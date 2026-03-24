Ajman adalah salah satu emirat terkecil dan paling tangkas di Uni Emirat Arab (UEA). Ajman memulai perjalanan transformasi digitalnya pada tahun 2017 dengan mendirikan Departemen Digital Ajman, sebuah departemen khusus yang didedikasikan untuk meningkatkan efisiensi di kota dan meningkatkan kehidupan penduduknya. Inti dari upaya ini adalah Ajman Service Bus (AJSB), platform integrasi penting yang memungkinkan puluhan ribu transaksi harian dengan menghubungkan organisasi lokal, federal, dan sektor swasta.

Terlepas dari fungsi pentingnya, Departemen Digital Ajman menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk kesulitan untuk memproses volume data dalam jumlah besar selama periode yang lama, persyaratan penting untuk audit dan pemeliharaan tujuh tahun catatan sejarah. Selain itu, penanganan data ini memerlukan banyak upaya manual.

Seiring meningkatnya adopsi layanan digital, Departemen Digital Ajman menghadapi tantangan operasional dan data yang berkembang. Mengelola dan mempertahankan data transaksional dengan volume besar—yang diperlukan untuk audit dan kepatuhan jangka panjang—menjadi kompleks dan padat sumber daya, dengan banyak proses masih ditangani secara manual dan sulit untuk diskalakan.

Visibilitas terbatas ke layanan yang dihosting makin membatasi kemampuan untuk memantau kinerja, mengoptimalkan operasi, atau mengukur dampak inisiatif seperti pemerintah tanpa kertas. Warga mengalami gesekan melalui permintaan dokumen yang berulang, sementara para pemimpin tidak memiliki insight real-time yang terpusat untuk melacak kinerja layanan, dampak lingkungan, dan progres menuju tujuan efisiensi dan keberlanjutan.

Untuk memenuhi ekspektasi yang terus meningkat dan menjalankan visinya tentang masyarakat digital sepenuhnya, departemen ini menyadari perlunya mempercepat transformasi melalui otomatisasi yang lebih besar, manajemen data terpusat, dan insight real time untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.