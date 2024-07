CenturyLink (link berada di luar ibm.com) adalah perusahaan komunikasi dan layanan IT global yang berfokus untuk menghubungkan pelanggannya dengan kekuatan dunia digital. CenturyLink menawarkan manajemen jaringan dan sistem data, analisis big data, layanan keamanan terkelola, hosting, cloud, dan layanan konsultasi IT. Perusahaan ini menyediakan layanan broadband, suara, video, data canggih, dan layanan jaringan terkelola melalui jaringan fiber AS sepanjang 265.000 rute-mil dan jaringan transportasi internasional sepanjang 360.000 rute-mil.