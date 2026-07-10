Mendorong penjualan dengan data keberlanjutan yang didukung AI

Untuk memodernisasi bagaimana keahlian keberlanjutan diakses di seluruh organisasi, IBM mengembangkan askSustainability — agen bertenaga AI yang dirancang untuk bertindak sebagai pakar institusional. Agen mengotomatiskan tanggapan terhadap pertanyaan rutin dan menyediakan akses instan ke data keberlanjutan seperti metrik operasional, kebijakan perusahaan, atau jejak karbon produk spesifik klien, menawarkan tanggapan tepercaya dan akurat daripada mengharuskan pengguna untuk mencari di seluruh sistem yang terfragmentasi dengan metrik yang berpotensi ketinggalan zaman.

AskSustainability memungkinkan penjual menanggapi kebutuhan klien dengan kecepatan dan akurasi yang lebih besar. Dan ketika keahlian yang lebih dalam diperlukan, agen menghubungkan pengguna secara langsung ke spesialis materi pelajaran yang tepat, memastikan bahwa wawasan manusia diterapkan di tempat yang menciptakan nilai paling besar, tetapi melewatkan waktu yang terbuang untuk mencoba menemukan ahli yang tepat.

AskSustainability dikembangkan menggunakan IBM® watsonx.ai, yang mendukung pemahaman bahasa agen dan pengambilan informasi yang akurat, dan IBM® watsonx Orchestrate, yang mengotomatiskan alur kerja dengan menentukan tindakan terbaik berikutnya berdasarkan niat pengguna. Bersama-sama, kemampuan ini membawa 50 sumber data yang sebelumnya terpisah ke dalam satu pengalaman percakapan. Konsolidasi ini telah secara signifikan mengurangi pekerjaan berulang dan membebaskan spesialis CSO untuk fokus pada tugas-tugas strategis bernilai lebih tinggi.