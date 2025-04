Menemukan kebiasaan baru yang didukung sains untuk meningkatkan fungsi kognitif Center for BrainHealth, sebuah lembaga penelitian terkemuka yang khusus untuk memajukan bidang ilmu saraf, menghadapi rintangan operasional untuk memperluas dan mencapai visinya. Inisiatif utama mereka, The BrainHealth Project, melibatkan pengelolaan studi longitudinal selama satu dekade dengan target lebih dari 100 ribu peserta. Proses asupan awal membutuhkan sesi tiga jam yang panjang, proses manual, dan lingkungan dengan sentuhan tinggi—pendekatan yang menuntut logistik yang membatasi kemampuannya untuk menskalakan. Selain itu, pusat ini sangat membutuhkan intervensi teknologi inovatif yang mampu menskalakan operasi secara efisien tanpa mengorbankan ketelitian ilmiah, karena retensi peserta adalah kunci untuk memastikan kemampuan analisis yang komprehensif. Berbagai tantangan ini membutuhkan alat yang canggih, namun mudah diakses yang dirancang untuk memfasilitasi partisipasi jarak jauh dan merampingkan manajemen data.

90% pengurangan beban kerja

Tim kami telah menetapkan tujuan berani untuk meluncurkan revolusi kesehatan berikutnya, yang berfokus pada memperpanjang tahun-tahun puncak otak. Sandra Bond Chapman, PhD Chief Director Dee Wyly Distinguished Professor, School of Behavioral and Brain Sciences Salah Satu Pemimpin di The BrainHealth Project

Menciptakan pengalaman digital dengan lancar untuk analisis BrainHealth yang komprehensif Pusat BrainHealth mendekati Dialexa, Perusahaan IBM, sebagai mitra pengembangan produk dan teknologi utama untuk membantu perusahaan memperluas kapasitas penelitiannya. Selain skalabilitas, menjaga keterlibatan peserta yang ada selama durasi penelitian tetap menjadi hal yang terpenting. Tim konsultan dan rekayasa produk digital Dialexa bekerja sama dengan pelanggan untuk melakukan penelitian dan wawancara kualitatif dan kuantitatif yang mendalam untuk membantu mengembangkan visi dasar. Tim kemudian menggunakan proses dan lokakarya Design Thinking untuk membangun perjalanan pelanggan, yang di-hosting di platform AWS Cloud. Bersama-sama, kedua perusahaan berkolaborasi untuk merancang dan membangun pengalaman pengguna interaktif yang kaya untuk platform dan portal data The BrainHealth Project yang dipersonalisasi. Solusi ini memungkinkan peserta untuk mendaftar dalam program penelitian untuk mengikuti penilaian, mengonsumsi penawaran produk digital, dan menerima rekomendasi dan laporan yang dipersonalisasi. Menggunakan tim insinyur, profesional UX, dan pakar machine learning, platform data dasar dengan antarmuka modern dibuat—membuatnya sepenuhnya lebih fungsional dalam menghadapi tantangan saat ini. Platform ini kemudian berkembang menjadi portal yang ramah peserta, yang menyediakan perjalanan pengguna yang dipersonalisasi yang mengirim dan menerima informasi, melacak kemajuan, dan menerapkan berbagai metrik yang membantu melacak kesehatan otak dan membuat peserta tetap terlibat. Tim Dialexa bekerja sama dengan ahli statistik dari Center for BrainHealth untuk membuat algoritma yang didukung machine learning untuk penilaian awal dan mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan untuk memasukkan peserta baru. Karena fokus dari proyek ini adalah untuk menjelajahi potensi otak yang tidak terbatas, penelitian ilmu saraf kognitif memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara memanfaatkan kemampuan otak untuk beradaptasi dan berkembang sepanjang hidup. Dengan data yang dikumpulkan, tim mengembangkan dan menguji serangkaian taktik dan teknik pelatihan otak berbasis ilmu, termasuk ukuran holistik kesehatan dan kinerja otak: The BrainHealth Index.

Membuka cakrawala baru ilmu kognisi melalui solusi yang dapat diskalakan Platform data digital yang baru memungkinkan proses penelitian yang sebelumnya dilakukan secara langsung untuk tumbuh dan berkembang di luar wilayah Dallas/Fort Worth. Bekerja sama dengan ahli statistik Center for BrainHealth, Dialexa dapat menggunakan algoritma khusus untuk melakukan penilaian awal dan mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan untuk menerima peserta baru. Hasil meliputi: Pengurangan beban kerja sebesar 90%: Digitalisasi dan otomatisasi alur kerja menciptakan efisiensi dan produktivitas yang luar biasa.





Brainhealth Index Pertama: Mengembangkan algoritma pertama untuk mengukur dan mengukur tingkat kesehatan dan kinerja otak seseorang saat ini, serta melacak peningkatan dari waktu ke waktu.





Lebih dari 35 ribu peserta hingga saat ini: Program ini telah menerima ribuan peserta dari 65 negara sejak peluncuran platform digital yang baru.





Jangkauan dan komersialisasi yang diperluas: Platform, data, dan algoritma tersedia untuk program kesehatan perusahaan, fasilitas penelitian, dan untuk usaha komersial baru. Pekerjaan Dialexa pada BrainHealth Project diakui dengan cara yang tidak pernah dibayangkan. Tidak hanya mendapat pujian tinggi dari Center for BrainHealth, tetapi juga terpilih sebagai finalis penghargaan Innovation by Design Fast Company tahun 2021.