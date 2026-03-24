Bagaimana Departemen Digital Ajman mencapai penghematan 8,6 juta AED sambil memberikan layanan digital yang lebih cepat dan lebih berkelanjutan bagi warga.
Ajman adalah salah satu emirat terkecil dan paling tangkas di Uni Emirat Arab (UEA). Ajman memulai perjalanan transformasi digitalnya pada tahun 2017 dengan mendirikan Departemen Digital Ajman, sebuah departemen khusus yang didedikasikan untuk meningkatkan efisiensi di kota dan meningkatkan kehidupan penduduknya. Inti dari upaya ini adalah Ajman Service Bus (AJSB), platform integrasi penting yang memungkinkan puluhan ribu transaksi harian dengan menghubungkan organisasi lokal, federal, dan sektor swasta.
Terlepas dari fungsi pentingnya, Departemen Digital Ajman menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk kesulitan untuk memproses volume data dalam jumlah besar selama periode yang lama, persyaratan penting untuk audit dan pemeliharaan tujuh tahun catatan sejarah. Selain itu, penanganan data ini memerlukan banyak upaya manual.
Seiring meningkatnya adopsi layanan digital, Departemen Digital Ajman menghadapi tantangan operasional dan data yang berkembang. Mengelola dan mempertahankan data transaksional dengan volume besar—yang diperlukan untuk audit dan kepatuhan jangka panjang—menjadi kompleks dan padat sumber daya, dengan banyak proses masih ditangani secara manual dan sulit untuk diskalakan.
Visibilitas terbatas ke layanan yang dihosting makin membatasi kemampuan untuk memantau kinerja, mengoptimalkan operasi, atau mengukur dampak inisiatif seperti pemerintah tanpa kertas. Warga mengalami gesekan melalui permintaan dokumen yang berulang, sementara para pemimpin tidak memiliki insight real-time yang terpusat untuk melacak kinerja layanan, dampak lingkungan, dan progres menuju tujuan efisiensi dan keberlanjutan.
Untuk memenuhi ekspektasi yang terus meningkat dan menjalankan visinya tentang masyarakat digital sepenuhnya, departemen ini menyadari perlunya mempercepat transformasi melalui otomatisasi yang lebih besar, manajemen data terpusat, dan insight real time untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
IBM bergabung sebagai mitra strategis, membawa keahlian khusus untuk melengkapi kemampuan Departemen Digital Ajman yang ada dan memperkuat ekosistem digital Emirat ini. Bersama-sama, mereka berfokus pada penyederhanaan kompleksitas operasional, meningkatkan visibilitas real time, dan menciptakan fondasi yang dapat diskalakan untuk mendukung visi Ajman tentang masyarakat digital sepenuhnya.
Untuk mencapai hal ini, IBM dan departemen menerapkan platform digital real-time yang terhubung. Red Hat OpenShift menyediakan lingkungan cloud native yang dapat diskalakan dan tangguh untuk meng-host aplikasi dan beban kerja, mendukung pertumbuhan layanan digital Ajman. IBM Cloud Pak for Integration menyatukan sistem, aplikasi, dan data di seluruh entitas pemerintah, menggantikan alur kerja yang terfragmentasi. IBM Event Automation memungkinkan fondasi teknis untuk distribusi dan pemrosesan peristiwa real-time. Fondasi streaming menangani pemrosesan data volume tinggi secara efisien dan mengubah data mentah menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti.
Dengan berlandaskan kemampuan ini, platform mendukung inisiatif internal seperti dasbor terpusat, yang memberi pemangku kepentingan informasi komprehensif tentang kinerja layanan dan metrik operasional. Dengan insight dari otomatisasi peristiwa dan pemrosesan peristiwa, tim dapat memantau efektivitas, menyelaraskan operasi dengan tujuan strategis, dan memberikan layanan yang lebih cepat, lebih mudah diakses, dan disesuaikan untuk warga.
Tetapi transformasi melampaui teknologi. Tim IBM bekerja sama dengan departemen untuk memastikan platform terintegrasi berjalan dengan lancar dengan tujuan operasional dan strategis. Penyelarasan ini memberdayakan entitas pemerintah daerah untuk meluncurkan paket layanan terintegrasi, memungkinkan tim untuk fokus pada hal yang paling penting: melayani warga negara dan memberikan pengalaman digital yang mulus dan luar biasa.
Dengan membangun platform digital real-time yang terhubung dengan IBM, Departemen Digital Ajman beralih dari operasi manual yang terfragmentasi ke model pengiriman layanan yang lebih otomatis dan transparan. Entitas pemerintah memperoleh kemampuan untuk melihat, memahami, dan bertindak berdasarkan data layanan saat data mengalir melintasi Ajman Service Bus, mengubah cara layanan dikelola dan disampaikan.
Dasbor terpusat, yang dikembangkan secara internal oleh Digital Ajman dan didukung oleh pemrosesan peristiwa, memberi para pemangku kepentingan informasi komprehensif tentang kinerja layanan dan metrik operasional. Dengan visibilitas yang lebih besar, tim mengotomatiskan pelaporan, mengurangi upaya manual, dan operasi yang efisien - memotong tugas menjadi kurang dari 5 menit dan memungkinkan pemrosesan yang mulus dari 50.000 transaksi harian.
Keuntungan operasional ini diterjemahkan langsung ke dalam pengalaman warga yang lebih baik. Layanan terintegrasi mengurangi duplikasi di seluruh departemen, menghilangkan permintaan berulang untuk dokumen yang sama.
Pergeseran ke digital juga memberikan manfaat keberlanjutan yang signifikan. Dengan mengurangi penggunaan kertas, departemen menghemat dua juta lembar kertas pada tahun 2025 saja. “Kami telah menghemat 8,6 juta AED dan melestarikan 514 pohon,” kata Hind Al Shamsi, Section Manager — Systems and Applications Sustainability. “Kami tidak hanya meningkatkan operasi, kami membangun masa depan yang lebih berkelanjutan dan berfokus pada warga negara.”
Departemen Digital Ajman didirikan pada tahun 2017 untuk mengembangkan saluran digital yang menyediakan layanan pemerintah cerdas bagi warga Ajman, yang terkecil di Uni Emirat Arab. Pihaknya berupaya memberikan pelayanan pemerintahan yang berkualitas, responsif, terintegrasi dan inovatif kepada masyarakat kapan pun dan di mana pun. Digital Ajman berkantor pusat di kota Ajman.
