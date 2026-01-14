Untuk mengatasi kebutuhan akan ketersediaan tinggi dan migrasi yang mulus, Cacpe Loja bermitra dengan IBM dan Advance Networks, IBM Business Partner, untuk memperbarui platform teknologi mereka. Tantangan utamanya adalah memastikan dua lingkungan produktif dapat hidup berdampingan selama proses migrasi sambil mempertahankan ketersediaan 99%.

Proses implementasi dimulai dengan penerapan tiga unit IBM FlashSystem® 5300, masing-masing dilengkapi dengan modul IBM FlashCore®. Solusi ini dipilih karena kinerja unggul, efektivitas biaya, dan keselarasan dengan persyaratan Cacpe Loja. Solusi ini juga membantu memfasilitasi lingkungan penyimpanan redundan yang lengkap, membantu memastikan ketersediaan yang tinggi.

Selain itu, transformasi ke infrastruktur baru termasuk server IBM Power®, switch jaringan area penyimpanan (SAN) dan IBM® Storage Insights Pro. Integrasi komponen-komponen ini dikelola dengan cermat untuk mencapai redundansi dan ketersediaan 99%. Implementasi switch SAN merupakan tonggak penting, membentuk tulang punggung ketersediaan tinggi dan memungkinkan penerapan seluruh solusi yang mulus.

Tim IBM Expert Labs, dengan memanfaatkan metodologi ketersediaan tinggi (PBHA) berbasis kebijakan IBM, juga membantu memastikan penerapan fungsi ketersediaan tinggi untuk pengontrol penyimpanan. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi tetapi melampaui harapan Cacpe Loja, memberikan solusi pemulihan bencana yang kuat dan meminimalkan risiko waktu henti.

Kolaborasi antara Advance Networks dan IBM berperan penting dalam keberhasilan proyek. Advance Networks, dengan pengalaman luas mereka di sektor keuangan, memberikan insight yang tak ternilai tentang lingkungan dan operasi klien. IBM, di sisi lain, menawarkan keahlian teknis dan dukungan, menentukan konfigurasi, solusi, dan harga yang tepat.