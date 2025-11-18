Clariti Diagnostics dan CTI Global meningkatkan efisiensi dan memotong biaya dengan solusi IBM watsonx AI
Di beberapa fasilitas perawatan jangka panjang, layanan laboratorium sering dipenuhi dengan inefisiensi. Perintah lab sering kali ditulis tangan, dikirim melalui faks, atau email. Data pasien dimasukkan secara manual ke dalam catatan kesehatan elektronik (EHR), yang menyebabkan entri ganda, kesalahan, dan alur kerja yang lambat. Semua ini berarti bahwa hasil lab penting membutuhkan waktu lebih lama untuk diproses, sementara tugas administrasi menumpuk di tim perawat yang sudah terlalu banyak. Masalah-masalah ini membahayakan kualitas perawatan dan kepatuhan sekaligus menaikkan biaya operasional.
Clariti Diagnostics Laboratories didirikan untuk mengatasi tantangan ini. Berbasis di Columbus, Ohio, laboratorium klinis bersertifikasi Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) ini melayani panti jompo, fasilitas hidup berbantuan, dan penyedia layanan jangka panjang lainnya di seluruh negara bagian. Selain layanan flebotomi mobile, Clariti menawarkan berbagai layanan diagnostik yang komprehensif, termasuk kimia, hematologi, mikrobiologi, Polymerase Chain Reaction (PCR) molekuler, dan farmakogenomik.
Clariti melihat adanya peluang untuk memodernisasi layanan lab dan menghilangkan proses berbasis kertas, penjadwalan yang kaku, dan peluang penagihan yang terlewatkan. Untuk mengatasi inefisiensi yang mengganggu fasilitas perawatan jangka panjang, mereka mulai membangun solusi yang akan menghilangkan titik sakit umum dan mengubah diagnostik untuk penyedia dan pasien. Tujuan mereka ada dua: menghilangkan hambatan operasional bagi pelanggan dan memperkuat kemampuan mereka sendiri untuk memberikan layanan lab yang akurat dan tepat waktu dalam skala besar.
Untuk memodernisasi operasi laboratorium, Clariti bermitra dengan CTI Global untuk menerapkan LifeHealth, asisten medis virtual yang dibangun dengan portofolio IBM watsonx.
LifeHealth terintegrasi langsung dengan sistem EHR, mengotomatiskan permintaan laboratorium, pengiriman phlebotomy, penagihan dan pelaporan hasil. IBM watsonx.ai AI studio memungkinkan pengembangan AI yang dapat diskalakan, dan solusi otomatisasi IBM watsonx Orchestrate menyatukan semuanya. Watsonx Orchestrate bertindak sebagai jaringan penghubung dari platform LifeHealth-mengkoordinasikan agen AI, sistem lab, dan alur kerja staf. Dengan mengotomatiskan tugas-tugas multilangkah seperti perutean permintaan, pelacakan spesimen, dan pembaruan penagihan, solusi ini menghilangkan handoff manual dan memungkinkan aliran informasi yang lancar di seluruh rangkaian perawatan.
Bersama-sama, kemampuan ini mengubah alur kerja manual Clariti menjadi sistem tanpa kertas yang sepenuhnya digital, mengurangi beban administrasi, dan memungkinkan interaksi laboratorium secara real-time dan akurat di seluruh fasilitas perawatan jangka panjang.
"Dengan IBM watsonx yang memberdayakan LifeHealth, kami telah menciptakan sebuah platform yang tidak hanya mengotomatiskan alur kerja laboratorium, namun juga secara cerdas menghubungkan Clariti dengan sistem EHR klien mereka, merampingkan rangkaian informasi kesehatan dan koordinasi perawatan di seluruh fasilitas perawatan kesehatan," ujar Michelle Barry, PhD, CEO CTI Global.
Dengan penerapan LifeHealth, Clariti telah muncul sebagai pemimpin dalam memberikan layanan lab yang lebih cerdas dan lebih cepat di seluruh fasilitas perawatan jangka panjang di Ohio. Dengan mendigitalkan dan mengotomatiskan alur kerja lab dengan solusi berkemampuan AI, Clariti mencapai pengurangan 60% dalam waktu perawatan yang dihabiskan untuk dokumen terkait lab dan penurunan 50% dalam kesalahan pelabelan dan pencitraan ulang. Peningkatan ini telah menghasilkan waktu penyelesaian yang lebih cepat–sering kali pada hari yang sama–sehingga secara signifikan meningkatkan perawatan pasien dan mengurangi kesalahan klinis.
“Integrasi dengan CTI Global LifeHealth dan teknologi AI IBM telah mengubah permainan,” kata Joseph Landau, CEO Clariti Diagnostics. "Menanamkan LifeHealth tidak hanya merampingkan proses pengujian lab kami, tetapi juga memperluas cakupan, keakuratan, dan kecepatan layanan kami."
Saat ini, organisasi diperlengkapi untuk memberikan diagnostik berkualitas tinggi dalam skala besar, sesuatu yang tidak layak sebelum penerapan teknologi baru. Kolaborasi dengan CTI Global ini menempatkan Clariti di garis depan inovasi dalam diagnostik perawatan jangka panjang, dengan IBM bertindak sebagai mitra teknologi tepercaya untuk mendorong kemajuan masa depan.
Clariti Diagnostics Laboratories adalah laboratorium klinis bersertifikasi CLIA yang didirikan di Columbus, Ohio pada tahun 2019. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam melayani panti jompo, fasilitas pendampingan hidup, dan penyedia perawatan jangka panjang lainnya di seluruh negara bagian Ohio. Clariti menawarkan berbagai layanan diagnostik, termasuk kimia, hematologi, mikrobiologi, PCR molekuler, farmakogenomik, dan layanan flebotomi mobile. Alur kerja mereka yang disesuaikan bertujuan untuk merampingkan proses laboratorium dan meningkatkan perawatan pasien.
CTI Global, Mitra Bisnis IBM Silver, adalah kemitraan publik-swasta dan perusahaan sosial yang didirikan pada tahun 2019 dan berkantor pusat di Uganda. Mereka fokus membawa pembangunan berkelanjutan ke pedesaan sub-Sahara Afrika melalui teknologi dan praktik terbaik di bidang-bidang seperti pertanian, perawatan kesehatan, energi terbarukan, dan perbankan elektronik. Ekosistem kesehatan digital LifeHealth mereka memanfaatkan platform penggerak AI untuk memberikan solusi holistik kepada klien di seluruh dunia.
