Bersama dengan Mitra Bisnis IBM SimpleCloud, Butic meluncurkan lingkungan pembelajaran berbasis cloud untuk para siswanya. Solusi yang dihosting di IBM® Cloud® memungkinkan pengguna mengakses workstation virtual yang menampilkan perangkat lunak grafis kelas atas dan kemampuan pemrosesan melalui perangkat thin client untuk pekerjaan arsitektur, konstruksi, dan teknik mereka.

Tantangan bisnis Untuk menyelenggarakan kelas-kelasnya dan proyek-proyek terkait, Butic The New School perlu membuat ruang belajar virtual.

Transformasi butic bergabung dengan IBM Business Partner SimpleCloud untuk meluncurkan solusi workstation berbasis cloud yang dihosting di IBM Cloud.

Hasil Menawarkan jangkauan global menarik dan mendukung siswa di dua benua Menyederhanakan manajemen lisensi melalui profil yang dipantau secara ketat Menjaga biaya tetap rendah menghilangkan biaya pemeliharaan perangkat keras dan penggunaan energi

Kisah tantangan bisnis Menurunkan hambatan terhadap pengetahuan "Jangan pernah berhenti belajar" adalah mantra yang selalu diulang-ulang, yang mendorong kita semua untuk memperluas wawasan, menemukan cara-cara baru dalam berpikir, dan berevolusi menjadi lebih baik. Memiliki akses ke informasi yang tepat, alat pelatihan yang tepat, sekolah yang tepat, semuanya merupakan faktor penting untuk mendapatkan keterampilan baru dan memperbaiki situasi seseorang. Namun, jika peserta didik tidak memiliki dana yang diperlukan untuk membayar akses ini, atau jika mereka secara fisik tidak berada di dekat — atau bahkan di negara yang sama dengan — salah satu dari situs-situs tersebut, pilihan mereka untuk meningkatkan kemampuan mereka menjadi terbatas. Marco Antonio Fernández, Pendiri dan Chief Executive Officer butic, ingin mengubahnya. “Saya telah bekerja di industri pendidikan selama 20 tahun terakhir,” catat Fernández. “Saya bekerja di sekolah Spanyol yang mengajar melalui model klasik. Ketika seorang siswa ingin berlatih di luar kelas, mereka harus datang ke sekolah dan mencari workstation yang tersedia." Namun, sistem ini digunakan untuk kelas lain, sehingga sekolah tidak dapat menjamin bahwa workstation yang diberikan akan tersedia untuk siswa ketika mereka membutuhkannya. Untuk membuat pendidikan menjadi lebih nyaman — dan inovatif — Fernández membayangkan sebuah model baru. Daripada terlalu bergantung pada bangunan fisik dan workstation, ia ingin beralih ke strategi yang lebih virtual. "Lupakan perangkat keras," lanjutnya. “Lupakan tentang lisensi perangkat lunak. Saya menginginkan sekolah di mana dengan biaya sekolah Anda, Anda mendapatkan ruang kerja virtual berlisensi penuh." Sekolah baru ini tidak hanya akan mempermudah proses belajar, tetapi juga menurunkan hambatan masuk bagi siswa di seluruh dunia. Khususnya, karena jenis program studi yang ditawarkan sekolah ini — arsitektur, teknik, konstruksi, dan teknologi — menuntut lingkungan operasi yang kuat, yang tidak selalu paling terjangkau. “Kami tidak mengajarkan hal-hal sederhana,” tambah Fernández. "Jenis pekerjaan ini membutuhkan banyak prosesor, banyak memori, kartu grafis kelas atas. Tetapi ada sebagian besar dunia di mana Anda tidak dapat berasumsi bahwa seorang siswa akan memiliki sumber daya yang diperlukan. Membayar uang sekolah saja sudah sulit, apalagi membayar beberapa ribu dolar untuk sebuah workstation kelas atas dengan grafis yang canggih." Dengan visi yang kuat, Fernández mulai mencari bantuan untuk mewujudkan sekolah baru ini.

