Catchpoint mengubah pendekatannya terhadap DNS dengan IBM® NS1 Connect
Catchpoint menjadi pilihan bagi banyak perusahaan global berskala besar untuk memantau kinerja internet (IPM). Dalam mendukung jejak berskala internasional—melalui jaringan agen terbesar dengan ribuan perangkat yang tersebar di lebih dari 100 negara—perusahaan memanfaatkan layanan sistem nama domain (DNS) berkinerja tinggi dan berdaya tahan kuat guna memastikan telemetri global dapat dikumpulkan secara optimal serta pelanggan dapat diberitahu secara cepat bila muncul gangguan.
Sayangnya, penyedia DNS sebelumnya sempat terkena serangan denial-of-service terdistribusi (DDoS) besar-besaran dan mengalami sejumlah pemadaman, yang berdampak pada menurunnya keandalan layanan Catchpoint serta melemahkan posisinya sebagai rujukan utama dalam pemantauan kinerja internet. Peristiwa ini menandai titik balik penting bagi Catchpoint. Mereka tidak dapat mempertaruhkan kepercayaan klien pada sistem yang rusak.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Catchpoint mencari layanan DNS yang dapat mengurangi gangguan operasional, bekerja dengan lancar menggunakan sistem yang telah berjalan, dan melindungi data dari risiko hilang akibat percobaan ulang dalam pencarian DNS. Sudah waktunya untuk mengkaji ulang strategi DNS mereka untuk menjamin kecepatan dan keandalan.
Menanggapi tantangan ini, Catchpoint bermitra dengan IBM® untuk mengimplementasikan IBM® NS1 Connect, solusi DNS yang kokoh dan fleksibel. Beberapa hal yang melatarbelakangi kerja sama ini antara lain kinerja DNS global yang dimiliki platform serta kemampuannya dalam mengelola volume trafik yang besar.
Peralihan ke NS1 Connect berjalan mulus, dengan dukungan orientasi dan hampir tanpa hambatan operasional. Sebagai langkah strategis, perusahaan mengadopsi pengaturan dua instans dengan memanfaatkan kombinasi layanan yang di-hosting dan layanan bersama, sehingga dapat meningkatkan redundansi sekaligus menjaga tingkat keandalan sistem—bahkan ketika menggunakan firewall aplikasi web (WAF) dan jaringan distribusi konten (CDN). Integrasi dengan NS1 Connect API untuk pelacakan inventaris infrastruktur yang lebih efisien operasi. Di samping itu, solusi ini mampu menjawab semua persyaratan Catchpoint dalam hal pemantauan dan pengukuran data.
Catchpoint juga berhasil menerapkan pengarahan lalu lintas melalui rantai filter dan DNS Services khusus, yang terbukti sangat berharga dan secara signifikan meningkatkan responsivitas dan ketahanan platform IPM-nya.
Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan ketahanan, tetapi juga memungkinkan Catchpoint untuk menggunakan data pemantauan mereka sendiri untuk kemudi lalu lintas cerdas di masa depan.
Dengan mengadopsi NS1 Connect, Catchpoint memperoleh manfaat besar berupa akselerasi performa, peningkatan ketahanan, serta fleksibilitas lebih tinggi—semua faktor penting bagi bisnis yang bergantung pada data kinerja waktu nyata. Berkat kerja sama dengan IBM®, Catchpoint berhasil meningkatkan ketahanan infrastruktur digitalnya, memastikan kinerja tetap stabil, optimal, serta dapat dipercaya.
Dengan demikian, perusahaan dapat lebih optimal dalam menyajikan layanan unggulan bagi pelanggan, sembari tetap mempertahankan pengendalian biaya serta kelancaran operasional. Dengan arsitektur yang bervariasi, NS1 Connect memungkinkan implementasi yang fleksibel, baik di pusat data lapisan 1, platform cloud, maupun pada instans alternatif sesuai kebutuhan. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan di dalam rantai filter, sistem dapat menjamin jawaban DNS hanya merujuk pada layanan yang tersedia, yang pada gilirannya meminimalkan potensi gangguan serta memperbaiki kualitas pengalaman pengguna.
Lebih lanjut, kemitraan bersama IBM® juga memperkuat upaya transformasi digital Catchpoint, memberikan ketangkasan dan skalabilitas yang memungkinkan mereka menghadapi dinamika tantangan maupun peluang baru di lingkungan pemantauan kinerja internet.
