Centers for Disease Control and Prevention (CDC) memanfaatkan teknologi IBM Blockchain untuk membuat ledger terenkripsi yang mengumpulkan Catatan Kesehatan Elektronik (EHR), tanpa mengorbankan keamanan data dan persyaratan peraturan.

Tantangan Bisnis Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mengumpulkan data tentang kesehatan masyarakat Amerika. Organisasi memutuskan untuk mengeksplorasi kemungkinan memanfaatkan catatan kesehatan elektronik (EHR) sebagai sumber data. Tetapi ada tantangan yang jelas untuk diselesaikan, termasuk perlindungan hak privasi dan izin data.

Transformasi CDC sedang menjajaki potensi teknologi IBM Blockchain dan IBM Cloud untuk mendukung upaya pengumpulan datanya. CDC dapat memanfaatkan sumber data baru dan mengungkap wawasan yang lebih dalam tentang kesehatan masyarakat. National Center for Health Statistics (NCHS) sedang menjajaki teknologi blockchain dan cloud sebagai cara untuk menangkap dunia data yang sama sekali baru-termasuk catatan kesehatan elektronik (EHR) - dan membantu memastikan bahwa informasi tersebut tetap aman.

Ketika kita terus menggunakan Blockchain dan mempelajari lebih lanjut tentang teknologi ini, hanya masa depan yang akan memberi tahu kita apa dampaknya terhadap Pemerintah Federal. Askari Rizvi CTO National Center for Health Statistics, Centers for Disease Control and Prevention