[M]erek IBM berarti keamanan. Itu berarti kepercayaan diri. Ini berarti banyak hal — bahwa kita bekerja di lingkungan profesional. Marco Antonio Fernández Founder and Chief Executive Officer butic The New School

Kisah transformasi Bekerja secara virtual Setelah mengetahui tentang IBM Business Partner SimpleCloud, Fernández dan Butic meminta bantuan dari bisnis ini. “Mereka adalah pertanian render 'di Spanyol,” jelas Fernández. "Semua orang mengenal mereka. Di acara apa pun, festival apa pun, Anda akan melihatnya. Dan saya secara pribadi telah mengenal mereka selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir." SimpleCloud menyediakan solusi workstation berbasis cloud berkinerja tinggi bagi sekolah tersebut, sehingga kini para siswa di seluruh dunia bisa menggunakan perangkat thin client pribadi mereka untuk mengakses lingkungan pembelajaran butic. Sebagai gantinya, butic telah membangun berbagai profil pembelajaran dalam solusi SimpleCloud yang menyediakan konfigurasi perangkat keras virtual yang telah dibuat sebelumnya dan lisensi perangkat lunak terkait kepada pengguna. "Di dalam panel kontrol, saya bisa mengubah apa saja untuk menyiapkan profil baru," kata Fernández. "Kontrol ini penting karena beberapa aplikasi yang kami gunakan untuk siswa kami memiliki persyaratan teknis yang sangat spesifik. Kami juga dapat dengan mudah memastikan bahwa semua lisensi untuk sebuah profil adalah legal." Sekolah ini diluncurkan pada Januari 2019, menawarkan sejumlah program studi yang berfokus pada arsitektur, konstruksi, dan teknik. Pada tahun pertama saja, sekolah ini telah mendukung hampir 400 siswa dari seluruh dunia. "Sangatlah penting bahwa SimpleCloud mendukung kami dari pusat data di seluruh dunia," tambah Fernández. “Pasar utama kami bukan Spanyol. Pasar utama kami adalah Amerika Latin." Solusi SimpleCloud dihosting di dalam IBM Cloud publik, dengan mengandalkan IBM Cloud Bare Metal Servers dan memanfaatkan pusat data Frankfurt, Jerman dan Dallas, Texas. Selain itu, sistem ini menggunakan teknologi VMware untuk menyederhanakan konfigurasi dan manajemen ruang kerja virtual.

Bagi saya, teknologi harus menjadi wasit dalam sepak bola. Wasit terbaik adalah wasit yang tidak Anda ketahui keberadaannya. Tanggung jawab saya adalah pendidikan, jadi saya tidak ingin mengkhawatirkan teknologi. Marco Antonio Fernández Founder and Chief Executive Officer butic The New School

Kisah hasil Sekolah sedang berlangsung Sejak diluncurkan, lingkungan SimpleCloud, yang didukung oleh IBM Cloud, telah berjalan dengan lancar untuk butic, memberikan ruang belajar yang efektif dan andal bagi para siswa. "Bagi saya, teknologi seharusnya menjadi wasit dalam sepak bola," komentar Fernández. "Wasit terbaik adalah wasit yang tidak Anda ketahui ada di sana. Tanggung jawab saya adalah pendidikan, jadi saya tidak ingin mengkhawatirkan teknologi - saya bukan orang yang sangat teknis." Kurangnya kekhawatiran tersebut juga berlaku untuk pengelolaan lisensi perangkat lunak, yang bisa menjadi rumit bagi sekolah. "Setiap aplikasi di SimpleCloud adalah legal," kata Fernández. "Ada banyak bagian di dunia di mana hal ini merupakan perubahan besar bagi para siswa kami. Karena kami mengontrol perangkat lunak apa yang mereka jalankan, kami dapat memastikan bahwa segala sesuatunya ditangani dengan benar." Memilih strategi virtual yang didukung oleh teknologi SimpleCloud dan IBM Cloud juga memungkinkan sekolah untuk menghindari biaya penerapan yang besar di awal, alih-alih membangun model operasi yang sesuai dengan biaya teknologi — dan lisensi — dengan penggunaan aktual. "Ketika saya memulai butic, saya hanya punya uang di saku saya," kenang Fernández. "SimpleCloud dan IBM membiarkan saya menjalankan proyek dengan apa yang saya miliki. Daripada membeli 100 stasiun kerja seharga ribuan per buah, murid-murid saya bisa menggunakan thin client. Tanpa ekonomi itu, kami tidak akan memulai. Arsitektur virtual juga membantu menekan biaya dukungan IT. "Di sekolah saya yang terakhir, saya memiliki lima orang yang memperbaiki mesin, mengelola lisensi, melakukan semuanya," kata Fernández. "SimpleCloud menangani seluruh platform, jadi kami tidak memiliki orang IT di butic." Di luar layanan superior yang diberikan oleh SimpleCloud, Butic juga senang dengan penggunaan IBM Cloud. "Saya tidak ingin penyedia layanan cloud memengaruhi murid-murid saya," tambah Fernández. “Tapi bagi saya, merek IBM berarti keamanan. Ini berarti kepercayaan diri. Hal ini berarti banyak hal — bahwa kita bekerja dalam lingkungan yang profesional. Dan saya menginginkan lingkungan yang profesional bagi para siswa saya."