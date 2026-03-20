Bagaimana kesulitan perekrutan yang dihadapi pemilik restoran di dunia nyata mengilhami platform rekrutmen yang dapat diskalakan yang dibangun untuk setiap industri
Jeff Dudum, pendiri dan Presiden Careerforce Pro, membangun platform perekrutannya dari pengalaman langsung. Setelah membuka 63 restoran di seluruh negeri dan mempekerjakan lebih dari 35.000 karyawan, ia belajar bahwa pertumbuhan industri yang kompetitif dengan omzet tinggi bergantung pada satu faktor penting: terhubung dengan kandidat yang tepat sebelum mereka menerima tawaran lain. Di lingkungan yang serba cepat, volume pelamar bisa luar biasa, kualitas talenta tidak konsisten, dan metode penyaringan tradisional lambat dan tidak efisien. Ketika manajer perekrutan menangani operasi sehari-hari, kandidat berharga sering kalah dari pesaing yang lebih cepat. Berbasis di San Francisco Bay Area, Jeff mengubah tantangan dunia nyata itu menjadi Careerforce Pro, platform rekrutmen yang dirancang untuk mengurangi waktu perekrutan dan memastikan para pemimpin menghabiskan waktu mereka dengan kandidat yang benar-benar sesuai dengan peran dan budaya. Dengan membawa struktur, konsistensi, dan teknologi yang lebih cerdas ke dalam proses perekrutan, Careerforce Pro mengubah perekrutan dari perebutan reaktif menjadi strategi yang disiplin dan proaktif—memberikan organisasi dengan omzet tinggi kecepatan dan kejelasan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dengan percaya diri.
Careerforce Pro bermitra dengan Netsmartz, Mitra Bisnis Silver IBM, untuk mengubah tantangan perekrutan yang kompleks menjadi platform perekrutan SaaS yang dapat diskalakan dan berpusat pada pelanggan. Netsmartz merekomendasikan IBM® watsonx.ai dan IBM watsonx.governance dan bekerja bersama Careerforce Pro untuk membentuk solusi perekrutan berbasis AI yang didasarkan pada akurasi, skalabilitas, dan AI yang bertanggung jawab.
Dengan menggunakan watsonx.ai, tim merekayasa mesin perekrutan cerdas yang mampu menganalisis data perekrutan terstruktur dan tidak terstruktur—termasuk deskripsi pekerjaan dan resume—dengan pemahaman kontekstual di luar pencocokan kata kunci. Ini memungkinkan pembuatan deskripsi pekerjaan otomatis, penguraian resume, penilaian kandidat, dan penyaringan ke tahap selanjutnya, mengalihkan perekrutan dari proses manual yang memakan waktu ke alur kerja yang efisien dan sepenuhnya otomatis yang menskalakan ribuan aplikasi dengan presisi.
Platform ini juga memperkenalkan IRIS, asisten suara AI yang meningkatkan keterlibatan kandidat tahap awal. Didukung oleh watsonx.ai, IRIS melakukan panggilan penyaringan putaran pertama yang alami, mengevaluasi keterampilan dan kesesuaian dengan peran, menghasilkan kartu laporan kandidat, dan mengoordinasikan wawancara putaran kedua. Seperti yang dijelaskan Jeff Dudum, “Apa yang benar-benar membedakan platform kami adalah bahwa kami tidak mengganti ATS Anda — kami meningkatkannya. Careerforce Pro dirancang untuk melapisi sistem Anda yang ada dan memberi manajer perekrutan kejelasan untuk berfokus pada kandidat yang tepat. Alih-alih menghabiskan waktu berjam-jam untuk memilah pelamar yang tidak memenuhi syarat, tim Anda menerima insight terstruktur dan dapat ditindaklanjuti yang menciptakan konsistensi, transparansi, dan disiplin dalam proses penyaringan. IRIS menjadi perpanjangan tangan tim perekrutan Anda — melakukan wawancara terstruktur, menangkap dan mengatur tanggapan kandidat, dan memberikan informasi yang berarti sehingga manajer dapat menghabiskan waktu mereka di tempat yang paling penting: melibatkan talenta terbaik dengan cepat dan percaya diri.
