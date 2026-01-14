Cacpe Loja memodernisasi infrastruktur penyimpanannya dengan IBM FlashSystem 5300
Cacpe Loja, koperasi kredit dan tabungan terkemuka di sektor keuangan Ekuador, menghadapi kesulitan yang cukup besar ketika platform teknologi yang mereka gunakan mulai tidak lagi memiliki ketersediaan tinggi. Ketidakandalan ini menimbulkan risiko besar kehilangan data dan gangguan operasional, yang dapat memengaruhi koperasi dengan cara yang penting. Selain itu, tantangan makin diperparah dengan persyaratan untuk mempertahankan dua lingkungan produktif selama proses migrasi.
Untuk mencegah kehilangan data di masa depan dan memastikan layanan tanpa gangguan kepada klien mereka, Cacpe Loja membutuhkan solusi yang dapat menjamin ketersediaan tinggi dan koeksistensi yang mulus di kedua lingkungan.
Untuk mengatasi kebutuhan akan ketersediaan tinggi dan migrasi yang mulus, Cacpe Loja bermitra dengan IBM dan Advance Networks, IBM Business Partner, untuk memperbarui platform teknologi mereka. Tantangan utamanya adalah memastikan dua lingkungan produktif dapat hidup berdampingan selama proses migrasi sambil mempertahankan ketersediaan 99%.
Proses implementasi dimulai dengan penerapan tiga unit IBM FlashSystem® 5300, masing-masing dilengkapi dengan modul IBM FlashCore®. Solusi ini dipilih karena kinerja unggul, efektivitas biaya, dan keselarasan dengan persyaratan Cacpe Loja. Solusi ini juga membantu memfasilitasi lingkungan penyimpanan redundan yang lengkap, membantu memastikan ketersediaan yang tinggi.
Selain itu, transformasi ke infrastruktur baru termasuk server IBM Power®, switch jaringan area penyimpanan (SAN) dan IBM® Storage Insights Pro. Integrasi komponen-komponen ini dikelola dengan cermat untuk mencapai redundansi dan ketersediaan 99%. Implementasi switch SAN merupakan tonggak penting, membentuk tulang punggung ketersediaan tinggi dan memungkinkan penerapan seluruh solusi yang mulus.
Tim IBM Expert Labs, dengan memanfaatkan metodologi ketersediaan tinggi (PBHA) berbasis kebijakan IBM, juga membantu memastikan penerapan fungsi ketersediaan tinggi untuk pengontrol penyimpanan. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi tetapi melampaui harapan Cacpe Loja, memberikan solusi pemulihan bencana yang kuat dan meminimalkan risiko waktu henti.
Kolaborasi antara Advance Networks dan IBM berperan penting dalam keberhasilan proyek. Advance Networks, dengan pengalaman luas mereka di sektor keuangan, memberikan insight yang tak ternilai tentang lingkungan dan operasi klien. IBM, di sisi lain, menawarkan keahlian teknis dan dukungan, menentukan konfigurasi, solusi, dan harga yang tepat.
Cacpe Loja telah mengalami pergeseran transformatif dalam kemampuan teknologinya berkat kolaborasinya dengan IBM. Implementasi IBM FlashSystem 5300 dengan Modul IBM FlashCore telah menghasilkan peningkatan 60% dalam respons eksekusi proses, peningkatan kapasitas 99% untuk lingkungan database transaksional dan peningkatan 60% dalam kinerja cadangan.
Selain itu, koperasi ini sekarang memiliki 99% ketersediaan yang tinggi, sehingga membantu memastikan layanan tanpa gangguan kepada para kliennya. Waktu yang dibutuhkan untuk proses akhir hari, bulan dan tahun telah dipangkas dari 4 menjadi 2 jam, bukti peningkatan efisiensi yang dibawa oleh infrastruktur penyimpanan baru.
Ke depannya, Cacpe Loja berencana untuk berfokus pada penentuan strategi keamanan untuk basis datanya. Koperasi ini yakin bahwa infrastruktur penyimpanan barunya, didukung oleh IBM, akan terus mendukung strategi TI dan bisnis jangka panjangnya, membantu memastikan layanan tanpa gangguan kepada kliennya. Implementasi IBM FlashSystem 5300 yang sukses telah menetapkan tolok ukur baru untuk Cacpe Loja, menunjukkan kekuatan Kemitraan strategis dalam mendorong transformasi digital.
Cacpe Loja adalah koperasi kredit dan tabungan terkemuka yang berbasis di Loja, Ekuador. Ini adalah salah satu lembaga keuangan paling signifikan di negara ini, melayani berbagai macam pelanggan. Koperasi ini menawarkan berbagai layanan, termasuk rekening tabungan, pinjaman, dan investasi, dengan tujuan menyediakan solusi keuangan yang aman dan menguntungkan.
