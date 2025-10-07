Menanggapi tantangan ini, Catchpoint bermitra dengan IBM® untuk mengimplementasikan IBM® NS1 Connect, solusi DNS yang kokoh dan fleksibel. Beberapa hal yang melatarbelakangi kerja sama ini antara lain kinerja DNS global yang dimiliki platform serta kemampuannya dalam mengelola volume trafik yang besar.

Peralihan ke NS1 Connect berjalan mulus, dengan dukungan orientasi dan hampir tanpa hambatan operasional. Sebagai langkah strategis, perusahaan mengadopsi pengaturan dua instans dengan memanfaatkan kombinasi layanan yang di-hosting dan layanan bersama, sehingga dapat meningkatkan redundansi sekaligus menjaga tingkat keandalan sistem—bahkan ketika menggunakan firewall aplikasi web (WAF) dan jaringan distribusi konten (CDN). Integrasi dengan NS1 Connect API untuk pelacakan inventaris infrastruktur yang lebih efisien operasi. Di samping itu, solusi ini mampu menjawab semua persyaratan Catchpoint dalam hal pemantauan dan pengukuran data.

Catchpoint juga berhasil menerapkan pengarahan lalu lintas melalui rantai filter dan DNS Services khusus, yang terbukti sangat berharga dan secara signifikan meningkatkan responsivitas dan ketahanan platform IPM-nya.

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan ketahanan, tetapi juga memungkinkan Catchpoint untuk menggunakan data pemantauan mereka sendiri untuk kemudi lalu lintas cerdas di masa depan.