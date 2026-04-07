Keajaiban pergudangan: lompatan otomatisasi Dahl dengan IBM®

Dahl bermitra dengan IBM® untuk memodernisasi operasi pergudangan dan logistiknya, membangun fasilitas yang sangat otomatis yang dirancang untuk skalabilitas dan efisiensi. IBM® Instana Observability untuk pemantauan, IBM® Turbonomic untuk pengoptimalan sumber daya, dan Red Hat OpenShift untuk orkestrasi kontainer memainkan peran kunci. Inisiatif ini juga mencakup perombakan infrastruktur digital penuh dan situs e-commerce baru untuk memastikan pengalaman pelanggan yang mulus di semua saluran.

Transformasi menyatukan beberapa merek di bawah Dahl dan memperkenalkan pengujian otomatisasi di gudang baru. “Fasilitas ini dibangun khusus untuk mencapai 85— 90% otomatisasi per baris pesanan,” kata Sundberg. “Pengujian awal menunjukkan hasil yang menjanjikan — mengurangi proses manual, peningkatan throughput — dan kami memvalidasi kinerja dalam kondisi dunia nyata.” Turbonomic membantu menskalakan pod di OpenShift dengan rekomendasi sumber daya yang tepat, memastikan kinerja yang konsisten.

Instana Smart Alerts dan dasbor berbasis AI memungkinkan pemantauan proaktif semua aplikasi dalam satu tampilan kode warna. “Kami sekarang dapat memvisualisasikan semuanya dengan lebih baik,” kata Sundberg. Dahl juga memanfaatkan fitur Instana Smart Alerts untuk memantau seluruh rantai aplikasi, termasuk API Gateway-nya. Dengan menganalisis pola kesalahan selama interval 10 menit, Smart Alerts memberikan peringatan dini ketika anomali terjadi, membantu tim bertindak sebelum masalah meningkat. Tidak seperti pemantauan tradisional yang berfokus pada sumber daya terisolasi dan memerlukan konfigurasi yang kompleks, Instana secara otomatis mengkorelasikan data lintas layanan untuk memicu peristiwa yang bermakna. Dikombinasikan dengan alat visualisasi sumber terbuka dan telemetri, pendekatan ini memberi full stack observability Dahl dan kontrol proaktif atas alur kerja penting. “Sekarang kita dapat melihat portofolio aplikasi lengkap, dengan aliran data langsung. Jika sesuatu berubah menjadi merah atau kuning, kami dapat segera mengidentifikasi dan mengatasi masalah potensial sebelum mempengaruhi waktu respons pelanggan.” Ini memperkuat kemampuan DevOps Dahl, memastikan kinerja aplikasi dan kualitas kode sebelum ditayangkan.

Peluncuran situs e-commerce baru Dahl merupakan tonggak penting dalam transformasi perusahaan. Setelah dua upaya peluncuran gagal yang disebabkan oleh masalah integrasi backend dengan sistem ERP, tim memanfaatkan IBM® Instana untuk mendapatkan full stack observability dan mengidentifikasi akar masalah secara real time. “Sebelum Instana, kami sedang menggosok kayu gelondongan dan berharap untuk mencari di tempat yang tepat,” kata Sundberg. Dengan Instana Smart Alerts dan telemetri langsung, peluncuran ketiga berhasil dengan lancar, memungkinkan tim untuk menyelesaikan masalah saat muncul. Situs ini mulai beroperasi empat bulan lebih cepat dari jadwal, mencapai ROI 100% di Instana hanya dalam beberapa bulan. Kinerja juga meningkat secara dramatis, dengan waktu respons turun dari hingga lima detik menjadi di bawah dua milidetik — meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendorong peningkatan pembelian.