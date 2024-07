Crédit Agricole Group adalah raksasa di dunia perbankan dan asuransi, dan grup ini adalah bank ritel dan perusahaan asuransi terkemuka di Eropa. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya dan melayani 53 juta pelanggannya dengan sebaik-baiknya, Crédit Agricole Group mempekerjakan 147.000 orang, termasuk 11.000 orang yang berdedikasi untuk masalah IT. Antara 2022 dan 2025, Grup Crédit Agricole berencana untuk menghabiskan €20 miliar untuk sistem IT-nya.

Pada tahun 2020, Crédit Agricole S.A. meluncurkan proyek VERDI (Ikhtisar dan Pelaporan Pengeluaran IT Grup). “Tujuan utama kami adalah untuk mendapatkan alat yang mampu mengkonsolidasikan dan menganalisis sumber daya dan pengeluaran IT grup,” kata Arnaud Sage-Mengus, Kepala Keuangan IT Grup, Crédit Agricole S.A.

“Di masa lalu, kami memiliki solusi yang menyediakan beberapa KPI di tingkat makro, namun solusi ini tidak cukup memadai untuk memungkinkan tata kelola IT Grup untuk secara efektif mengatasi masalah alokasi sumber daya IT. Kami juga ingin memastikan bahwa para CIO dan perusahaan induk kami memiliki alat bantu manajemen yang dapat mereka gunakan setiap hari.”

Proyek ini terdiri dari dua alat: platform VERDI yang didedikasikan untuk pengumpulan dan analisis biaya IT, terutama diperuntukkan bagi pengendali manajemen IT di setiap entitas; dan alat presentasi data TEMPO, untuk tim manajemen IT dan lingkaran pengambil keputusan pertama di grup.