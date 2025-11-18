IBM membantu Citi mendefinisikan ulang audit internal menggunakan AI, NLP, dan machine learning
Citi, salah satu lembaga keuangan terbesar di dunia, ingin merevolusi cara 2.500 auditornya melakukan peninjauan dokumentasi dan penilaian risiko. Meskipun beroperasi dalam skala besar, fungsi audit internal mereka mengandalkan proses manual yang membatasi efisiensi dan insight tim. Kepala inovasi untuk audit internal mengidentifikasi peluang untuk membangun audit masa depan menggunakan AI, pemrosesan bahasa alami (NLP), dan analitik lanjutan. Tujuannya adalah mengubah data yang luas menjadi insight prediktif, meningkatkan pengujian kontrol dan meningkatkan deteksi anomali, semua sambil memenuhi persyaratan peraturan yang ketat dan menjaga transparansi dengan pemangku kepentingan global.
auditor yang diberdayakan dengan alat AI
Contoh penggunaan berbasis AI diluncurkan
Citi bermitra dengan IBM untuk merancang, membangun, dan menerapkan platform audit didukung AI terpadu. Setelah lokakarya pemikiran desain yang melibatkan pakar IBM dan karyawan bank Citi, Citi memilih tiga solusi IBM; IBM Watson Discovery, IBM Cloud Pak for Data, dan IBM OpenPages®. Solusi ini memperkenalkan analitik canggih, AI, machine learning, dan NLP ke dalam setiap tahap siklus hidup audit. Tim ilmu data dan AI Elite Lab dari IBM mengidentifikasi contoh penggunaan bernilai tinggi, sementara tim Pakar IBM merampingkan Integrasi solusi dengan sistem TI Citi. Bersama-sama, mereka menghilangkan proses manual, meningkatkan kualitas data, dan menciptakan fondasi yang dapat diskalakan untuk inovasi berkelanjutan dalam audit.
Kolaborasi Citi dengan IBM telah secara signifikan meningkatkan proses audit mereka. Platform AI baru mengotomatiskan analisis dokumen, menandai anomali, dan memberi auditor insight yang didukung data, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan kualitas audit. Kasus contoh penggunaan pertama yang mencakup penilaian kontrol berbasis AI dan analisis dokumen yang didukung NLP telah menghemat ratusan ribu jam dan menciptakan peluang baru untuk inovasi. Citi sekarang mengoperasikan ruang inovasi AI khusus yang dikembangkan dalam kemitraan dengan IBM untuk mendorong kemajuan berkelanjutan dalam otomatisasi, integritas data, dan manajemen kepatuhan terhadap peraturan. Transformasi ini memposisikan fungsi audit internal Citi sebagai model industri terdepan dalam hal manajemen risiko yang cerdas.
Citiadalah bank terkemuka yang beroperasi di lebih dari 160 negara dan yurisdiksi, serta memiliki hampir 200 juta rekening nasabah. Mereka menawarkan kepada konsumen, perusahaan, pemerintah, dan institusi berbagai produk dan layanan keuangan seperti perbankan konsumen, kredit, dan solusi investasi.
Solusi data dan AI dari IBM membantu perusahaan memodernisasi manajemen risiko dan manajemen kepatuhan dengan menyatukan AI, analitik, dan otomatisasi. Dengan OpenPages, organisasi dapat mendorong insight yang dapat ditindaklanjuti, meningkatkan transparansi data, dan meningkatkan pengambilan keputusan di seluruh fungsi audit dan tata kelola mereka.
© Copyright IBM Corporation 2025.IBM, logo IBM, IBM Cloud Pak, IBM Watson, dan OpenPages adalah merek dagang IBM Corp., terdaftar di banyak yurisdiksi di seluruh dunia.
Contoh disajikan hanya sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan bervariasi berdasarkan konfigurasi dan kondisi klien dan, oleh karena itu, hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat diberikan.