Untuk memastikan transparansi dan tata kelola AI yang bertanggung jawab, Careerforce Pro mengintegrasikan watsonx.governance, memungkinkan dokumentasi rekomendasi AI, pemantauan kinerja, dan deteksi bias atau penyimpangan. Melalui kolaborasi dengan Netsmartz dan adopsi teknologi IBM watsonx, Careerforce Pro telah berkembang menjadi mesin perekrutan yang sepenuhnya otomatis, cerdas, dan dapat dipercaya. “AI telah memungkinkan kami untuk mengubah proses perekrutan yang dulu manual dan tidak konsisten menjadi alur kerja berbasis data yang dapat diskalakan, yang memberikan kecepatan, akurasi, dan penyelarasan kandidat yang lebih baik,” kata Jeff Dudum.
Platform rekrutmen Careerforce Pro yang didukung AI telah secara drastis meningkatkan efisiensi dan akurasi perekrutan untuk kliennya. Dengan mengotomatiskan penyaringan awal, penguraian resume, dan pencocokan kandidat melalui IBM watsonx.ai, organisasi telah mengurangi waktu perekrutan hingga lebih dari 85% dan memangkas waktu penyaringan resume hingga sekitar 97%, memungkinkan tim talenta untuk berfokus pada keterlibatan kandidat yang lebih bermakna. Pemahaman kontekstual platform ini akan keterampilan pelamar, bahkan untuk peran di industri yang paling kompleks, telah memperkuat kualitas kecocokan secara keseluruhan dan mengurangi ketidakcocokan perekrutan yang mahal.
Mengenang kemitraan tersebut, Parth Gargish, EVP of Business Growth di Netsmartz, berbagi, “Kolaborasi kami dengan Careerforce Pro menunjukkan bagaimana menggabungkan keahlian perekrutan mereka dengan kekuatan IBM watsonx memungkinkan kami untuk membangun platform berbasis AI yang memberikan kecepatan dan akurasi nyata bagi tim talenta.”
Skalabilitas juga telah menjadi manfaat yang menonjol, memungkinkan pengusaha untuk mengelola lonjakan besar dalam volume aplikasi tanpa mengorbankan kecepatan, akurasi, atau konsistensi. Pengadopsi awal melaporkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, peningkatan visibilitas di seluruh jalur perekrutan, dan kepuasan yang lebih tinggi antara manajer perekrutan dan kandidat. Penambahan watsonx.governance membantu organisasi mendokumentasikan keputusan yang didukung AI, memantau kinerja, dan mengurangi bias dalam skala besar.
Dan seperti yang disimpulkan Jeff Dudum, “Platform kami memungkinkan perusahaan untuk merekrut dengan konsistensi dan kepercayaan diri yang sama, seperti yang dituntut dalam bisnis saya sendiri. Apa yang kami bangun tidak menghilangkan koneksi manusia, justru menciptakan lebih banyak ruang untuk koneksi.” Dengan membawa struktur dan efisiensi ke tahap awal penyaringan, manajer perekrutan mendapatkan waktu yang berharga untuk terlibat langsung dengan kandidat yang benar-benar sesuai dengan peran. Kandidat, pada gilirannya, dapat menanggapi pertanyaan dalam suasana nyaman yang dapat memunculkan kepribadian, gaya komunikasi, dan kekuatan mereka secara alami. Hasilnya adalah proses perekrutan yang terasa lebih perhatian dan terencana, memastikan setiap organisasi dapat menempatkan staf di bisnisnya dengan tingkat talenta yang patut diperolehnya.
Careerforce Pro adalah platform akuisisi talenta didukung AI yang berbasis di San Francisco Bay Area, California, dirancang untuk mempercepat perekrutan melalui penyaringan otomatis dan evaluasi kandidat instan 24/7. Perusahaan berfokus pada peningkatan efisiensi rekrutmen untuk peran sangat penting dalam volume tinggi.
Netsmartz adalah perusahaan rekayasa digital dan layanan TI berbasis di AS yang didirikan pada tahun 1999 dengan spesialisasi dalam pengembangan perangkat lunak didukung AI, layanan cloud, dan penambahan staf. Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun dan lebih dari 1.500 profesional di lebih dari 10 lokasi global, mereka mendukung perusahaan Fortune 500 dan perusahaan rintisan dengan solusi teknologi khusus yang dapat diskalakan.
IBM watsonx menyediakan kemampuan AI kelas perusahaan yang membantu organisasi mengotomatiskan alur kerja, meningkatkan pengambilan keputusan, dan menskalakan secara bertanggung jawab dengan tata kelola bawaan. Perusahaan dapat memodernisasi strategi akuisisi talenta mereka dengan AI transparan dan dapat dipercaya yang memberikan keuntungan efisiensi yang terukur.
