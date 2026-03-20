Careerforce Pro bermitra dengan Netsmartz, Mitra Bisnis Silver IBM, untuk mengubah tantangan perekrutan yang kompleks menjadi platform perekrutan SaaS yang dapat diskalakan dan berpusat pada pelanggan. Netsmartz merekomendasikan IBM® watsonx.ai dan IBM watsonx.governance dan bekerja bersama Careerforce Pro untuk membentuk solusi perekrutan berbasis AI yang didasarkan pada akurasi, skalabilitas, dan AI yang bertanggung jawab.

Dengan menggunakan watsonx.ai, tim merekayasa mesin perekrutan cerdas yang mampu menganalisis data perekrutan terstruktur dan tidak terstruktur—termasuk deskripsi pekerjaan dan resume—dengan pemahaman kontekstual di luar pencocokan kata kunci. Ini memungkinkan pembuatan deskripsi pekerjaan otomatis, penguraian resume, penilaian kandidat, dan penyaringan ke tahap selanjutnya, mengalihkan perekrutan dari proses manual yang memakan waktu ke alur kerja yang efisien dan sepenuhnya otomatis yang menskalakan ribuan aplikasi dengan presisi.

Platform ini juga memperkenalkan IRIS, asisten suara AI yang meningkatkan keterlibatan kandidat tahap awal. Didukung oleh watsonx.ai, IRIS melakukan panggilan penyaringan putaran pertama yang alami, mengevaluasi keterampilan dan kesesuaian dengan peran, menghasilkan kartu laporan kandidat, dan mengoordinasikan wawancara putaran kedua. Seperti yang dijelaskan Jeff Dudum, “Apa yang benar-benar membedakan platform kami adalah bahwa kami tidak mengganti ATS Anda — kami meningkatkannya. Careerforce Pro dirancang untuk melapisi sistem Anda yang ada dan memberi manajer perekrutan kejelasan untuk berfokus pada kandidat yang tepat. Alih-alih menghabiskan waktu berjam-jam untuk memilah pelamar yang tidak memenuhi syarat, tim Anda menerima insight terstruktur dan dapat ditindaklanjuti yang menciptakan konsistensi, transparansi, dan disiplin dalam proses penyaringan. IRIS menjadi perpanjangan tangan tim perekrutan Anda — melakukan wawancara terstruktur, menangkap dan mengatur tanggapan kandidat, dan memberikan informasi yang berarti sehingga manajer dapat menghabiskan waktu mereka di tempat yang paling penting: melibatkan talenta terbaik dengan cepat dan percaya diri.

Untuk memastikan transparansi dan tata kelola AI yang bertanggung jawab, Careerforce Pro mengintegrasikan watsonx.governance, memungkinkan dokumentasi rekomendasi AI, pemantauan kinerja, dan deteksi bias atau penyimpangan. Melalui kolaborasi dengan Netsmartz dan adopsi teknologi IBM watsonx, Careerforce Pro telah berkembang menjadi mesin perekrutan yang sepenuhnya otomatis, cerdas, dan dapat dipercaya. “AI telah memungkinkan kami untuk mengubah proses perekrutan yang dulu manual dan tidak konsisten menjadi alur kerja berbasis data yang dapat diskalakan, yang memberikan kecepatan, akurasi, dan penyelarasan kandidat yang lebih baik,” kata Jeff Dudum.