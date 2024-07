Untuk mengatasi inefisiensi masa lalu dan merampingkan dukungan pemeliharaan IT bagi karyawannya, CK Enerji memilih platform Layanan Dukungan Multivendor. Alih-alih melacak teknisi IT lokal dan menunggu berhari-hari untuk layanan, karyawan menerima dukungan IT langsung untuk produk IBM dan non-IBM melalui satu titik kontak yang dapat diakses melalui telepon atau email.

Selain itu, Pusat Kontak IBM membuka tiket untuk setiap permintaan layanan, sehingga manajemen IT dapat melacak dari mana permintaan dukungan berasal, perangkat mana yang membutuhkan layanan dan kapan tiket ditutup. CK Enerji dapat mulai mengoptimalkan masa manfaat peralatannya dan mengembangkan anggaran untuk memperbaiki dan meningkatkan peralatan IT.

Dengan 5.000 karyawan yang menggunakan komputer desktop, laptop, dan perangkat seluler, CK Enerji perlu melacak puluhan ribu aset IT yang digunakan di seluruh Turki. Sebelumnya, perusahaan menginventarisasi peralatan IT menggunakan tiga sistem yang berbeda dan berbasis regional. Dengan penerapan platform manajemen aset perusahaan (EAM) Maximo, CK Enerji membuat metode terpusat untuk menandai dan melacak setiap aset IT, di mana pun lokasinya.

Dengan menggunakan teknologi Internet of Things (IoT), sistem Maximo memelihara semua jenis aset di semua lokasi dan memungkinkan aset baru ditambahkan dengan cepat dan akurat. Sentralisasi dan otomatisasi EAM juga membebaskan staf departemen IT dari beban pengelolaan aset IT secara mikro dan memberikan lebih banyak waktu untuk inisiatif dan inovasi strategis.

"Kami telah mengambil hampir 80 persen dari total aset bisnis kami dari utilitas publik, namun tidak ada yang tahu apa yang telah kami ambil alih dari perspektif aset IT," ujar Özhan. "Saat kami mengidentifikasi, menandai dan mencatat aset-aset tersebut dengan IBM, ini merupakan keuntungan besar bagi kami."