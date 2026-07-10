Memanfaatkan pengamatan dan pengoptimalan terpadu untuk mendukung layanan TI yang aman dan tangguh
Sebagai rumah sistem TI Angkatan Bersenjata Jerman, BWI GmbH bertanggung jawab untuk memberikan layanan TI yang aman, andal, dan sangat penting di Jerman dan luar negeri. Dengan sekitar 1,15 juta aset TI yang dikelola di beberapa ribu server dan tenaga kerja lebih dari 8.000 karyawan, BWI mengoperasikan salah satu lingkungan TI lokal yang paling kompleks dan strategis penting di Eropa. Untuk terus memastikan kinerja tinggi dan kesiapan operasional, khususnya dalam skenario pemberian layanan TI, BWI terus mengembangkan operasi TI untuk memperkuat ketahanan, transparansi, dan keberlanjutan jangka panjang.
Ketika lanskap aplikasi berkembang dan lingkungan infrastruktur tumbuh dalam skala dan kompleksitas, BWI mengidentifikasi peluang untuk lebih meningkatkan visibilitas ke dalam penggunaan sumber daya TI dan kinerja layanan. Dalam konteks pasar perangkat keras yang bergejolak dan siklus pengadaan yang memakan waktu, peningkatan transparansi dan perencanaan kapasitas berbasis data menjadi semakin penting untuk memaksimalkan nilai infrastruktur yang ada sambil mempertahankan kontrol dan kedaulatan penuh. Untuk mendukung arah strategis ini, BWI memulai perjalanan jangka panjang untuk meningkatkan operasi TI; berfokus pada manajemen layanan proaktif, otomatisasi cerdas, dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi, bekerja dengan mitra yang dapat menyediakan teknologi yang terbukti dan keahlian mendalam yang selaras dengan persyaratan tata kelola dan keamanannya.
Untuk bertindak atas peluang strategisnya, BWI bermitra dengan IBM untuk membangun fondasi terpadu dan cerdas untuk operasi TI; berfokus pada penyederhanaan bagaimana tim mengamati, mengelola, dan mengoptimalkan lingkungan TI misi yang kompleks dan penting. Mulai tahun 2022, BWI mulai menghubungkan pengamatan, wawasan kinerja, dan alur kerja operasional ke dalam lapisan intelijen operasional bersama yang akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih terinformasi di bawah kendali manusia. Tujuannya bukan untuk mengumpulkan alat tambahan, tetapi untuk menyelaraskan wawasan, tindakan, dan tata kelola di seluruh lanskap TI BWI yang ada.
BWI mulai merancang dan menerapkan platform otomatisasi terpadu lokal sendiri, yang disesuaikan dengan persyaratan keamanan, kedaulatan, dan skalanya. Platform ini menggabungkan pengamatan real-time, pengoptimalan sumber daya cerdas, dan otomatisasi berbasis kebijakan, dengan Red Hat Ansible Automation Platform berfungsi sebagai lapisan otomatisasi pusat. Ansible memainkan peran kunci dalam standardisasi alur kerja, memungkinkan otomatisasi berulang, dan mendukung pergeseran dari administrasi manual menuju operasi yang lebih direkayasa dan tangguh.
Melalui bukti nilai terstruktur, BWI memvalidasi bagaimana IBM® Instana Observability dan IBM® Turbonomic, yang sekarang keduanya merupakan bagian dari platform IBM® Concert, bekerja sama dalam model operasional terpadu ini. Instana menyediakan visibilitas otomatis real-time di seluruh aplikasi dan infrastruktur, sementara Turbonomic membangun insight ini dengan rekomendasi berkelanjutan yang digerakkan oleh kebijakan untuk menyelaraskan kapasitas dan penempatan dengan permintaan aplikasi real-time. Bersama-sama, mereka memberi tim operasi pandangan kontekstual bersama yang menghubungkan perilaku sistem dengan manajemen sumber daya yang efektif.
