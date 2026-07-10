Mendorong penjualan dengan data keberlanjutan yang didukung AI

Dari data yang terfragmentasi hingga keahlian instan: bagaimana CSO meningkatkan penjualan dan dukungan keberlanjutan dengan watsonx
Chief Sustainability Office (CSO) IBM berada di pusat data keberlanjutan perusahaan yang paling penting - informasi yang mendukung tujuan lingkungan, membantu penjual memenangkan kepercayaan dengan klien, dan memungkinkan kepatuhan. Seiring waktu, pertanyaan untuk data ini telah meningkat dalam volume dan kompleksitas. Harapan tumbuh untuk tanggapan yang lebih rinci dan disesuaikan, yang semakin memakan waktu ketika diselesaikan melalui proses yang ada.
Tanpa sistem terpusat, tim tidak memiliki visibilitas ke dalam tren yang muncul, memiliki kapasitas terbatas untuk menskalakan dukungan, dan berjuang untuk memprioritaskan peluang bernilai tinggi. Penjual sering bekerja dari informasi yang terfragmentasi atau ketinggalan zaman, mengharuskan spesialis menghabiskan banyak waktu melacak jawaban, memperlambat respons dan membatasi kemampuan IBM untuk bertindak berdasarkan insight dari lapangan. Untuk fungsi yang semakin penting bagi kredibilitas dan kekakuan operasional IBM, pendekatan terdistribusi ini menciptakan gesekan yang dapat dihindari dan ketegangan tambahan. Menyadari kebutuhan akan model yang lebih modern dan dapat diskalakan, organisasi beralih ke AI untuk mengubah cara keahlian keberlanjutan diakses dan diterapkan.
Untuk memodernisasi bagaimana keahlian keberlanjutan diakses di seluruh organisasi, IBM mengembangkan askSustainability — agen bertenaga AI yang dirancang untuk bertindak sebagai pakar institusional. Agen mengotomatiskan tanggapan terhadap pertanyaan rutin dan menyediakan akses instan ke data keberlanjutan seperti metrik operasional, kebijakan perusahaan, atau jejak karbon produk spesifik klien, menawarkan tanggapan tepercaya dan akurat daripada mengharuskan pengguna untuk mencari di seluruh sistem yang terfragmentasi dengan metrik yang berpotensi ketinggalan zaman.
AskSustainability memungkinkan penjual menanggapi kebutuhan klien dengan kecepatan dan akurasi yang lebih besar. Dan ketika keahlian yang lebih dalam diperlukan, agen menghubungkan pengguna secara langsung ke spesialis materi pelajaran yang tepat, memastikan bahwa wawasan manusia diterapkan di tempat yang menciptakan nilai paling besar, tetapi melewatkan waktu yang terbuang untuk mencoba menemukan ahli yang tepat.
AskSustainability dikembangkan menggunakan IBM® watsonx.ai, yang mendukung pemahaman bahasa agen dan pengambilan informasi yang akurat, dan IBM® watsonx Orchestrate, yang mengotomatiskan alur kerja dengan menentukan tindakan terbaik berikutnya berdasarkan niat pengguna. Bersama-sama, kemampuan ini membawa 50 sumber data yang sebelumnya terpisah ke dalam satu pengalaman percakapan. Konsolidasi ini telah secara signifikan mengurangi pekerjaan berulang dan membebaskan spesialis CSO untuk fokus pada tugas-tugas strategis bernilai lebih tinggi.
Pengenalan AskSustainability memberikan peningkatan langsung dalam kecepatan, konsistensi, dan efisiensi operasional di seluruh alur kerja keberlanjutan. Respons otomatis dihasilkan oleh Agen AI dalam hitungan detik, secara signifikan mengurangi waktu siklus respons secara keseluruhan. Dalam empat bulan pertama peluncuran, solusi tersebut memengaruhi jalur penjualan sekitar $50 juta, menunjukkan seberapa cepat wawasan yang didukung AI dapat diterjemahkan ke dalam nilai bisnis ketika disematkan pada titik kebutuhan.
Solusi ini juga terintegrasi dengan lancar untuk pengguna ke dalam hub agen strategis IBM—AskSales, AskIBM, dan Slack, membuat insight berbasis data dapat diakses di mana pun tim bekerja. Dengan menyediakan akses bahasa alami ke pengetahuan UKM, AskSustainability telah secara signifikan mengurangi upaya manual yang diperlukan untuk menanggapi jenis pertanyaan ini. Dalam waktu empat bulan setelah peluncuran, solusi tersebut telah mendukung pendapatan potensial sekitar $50 juta, mengungkapkan potensi penciptaan nilai yang lebih luas yang dapat didorong oleh insight keberlanjutan saat adopsi berkembang. Bersama-sama, hasil ini memposisikan IBM untuk mengembangkan operasi keberlanjutannya dalam skala besar, membantu organisasi memenuhi harapan yang meningkat dengan kecerdasan, kecepatan, dan presisi yang lebih besar.
Chief Sustainability Office mendorong pendekatan IBM terhadap keberlanjutan dengan menerapkan kekuatan perusahaan dalam AI, Quantum, dan Hybrid Cloud. Tim ini berfokus pada memajukan keberlanjutan di seluruh operasi, rantai pasokan, produk, dan layanan IBM, sambil bekerja sama dengan kelompok di dalam dan di luar perusahaan untuk mengatasi tantangan keberlanjutan yang lebih luas. Dipandu oleh komitmen untuk menanamkan keberlanjutan ke dalam setiap aspek pekerjaan dan inovasi IBM, kantor memainkan peran sentral dalam membentuk bagaimana keberlanjutan didefinisikan dan direalisasikan di seluruh organisasi.
© Hak Cipta IBM Corporation, Juni, 2026.
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Contoh disajikan hanya sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan bervariasi berdasarkan konfigurasi dan kondisi klien dan, oleh karena itu, hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat diberikan.