Untuk bertindak atas peluang strategisnya, BWI bermitra dengan IBM untuk membangun fondasi terpadu dan cerdas untuk operasi TI; berfokus pada penyederhanaan bagaimana tim mengamati, mengelola, dan mengoptimalkan lingkungan TI misi yang kompleks dan penting. Mulai tahun 2022, BWI mulai menghubungkan pengamatan, wawasan kinerja, dan alur kerja operasional ke dalam lapisan intelijen operasional bersama yang akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih terinformasi di bawah kendali manusia. Tujuannya bukan untuk mengumpulkan alat tambahan, tetapi untuk menyelaraskan wawasan, tindakan, dan tata kelola di seluruh lanskap TI BWI yang ada.

BWI mulai merancang dan menerapkan platform otomatisasi terpadu lokal sendiri, yang disesuaikan dengan persyaratan keamanan, kedaulatan, dan skalanya. Platform ini menggabungkan pengamatan real-time, pengoptimalan sumber daya cerdas, dan otomatisasi berbasis kebijakan, dengan Red Hat Ansible Automation Platform berfungsi sebagai lapisan otomatisasi pusat. Ansible memainkan peran kunci dalam standardisasi alur kerja, memungkinkan otomatisasi berulang, dan mendukung pergeseran dari administrasi manual menuju operasi yang lebih direkayasa dan tangguh.

Melalui bukti nilai terstruktur, BWI memvalidasi bagaimana IBM® Instana Observability dan IBM® Turbonomic, yang sekarang keduanya merupakan bagian dari platform IBM® Concert, bekerja sama dalam model operasional terpadu ini. Instana menyediakan visibilitas otomatis real-time di seluruh aplikasi dan infrastruktur, sementara Turbonomic membangun insight ini dengan rekomendasi berkelanjutan yang digerakkan oleh kebijakan untuk menyelaraskan kapasitas dan penempatan dengan permintaan aplikasi real-time. Bersama-sama, mereka memberi tim operasi pandangan kontekstual bersama yang menghubungkan perilaku sistem dengan manajemen sumber daya yang efektif.

Pendekatan terpadu ini memungkinkan BWI memajukan otomatisasi dengan cara yang terkendali dan akuntabel. Kemampuan AIOps dan Netcool Operations Insight yang ada berkontribusi pada deteksi proaktif dan analisis, sementara tindakan otomatisasi tetap diatur melalui kebijakan yang jelas, persetujuan, jejak audit, dan mekanisme rollback yang aman. Asisten cerdas, kemampuan berbasis AI yang mendukung penyelidikan dan merekomendasikan langkah selanjutnya; beroperasi di bawah pengawasan manusia, memastikan keterjelasan, akuntabilitas, dan kedaulatan operasional penuh.

IBM Expert Labs mendukung desain arsitektur, implementasi, dan pengaktifan operasional, membantu BWI menerapkan dan mengintegrasikan kemampuan ini secara andal di lingkungan yang besar dan sepenuhnya lokal. Bersama-sama, kemampuan IBM Instana, IBM Turbonomic, Ansible, dan AIOps membentuk fondasi intelijen operasional dan otomatisasi terpadu yang memberikan nilai operasional saat ini, sambil memberikan jalur siap masa depan menuju otomatisasi yang lebih maju dan dibantu agen sebagai bagian dari peta jalan jangka panjang BWI.