Pendekatan terpadu ini memungkinkan BWI memajukan otomatisasi dengan cara yang terkendali dan akuntabel. Kemampuan AIOps dan Netcool Operations Insight yang ada berkontribusi pada deteksi proaktif dan analisis, sementara tindakan otomatisasi tetap diatur melalui kebijakan yang jelas, persetujuan, jejak audit, dan mekanisme rollback yang aman. Asisten cerdas, kemampuan berbasis AI yang mendukung penyelidikan dan merekomendasikan langkah selanjutnya; beroperasi di bawah pengawasan manusia, memastikan keterjelasan, akuntabilitas, dan kedaulatan operasional penuh.
IBM Expert Labs mendukung desain arsitektur, implementasi, dan pengaktifan operasional, membantu BWI menerapkan dan mengintegrasikan kemampuan ini secara andal di lingkungan yang besar dan sepenuhnya lokal. Bersama-sama, kemampuan IBM Instana, IBM Turbonomic, Ansible, dan AIOps membentuk fondasi intelijen operasional dan otomatisasi terpadu yang memberikan nilai operasional saat ini, sambil memberikan jalur siap masa depan menuju otomatisasi yang lebih maju dan dibantu agen sebagai bagian dari peta jalan jangka panjang BWI.
Dengan memperkuat pengamatan di seluruh lingkungan IT-nya, BWI telah meningkatkan cara mengelola dan memberikan layanan sangat penting untuk Angkatan Bersenjata Jerman. Visibilitas waktu nyata di seluruh aplikasi dan infrastruktur memberi tim operasi pemahaman yang lebih jelas tentang perilaku dan dependensi sistem, memungkinkan respons yang lebih cepat dan lebih percaya diri di lingkungan yang kompleks dan on premises. Pandangan operasional bersama ini mendukung pengambilan keputusan yang konsisten dan memperkuat stabilitas layanan dalam kondisi yang menuntut.
Dengan peningkatan visibilitas ini, BWI telah beralih dari pemecahan masalah reaktif ke manajemen layanan yang lebih proaktif. Masalah potensial sekarang dapat diidentifikasi dan diatasi lebih awal dalam siklus hidup mereka, membantu BWI menghindari atau secara proaktif menangani sekitar 30.000 gangguan layanan TI aktual dan potensial setiap tahun. Pendekatan ini meningkatkan keandalan layanan bagi pengguna akhir sekaligus memungkinkan tim operasi menyelesaikan masalah dengan lebih efisien dan fokus pada inisiatif bernilai lebih tinggi yang mendukung peningkatan berkelanjutan.
Peningkatan wawasan pemanfaatan infrastruktur juga memperkuat kemampuan perencanaan dan manajemen kapasitas BWI. Dalam lingkungan tertentu, BWI telah mengidentifikasi kapasitas potensial hingga 35% yang dapat dibebaskan dan digunakan secara lebih efektif, memungkinkan organisasi untuk menunda pengadaan perangkat keras hingga 12 bulan jika diperlukan. Bersama-sama, hasil ini telah memperkuat ketahanan operasional BWI dan memberikan dasar yang kuat untuk evolusi berkelanjutan, memposisikan organisasi untuk memperluas otomatisasi dengan cara yang terkendali dan diatur sambil mempertahankan pengawasan manusia, akuntabilitas, dan kedaulatan operasional penuh
BWI merupakan salah satu perusahaan jasa TI terbesar di Jerman, yang menyediakan layanan TI yang stabil, aman, dan efisien bagi Angkatan Bersenjata Jerman. Didirikan pada tahun 2006, BWI telah memperluas portofolio layanannya secara signifikan untuk mencakup layanan konsultasi pakar dan pengembangan cepat solusi TI baru. Dengan lebih dari 8.000 karyawan, BWI berkomitmen untuk memajukan digitalisasi Angkatan Bersenjata Jerman dan memastikan kesiapan operasional mereka.
IBM® Concert menyatukan pengamatan, optimasi, dan ketahanan ke dalam pandangan operasional terpadu. Solusi ini menghubungkan sinyal di seluruh aplikasi, infrastruktur, dan jaringan Anda, membantu tim memahami apa yang penting dan mengoordinasikan tindakan lebih cepat di seluruh operasi hybrid.
© Hak Cipta IBM Corporation, Juni 2026.
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