CMBC memenuhi ekspektasi nasabah yang terus meningkat akan layanan perbankan 24/7 dengan memungkinkan keberlangsungan bisnis tanpa hambatan untuk salah satu sistem terpentingnya, menggunakan klaster IBM DB2 pureScale yang tersebar secara geografis.

Cerita Tantangan Bisnis Untuk mempertahankan posisi terdepan di pasar, China Minsheng Banking Corp, Ltd. (CMBC) harus memenuhi ekspektasi nasabah yang terus meningkat akan layanan perbankan 24/7 sekaligus menjaga biaya tetap terkendali.

Transformasi Teknologi pengelompokan database yang canggih dari IBM membantu CMBC menjaga sistem bisnisnya yang sangat penting tetap online dan tersedia bagi para nasabah setiap saat - memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan bank-bank lain.

Dengan mendukung layanan tanpa henti, IBM DB2 pureScale menawarkan keunggulan kompetitif yang penting. Yuan Chunguang Head of Database Operations and Maintenance, Science and Technology Department China Minsheng Banking Corp., Ltd.