internal, dengan penyelarasan dua mingguan dengan IBM, Microsoft, dan Red Hat.
Dengan IBM Maximo Application Suite sebagai platform utama, Dutch Railways memperkuat peran Maximo sebagai pusat strategis untuk pemeliharaan dan pengambilan keputusan operasional. Platform ini mendukung pemeliharaan sarana perkeretaapian yang diatur, membantu tim menunjukkan bahwa kereta api dipelihara tepat waktu, selaras dengan peraturan, dan siap untuk layanan yang aman, bersih, dan berkualitas tinggi. Dengan memindahkan Maximo ke Microsoft Azure, Dutch Railways mengurangi total biaya operasional sebesar 50% sekaligus meningkatkan skalabilitas dan ketahanan fondasi TI mereka.
Melalui lebih dari 30 integrasi berbasis API, Maximo menghubungkan perencanaan, pelaksanaan pemeliharaan, operasi pembersihan, pelaporan KPI, dan sistem perusahaan. Data dari sensor, driver, dan konduktor kereta api dapat masuk ke Maximo sebagai permintaan layanan, sementara aplikasi perencanaan dapat menggunakan data Maximo untuk memahami ketersediaan sarana perkeretaapian untuk jadwal. Hal ini membantu Dutch Railways meningkatkan kontrol operasional, memperkuat tata kelola dan mendukung layanan kereta api sehari-hari dengan data yang lebih tepercaya.
Dutch Railways adalah operator kereta api penumpang terbesar di Belanda dan bagian penting dari jaringan mobilitas nasional. Dengan lebih dari 700 kereta api dan sekitar satu juta penumpang setiap hari, Dutch Railways menghubungkan kota, wilayah, dan tujuan internasional seraya berupaya untuk membuat perjalanan kereta api aman, andal, nyaman, dan berkelanjutan.
© Hak Cipta IBM Corporation, Juli 2026.
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