BRUNATA-METRONA memiliki misi untuk meningkatkan efisiensi energi secara substansial di properti dengan menggunakan teknologi digital. Dengan mengintegrasikan solusi SAP® ke IBM® Power® Systems dan IBM Storage, perusahaan ini menyediakan kemampuan otomatisasi rumah yang cerdas yang meningkatkan kepuasan pelanggan, membantu memangkas biaya, dan mempercepat proses bisnisnya sendiri.

Tantangan bisnis Bagaimana BRUNATA-METRONA dapat menggabungkan dan menganalisis data dari jutaan sensor IoT untuk memungkinkan otomatisasi rumah yang cerdas bagi para pelanggannya dan mengurangi konsumsi energi dan biaya?

Transformasi Perusahaan ini mengoptimalkan investasinya dan menciptakan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dengan data terintegrasi dari jutaan sensor, menggunakan aplikasi SAP ERP yang berjalan pada IBM Power Systems dan IBM Storage.

Hasil 99% lebih cepat proses penagihan >99.9% ketersediaan untuk aplikasi bisnis penting Jutaan sensor mengirimkan data berkelanjutan ke sistem inti

Kisah tantangan bisnis Mengatasi pemborosan energi Karena realitas pemanasan global berdampak pada kita pada tingkat pribadi, ada dorongan yang berkembang untuk mengatasi pemborosan energi. Salah satu cara untuk mengurangi konsumsi energi rumah tangga adalah dengan mengoptimalkan penggunaan sistem pemanas, dan kuncinya adalah menyediakan data berkualitas baik. BRUNATA-METRONA di Jerman bekerja sama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk mengidentifikasi pola penggunaan pemanas yang umum dengan menggunakan analisis canggih, pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan. BRUNATA-METRONA mengelola sensor untuk pemanasan, air, deteksi asap, dan tujuan lainnya, serta memproses sejumlah besar data secara real time. Markus Hertrich, CIO di BRUNATA-METRONA, menjelaskan, "Sebagai penyedia layanan pemanas dan air yang mengelola lebih dari satu juta properti, kami memiliki posisi yang lebih baik dalam mengidentifikasi pola penggunaan daripada individu atau pemilik properti. Dengan mengurangi energi yang dikonsumsi per rumah tangga untuk pemanasan, kami secara positif melindungi lingkungan, dan juga mengurangi biaya hidup bagi penyewa dan pemilik rumah. " Ia melanjutkan, "Tujuan kami adalah menggunakan operasi jaringan cerdas dan teknologi rumah pintar untuk berinovasi. Sensor yang terhubung dapat memahami apa yang terjadi dalam rumah tangga dan secara dinamis beradaptasi dengan situasi yang terus berubah. Otomatisasi cerdas memungkinkan kita untuk menyesuaikan kontrol pemanasan sambil mempertimbangkan informasi kontekstual tambahan, seperti jendela yang dibuka. Hasil awal telah menunjukkan bahwa solusi otomatisasi rumah pintar kami dapat menghemat hingga 30 persen dalam penggunaan energi pemanas—tanpa mengurangi kenyamanan bagi penyewa dan pemilik rumah. " Namun, menangkap dan menganalisis data smart meter dan sensor dalam jumlah besar menimbulkan beban kerja baru yang signifikan pada sistem penagihan dan manajemen yang ada. Itulah sebabnya tim ingin merevitalisasi infrastruktur IT-nya, yang memungkinkan model penagihan yang lebih fleksibel.

