Keajaiban pergudangan: lompatan otomatisasi Dahl dengan IBM®

Dahl dan IBM®
Saint-Gobain, pemimpin global dalam konstruksi berkelanjutan, mengandalkan anak perusahaannya Dahl untuk memberikan solusi berkinerja tinggi di seluruh pasar bangunan. Gudang Dahl beroperasi pada kapasitas 140%, menyebabkan inefisiensi, penundaan, dan kenaikan biaya. “Situasi ini tidak berkelanjutan,” kata Roger Sundberg, Spesialis Pengembangan dan Operasi. Para eksekutif prihatin tentang kepuasan pelanggan dan skalabilitas, mendorong tindakan mendesak.
Untuk mendukung pertumbuhan, Dahl meluncurkan inisiatif modernisasi untuk memperluas pergudangan, merampingkan logistik, dan membangun kembali infrastruktur TI inti. Situs e-commerce baru juga diperkenalkan untuk meningkatkan kelincahan, skalabilitas, dan pengalaman pelanggan di saluran fisik dan digital—memastikan kesuksesan jangka panjang dan kepemimpinan pasar.
Dahl bermitra dengan IBM® untuk memodernisasi operasi pergudangan dan logistiknya, membangun fasilitas yang sangat otomatis yang dirancang untuk skalabilitas dan efisiensi. IBM® Instana Observability untuk pemantauan, IBM® Turbonomic untuk pengoptimalan sumber daya, dan Red Hat OpenShift untuk orkestrasi kontainer memainkan peran kunci. Inisiatif ini juga mencakup perombakan infrastruktur digital penuh dan situs e-commerce baru untuk memastikan pengalaman pelanggan yang mulus di semua saluran.
Transformasi menyatukan beberapa merek di bawah Dahl dan memperkenalkan pengujian otomatisasi di gudang baru. “Fasilitas ini dibangun khusus untuk mencapai 85— 90% otomatisasi per baris pesanan,” kata Sundberg. “Pengujian awal menunjukkan hasil yang menjanjikan — mengurangi proses manual, peningkatan throughput — dan kami memvalidasi kinerja dalam kondisi dunia nyata.” Turbonomic membantu menskalakan pod di OpenShift dengan rekomendasi sumber daya yang tepat, memastikan kinerja yang konsisten.
Instana Smart Alerts dan dasbor berbasis AI memungkinkan pemantauan proaktif semua aplikasi dalam satu tampilan kode warna. “Kami sekarang dapat memvisualisasikan semuanya dengan lebih baik,” kata Sundberg. Dahl juga memanfaatkan fitur Instana Smart Alerts untuk memantau seluruh rantai aplikasi, termasuk API Gateway-nya. Dengan menganalisis pola kesalahan selama interval 10 menit, Smart Alerts memberikan peringatan dini ketika anomali terjadi, membantu tim bertindak sebelum masalah meningkat. Tidak seperti pemantauan tradisional yang berfokus pada sumber daya terisolasi dan memerlukan konfigurasi yang kompleks, Instana secara otomatis mengkorelasikan data lintas layanan untuk memicu peristiwa yang bermakna. Dikombinasikan dengan alat visualisasi sumber terbuka dan telemetri, pendekatan ini memberi full stack observability Dahl dan kontrol proaktif atas alur kerja penting. “Sekarang kita dapat melihat portofolio aplikasi lengkap, dengan aliran data langsung. Jika sesuatu berubah menjadi merah atau kuning, kami dapat segera mengidentifikasi dan mengatasi masalah potensial sebelum mempengaruhi waktu respons pelanggan.” Ini memperkuat kemampuan DevOps Dahl, memastikan kinerja aplikasi dan kualitas kode sebelum ditayangkan.
Peluncuran situs e-commerce baru Dahl merupakan tonggak penting dalam transformasi perusahaan. Setelah dua upaya peluncuran gagal yang disebabkan oleh masalah integrasi backend dengan sistem ERP, tim memanfaatkan IBM® Instana untuk mendapatkan full stack observability dan mengidentifikasi akar masalah secara real time. “Sebelum Instana, kami sedang menggosok kayu gelondongan dan berharap untuk mencari di tempat yang tepat,” kata Sundberg. Dengan Instana Smart Alerts dan telemetri langsung, peluncuran ketiga berhasil dengan lancar, memungkinkan tim untuk menyelesaikan masalah saat muncul. Situs ini mulai beroperasi empat bulan lebih cepat dari jadwal, mencapai ROI 100% di Instana hanya dalam beberapa bulan. Kinerja juga meningkat secara dramatis, dengan waktu respons turun dari hingga lima detik menjadi di bawah dua milidetik — meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendorong peningkatan pembelian.
Setelah transformasi, Dahl mencapai pemrosesan dan pengiriman pesanan yang lebih cepat, didukung oleh strategi logistik terpusat dan toko tak berawak 24x7 di seluruh Swedia. Alat IBM memungkinkan penyelesaian masalah proaktif dan membantu mengonsolidasikan pemantauan dari sepuluh solusi menjadi empat, meningkatkan pengamatan dan keandalan.
Kemampuan remediasi insiden Instana mempercepat peluncuran situs e-commerce baru Dahl selama empat bulan, memberikan ROI 100% dalam beberapa minggu. Waktu respons turun dari lima detik menjadi di bawah dua milidetik, meningkatkan kepuasan pelanggan dan pembelian. Otomatisasi dalam pemenuhan pesanan meningkat dari 60% menjadi 80— 90%, dengan 10 dari 12 pengujian berhasil menjalankan otomatisasi gudang pada 120% dari volume pesanan tertinggi.
“Penggunaan gabungan Instana dan Turbonomic memberi kami pemantauan dan pengoptimalan ujung ke ujung, meningkatkan kemampuan kami untuk mengelola sumber daya secara efektif,” kata Sundberg. “Solusi ini telah memungkinkan kami untuk mengkonsolidasikan lingkungan pemantauan kami dari sepuluh solusi menjadi empat, meningkatkan pengamatan dan menemukan potensi masalah lebih cepat.”
“Instana dan Turbonomic menunjukkan dan menghilangkan masalah kinerja yang mengganggu pergerakan paket,” jelas Sundberg. “Setelah 10 dari 12 pengujian, kami berhasil menjalankan otomatisasi gudang pada 120% dari volume pesanan tertinggi, menunjukkan potensi sistem. Pengujian ini merupakan bagian dari proses validasi yang sedang berlangsung untuk memastikan kinerja yang konsisten sebelum penerapan skala penuh.”
Hasil ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan, tetapi juga memperkuat keunggulan kompetitif Dahl di sektor logistik Swedia yang bergerak cepat, memosisikan perusahaan sebagai tolok ukur untuk inovasi dan daya tanggap.
Dahl adalah pusat konstruksi dan pengembangan di Swedia, menyediakan HVAC, pipa ledeng, dan bahan bangunan di seluruh negeri. Berbasis di Stockholm, Dahl adalah anak perusahaan dari Saint-Gobain Distribution Sweden, yang memiliki beberapa anak perusahaan.
