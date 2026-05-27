Ketahanan cyber yang lebih cerdas untuk manufaktur makanan

Citadelle memperkuat ketahanan cyber dengan IBM FlashSystem dan Storage Defender untuk pemulihan yang lebih cepat dan lebih bersih
Citadelle, salah satu perusahaan terkemuka di Kanada di bidang manufaktur makanan, perlu meningkatkan upaya perlindungan data dan sistem produksinya seiring dengan semakin pesatnya perkembangan risiko siber. Proses pencadangan dan penyimpanan yang ada saat ini bergantung pada pengawasan manual dan hanya menawarkan sedikit cara untuk memverifikasi apakah data tersebut bersih, tidak terganggu, atau siap untuk dipulihkan dengan cepat. Hal ini membuat sulit untuk mengonfirmasi kesiapan pemulihan di seluruh operasi dan menimbulkan ketidakpastian saat memulihkan sistem produksi penting. Tanpa lingkungan yang terisolasi untuk menguji integritas cadangan, tim tidak dapat mengidentifikasi data yang rusak atau tidak lengkap dengan andal sebelum peristiwa pemulihan. Karena permintaan digital terus meningkat di seluruh jejak manufaktur, Citadelle membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi dan siap untuk masa depan untuk melindungi data, mendukung replikasi yang aman, dan menjaga kepercayaan dalam keberlangsungan bisnis.
Citadelle bekerja sama dengan IBM untuk membangun fondasi perlindungan data yang lebih cerdas dan tangguh bagi operasi manufaktur makanan mereka. IBM® FlashSystem® menghadirkan replikasi yang aman dan snapshot Salinan Terlindungi yang tidak dapat diubah, sehingga menyediakan titik pemulihan instan jika terjadi insiden untuk membantu melindungi data produksi yang penting. Dengan memanfaatkan dan FlashCore Module (FCM), perusahaan tersebut kini memiliki kemampuan deteksi ransomware berbasis AI yang terintegrasi langsung dalam sistem, yang mampu mengidentifikasi perilaku I/O yang tidak normal dalam waktu kurang dari satu menit—sehingga memungkinkan tim untuk menghentikan serangan lebih cepat dan memperkuat ketahanan data secara keseluruhan. IBM Storage Defender — Data Protect menambahkan visibilitas terpusat, alur kerja pemulihan otomatis, dan deteksi anomali cerdas untuk mengurangi ketergantungan pada tugas manual. IBM Technology Expert Labs® juga menerapkan lingkungan ruang bersih terisolasi untuk validasi prapemulihan. Bersama-sama, kemampuan ini menggantikan proses yang terfragmentasi dengan model pemulihan yang terintegrasi dan dapat diverifikasi—yang membantu Citadelle beralih dari pemeriksaan cadangan manual yang lambat menjadi pemulihan yang lebih cepat, lebih bersih, dan lebih percaya diri di seluruh sistem produksinya.
Memodernisasi lingkungan perlindungan data dengan IBM telah memperkuat kemampuan Citadelle untuk memulihkan sistem produksi dengan cepat dan aman. IBM FlashSystem menyediakan Salinan Terlindungi yang aman dan tidak dapat diubah yang mengurangi risiko pemulihan dan mendukung restorasi yang lebih bersih. Dengan Salinan Terlindungi, Citadelle beralih dari nol titik pemulihan yang divalidasi menjadi dua snapshot bersih dan tidak dapat diubah per hari—yang memastikan titik pemulihan yang andal dan terverifikasi selalu tersedia selama peristiwa cyber. Fitur Salinan Terlindungi juga memungkinkan perusahaan untuk memulihkan snapshot yang telah terverifikasi dalam waktu kurang dari 60 detik, sehingga secara drastis memangkas waktu persiapan pemulihan dan memastikan proses pemulihan yang cepat serta dapat diandalkan saat situasi mendesak. IBM Storage Defender — Data Protect mengotomatiskan pemeriksaan integritas, membantu Citadelle mengurangi pekerjaan pencadangan manual hingga 80%. Dikombinasikan dengan lingkungan validasi ruang bersih, Citadelle dapat mempertahankan gangguan sistem yang mendekati nol bahkan jika terjadi insiden cyber besar—menjaga jalur produksi tetap berjalan dan melindungi rantai pasokan.
Citadelle adalah perusahaan sirup maple Kanada yang didirikan pada tahun 1925. Berbasis di Quebec, perusahaan ini menyatukan hampir 1.500 keluarga produsen dan beroperasi sebagai pemimpin global dalam manufaktur makanan, memproduksi produk maple murni dan bahan-bahan alami lainnya untuk pasar di seluruh dunia.