Dengan bekerja sama dengan IBM, kami memiliki akses langsung ke para spesialis terkemuka di berbagai bidang dan dapat memanfaatkan kepemimpinan teknologi IBM. Bernd Maisenbacher Head of IT and Telco Operations BRUNATA-METRONA

Kisah transformasi Memanfaatkan kinerja dan fleksibilitas IBM Power Systems BRUNATA-METRONA mengandalkan berbagai macam aplikasi SAP untuk mendukung operasi, termasuk SAP ERP (tautan berada di luar ibm.com) untuk proses keuangan, pengendalian, penjualan, dan layanan pelanggan. Perusahaan juga menggunakan SAP Utilities serta SAP Customer Relationship Management, SAP ERP Human Capital Management dan SAP SuccessFactors Recruiting. Untuk mempercepat beban kerja yang paling penting bagi bisnis, tim beralih ke IBM untuk membantu mengoptimalkan infrastruktur IT pusatnya. Perusahaan memilih dua server IBM Power System E950 , didukung oleh prosesor IBM POWER9®, untuk menjalankan aplikasi bisnis SAP ERP. Dengan menggunakan teknologi virtualisasi IBM PowerVM® yang berjalan pada IBM AIX®, dua server ini menampung lebih dari 40 sistem SAP, yang sebagian besar di antaranya memanfaatkan database IBM Db2® . Performa dan efisiensi IBM Db2 mendukung proses inti perusahaan di semua departemen dan fungsi bisnis. Untuk memastikan ketersediaan 24/7 untuk semua proses bisnis, perusahaan mengimplementasikan IBM PowerHA® SystemMirror® for AIX, yang memberikan kesinambungan bisnis tingkat perusahaan dan pemulihan bencana. Catatan Bernd Maisenbacher: "Berkat IBM Power Systems, IBM Storage, IBM PowerVM, IBM AIX, dan IBM Db2, kami memiliki keandalan yang kami perlukan untuk menyediakan semua informasi yang relevan secara online, sepanjang hari, setiap hari. Dengan ketersediaan lebih dari 99,9 persen untuk aplikasi SAP ERP yang berjalan di server IBM Power System E950, BRUNATA-METRONA mendapatkan keuntungan dari stabilitas yang kokoh. IBM Power Systems memberikan performa terbaik dengan jejak fisik yang kecil di pusat data dan otomatisasi tingkat tinggi, sehingga kami bisa memfokuskan lebih banyak waktu dan sumber daya pada bisnis." Ia melanjutkan, "Platform yang fleksibel dan sangat skalabel ini memungkinkan kami untuk mengintegrasikan data yang terus diperbarui dari smart meter dan jutaan sensor IoT ke dalam proses bisnis inti kami. Didukung oleh solusi IBM, kami dapat memberikan produk dan layanan dengan lebih cepat, dan mendapatkan wawasan yang lebih dalam mengenai struktur biaya internal dengan menggunakan fitur-fitur seperti analisis profitabilitas, yang memungkinkan kami untuk lebih memahami kinerja perusahaan dan meningkatkan strategi bisnis kami." BRUNATA-METRONA mengandalkan berbagai aplikasi SAP untuk mendukung operasi, termasuk SAP ERP untuk proses keuangan, pengendalian, penjualan, dan layanan pelanggan. Perusahaan ini juga menggunakan SAP Utilities serta SAP Customer Relationship Management, SAP ERP Human Capital Management dan SAP SuccessFactors Recruiting.

Hanya dengan dukungan dari dua mitra yang kuat, IBM dan SAP, kami dapat mewujudkan visi kami untuk memungkinkan penggunaan energi yang lebih berkelanjutan. Aplikasi SAP ERP yang berjalan di IBM Power Systems membantu kami mendapatkan wawasan baru lebih cepat. Markus Hertrich CIO BRUNATA-METRONA

