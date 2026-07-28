Dutch Railways memodernisasi pemeliharaan dengan IBM Maximo

Setiap hari, Dutch Railways membantu menjaga Belanda terus bergerak, dengan jutaan penumpang mengandalkan layanan kereta api yang aman, bersih, dan tepat waktu. Di balik layanan itu terdapat operasi pemeliharaan yang penting bagi bisnis, di mana sarana perkeretaapian harus dipertahankan sesuai jadwal, tersedia untuk layanan, dan selaras dengan persyaratan peraturan.

Seiring berkembangnya kebutuhan operasional, Dutch Railways melihat peluang untuk memodernisasi lingkungan Maximo yang mendukung pekerjaan ini. Data pemeliharaan diperlukan untuk terhubung secara lebih efektif di seluruh perencanaan, pelaksanaan, mitra pembersihan, pelaporan KPI, dan sistem perusahaan, sementara infrastruktur yang mendasarinya, teknologi basis data, dan integrasi membutuhkan skalabilitas, ketahanan, dan tata kelola yang lebih besar.

Tantangannya adalah beralih dari Maximo 7.6 ke IBM Maximo Application Suite 9.0 sekaligus memodernisasi fondasi TI yang lebih luas tanpa mengganggu operasi kereta api sehari-hari. Dutch Railways membutuhkan platform yang diatur untuk memperkuat kontrol operasional dan meningkatkan keputusan tentang kesiapan dan ketersediaan kereta api.

