Kolaborasi Citi dengan IBM telah secara signifikan meningkatkan proses audit mereka. Platform AI baru mengotomatiskan analisis dokumen, menandai anomali, dan memberi auditor insight yang didukung data, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan kualitas audit. Kasus contoh penggunaan pertama yang mencakup penilaian kontrol berbasis AI dan analisis dokumen yang didukung NLP telah menghemat ratusan ribu jam dan menciptakan peluang baru untuk inovasi. Citi sekarang mengoperasikan ruang inovasi AI khusus yang dikembangkan dalam kemitraan dengan IBM untuk mendorong kemajuan berkelanjutan dalam otomatisasi, integritas data, dan manajemen kepatuhan terhadap peraturan. Transformasi ini memposisikan fungsi audit internal Citi sebagai model industri terdepan dalam hal manajemen risiko yang cerdas.