Kisah hasil Merampingkan proses bisnis dan meningkatkan kepuasan pelanggan Memindahkan SAP ERP ke server IBM Power Systems E950 yang baru telah mengubah kemampuan BRUNATA-METRONA, baik untuk sistem internal maupun tujuan keberlanjutannya yang lebih besar. Bernd Maisenbacher berkomentar: "Solusi IBM telah memungkinkan kami untuk mempercepat proses penagihan kami secara substansial, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan tagihan energi dan analisis kepada pelanggan dari 15 hari menjadi hanya satu hari. Melakukan hal ini dalam skala besar untuk 170.000 faktur per hari merupakan pencapaian yang luar biasa, dan telah meningkatkan kepuasan pelanggan secara signifikan. Klien menginginkan wawasan yang lebih cepat mengenai konsumsi energi mereka, yang kini dapat kami berikan dengan menyediakan informasi secara real-time, yang telah memperkuat posisi kami di pasar." Dengan laju perubahan dalam industri energi yang semakin cepat, fleksibilitas operasional telah menjadi perhatian utama. Dengan menggunakan IBM Power Systems, perusahaan mendapatkan manfaat dari manajemen kapasitas dan sumber daya yang dinamis, cerdas, dan sepenuhnya otomatis, yang mencapai waktu respons yang cepat secara konsisten kurang dari 250 milidetik untuk aplikasi bisnis SAP yang sangat penting. Tanpa intervensi manual, desain solusi memungkinkan aplikasi untuk memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia seperti inti CPU atau memori untuk memastikan beban kerja pada waktu puncak ditangani dengan mudah. Ketika saat-saat puncak beban kerja telah berlalu, sumber daya dilepaskan untuk aktivitas aplikasi bisnis normal sehari-hari, termasuk tugas-tugas keuangan dan pengadaan, dan portal pelanggan digital yang semakin penting. Bernd Maisenbacher mengatakan: "Dalam dunia yang dinamis saat ini, memperkirakan beban kerja IT di masa depan merupakan tantangan besar. Teknologi baru dengan cakupan proses digital yang lebih luas menghasilkan waktu tunggu dan siklus hidup yang lebih pendek untuk banyak solusi IT; kami bekerja dalam hitungan tahun di masa lalu, tetapi sekarang kami berpikir dalam hitungan bulan. Fleksibilitas IBM Power Systems memberi kami perencanaan dan keamanan investasi. Kemampuan untuk menggunakan semua kapasitas yang tersedia di tempat yang kami perlukan dalam waktu singkat meningkatkan kelincahan bisnis kami dan memungkinkan inovasi untuk membantu mengoptimalkan layanan pelanggan." Dia berkomentar, “Kami menganggap IBM sebagai mitra yang sangat dihargai dan tepercaya. Kami telah bekerja dengan insinyur yang sama selama bertahun-tahun. Mereka mengenal lingkungan kami dengan sangat baik dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang tantangan bisnis dan teknis kami. Bekerja dengan IBM, kami memiliki akses langsung ke spesialis terkemuka di berbagai bidang dan dapat memanfaatkan kepemimpinan teknologi IBM.” Ke depannya, BRUNATA-METRONA ingin menggandakan inisiatif IoT dan big data, dengan tujuan menggunakan analitik untuk mendapatkan wawasan yang lebih cepat dan menawarkan layanan bernilai tambah baru kepada pelanggan. Untuk mengatasi tantangan big data di masa depan dan meningkatkan kelincahan bisnis, termasuk pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan, perusahaan sedang mempertimbangkan solusi penyimpanan hybrid terbaru yang mendukung multicloud, seperti penyimpanan IBM Flashsystem® untuk mempercepat pengiriman data lebih lanjut. Markus Hertrich menyimpulkan: "Hanya dengan dukungan dari dua mitra yang kuat, IBM dan SAP, kami dapat mewujudkan visi kami untuk memungkinkan penggunaan energi yang lebih berkelanjutan menjadi kenyataan. Aplikasi SAP ERP yang berjalan pada IBM Power Systems dengan prosesor IBM POWER9 terkemuka membantu kami mendapatkan wawasan baru dengan lebih cepat. Infrastruktur IBM yang terukur dan dapat diandalkan dengan sempurna mendukung persiapan kami untuk beralih ke solusi ERP generasi berikutnya dan ke teknologi in-memory seperti solusi SAP Customer Experience dan SAP S/4HANA."