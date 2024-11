Tim IBM CIO Z Strategy and Platform menyusun rencana migrasi dan model operasional yang disesuaikan dengan prioritas utama mereka: mengalihdayakan seluruh operasi. Rencana tersebut berfokus pada tiga bidang utama: membentuk tim IBM Z, membangun empat pusat data baru, dan mengembangkan strategi modernisasi TI yang efektif. Kecepatan dan efisiensi yang dibutuhkan untuk upaya ini belum pernah terjadi sebelumnya. Perusahaan sebesar IBM biasanya memerlukan waktu hingga satu dekade untuk menyelesaikan tugas-tugas semacam ini.



IBM membutuhkan tim baru karena banyak pengetahuan institusional penting yang hilang setelah proses divestasi selesai. IBM merekrut dan menyiapkan tim profesional baru yang berbakat untuk mengelola infrastruktur IBM Z. Kunci keberhasilannya adalah model operasi yang dinamis, yang terus berkembang seiring pertumbuhan tim dan meninjau akuntabilitas setiap 4–6 minggu.



Pihak kepemimpinan berupaya mengidentifikasi dan mengembangkan SDM untuk bergabung, serta mengatur transfer pengetahuan secara menyeluruh dan cepat. Tim baru IBM Z bekerja sama dengan penyedia layanan infrastruktur terkelola pihak ketiga, melaksanakan sekitar 2.000 jam transfer pengetahuan untuk mendukung lebih dari 300 sistem di seluruh dunia. Tim juga mulai menggunakan alat yang konsisten, seperti GitHub dan Ansible, pada infrastruktur terdistribusi dan IBM Z untuk mengurangi ketergantungan pada keterampilan khusus IBM Z.



Tantangan berikutnya adalah keluar dari 12 pusat data dan menyiapkan 4 yang baru. Tim perlu memperoleh, memasang, dan mengonfigurasi infrastruktur untuk pusat data baru yang tersebar di berbagai lokasi global demi memenuhi kebutuhan bisnis dan kepatuhan regulasi.



Rencana bisnis modernisasi TI mencakup platform, infrastruktur, dan aplikasi, serta menyertakan langkah-langkah untuk menyederhanakan arsitektur yang sudah ada. Dengan pertimbangan tersebut, tim IBM Z membahas poin-poin berikut untuk mendukung aktivitas bisnis sehari-hari dan membangun platform yang modern:

Konsolidasi beban kerja di IBM Z untuk kinerja dan efisiensi energi





Memisahkan aplikasi dari infrastruktur guna mempermudah pembaruan dan adopsi teknologi baru





Pengurangan gambar dan partisi logis untuk merampingkan pemeliharaan





Menstandardisasi pembuatan dan repositori untuk konsistensi dalam proses pengembangan





Otomatisasi saluran, pemuatan awal program (IPL), patching, dan skrip discovery dilakukan untuk mengurangi kebutuhan intervensi manual





Enkripsi pervasif untuk mengamankan data penting dan memungkinkan tata kelola data



Tim CIO Z Strategy and Platform menggunakan strategi 'lift and shift' serta pendekatan migrasi baru yang disebut 'slip and slide'. Tidak seperti strategi lift-and-shift yang memindahkan lingkungan apa adanya, pendekatan slip-and-slide memungkinkan IBM mengurangi beban teknis dengan memigrasikan aplikasi ke lingkungan yang sepenuhnya otomatis. "Dalam proses transisi, tim IBM Z menggabungkan teknologi dan proses dengan menggunakan IBM Transparent Data Migration Facility (TDMF) z/OS dan IBM Copy Services Manager untuk memigrasikan 24 PB data penting yang mendukung operasi sehari-hari dan mengaktifkan penggunaan alat AI dari IBM.

Tim Strategi dan Platform CIO Z juga berfokus pada peningkatan lebih lanjut lingkungan dengan menggunakan alat observabilitas—seperti IBM Instana Observability, IBM OMEGAMON, dan IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS—serta teknologi AIOps. Selain itu, mereka membangun chatbot IBM Z AI dan memanfaatkan IBM watsonx Assistant for Z. Dalam hal pengembangan SDMa, organisasi CIO bekerja sama dengan tim IBM Partner Ecosystem dan IBM Technology Expert Labs untuk membangun jalur perekrutan SDM. Tujuannya adalah untuk melatih talenta baru dan menempatkan mereka di berbagai peran dalam organisasi CIO selama 6–24 bulan, tergantung pada profil masing-masing individu. Setelah menyelesaikan program rotasi, mereka akan bergabung dengan tim IBM Technology Expert Labs atau bekerja langsung dengan klien.





3Jam diperkirakan berdasarkan laporan manajemen proyek dan catatan internal lainnya.