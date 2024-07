Tentang Coop Group

Coop Group (tautan berada di luar ibm.com) adalah produsen, peritel, dan grosir terkemuka di Swiss dan Eropa dengan lebih dari 2.300 toko dan outlet. Dengan kantor pusat di Basel, Coop Group mempekerjakan lebih dari 95.000 orang dan menghasilkan pendapatan tahunan sebesar CHF 31,9 miliar (USD 32,5 miliar). Kelompok ini berfokus pada produksi lokal dan regional serta logistik canggih untuk mendukung strategi keberlanjutannya dan mengurangi limbah makanan.