Di beberapa fasilitas perawatan jangka panjang, layanan laboratorium sering dipenuhi dengan inefisiensi. Perintah lab sering kali ditulis tangan, dikirim melalui faks, atau email. Data pasien dimasukkan secara manual ke dalam catatan kesehatan elektronik (EHR), yang menyebabkan entri ganda, kesalahan, dan alur kerja yang lambat. Semua ini berarti bahwa hasil lab penting membutuhkan waktu lebih lama untuk diproses, sementara tugas administrasi menumpuk di tim perawat yang sudah terlalu banyak. Masalah-masalah ini membahayakan kualitas perawatan dan kepatuhan sekaligus menaikkan biaya operasional.

Clariti Diagnostics Laboratories didirikan untuk mengatasi tantangan ini. Berbasis di Columbus, Ohio, laboratorium klinis bersertifikasi Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) ini melayani panti jompo, fasilitas hidup berbantuan, dan penyedia layanan jangka panjang lainnya di seluruh negara bagian. Selain layanan flebotomi mobile, Clariti menawarkan berbagai layanan diagnostik yang komprehensif, termasuk kimia, hematologi, mikrobiologi, Polymerase Chain Reaction (PCR) molekuler, dan farmakogenomik.

Clariti melihat adanya peluang untuk memodernisasi layanan lab dan menghilangkan proses berbasis kertas, penjadwalan yang kaku, dan peluang penagihan yang terlewatkan. Untuk mengatasi inefisiensi yang mengganggu fasilitas perawatan jangka panjang, mereka mulai membangun solusi yang akan menghilangkan titik sakit umum dan mengubah diagnostik untuk penyedia dan pasien. Tujuan mereka ada dua: menghilangkan hambatan operasional bagi pelanggan dan memperkuat kemampuan mereka sendiri untuk memberikan layanan lab yang akurat dan tepat waktu dalam skala besar.

