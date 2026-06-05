Memodernisasi ketahanan mainframe untuk skala yang siap AI

Mengembangkan IBM Z dengan ketahanan cyber dan lapisan API/data terpadu untuk memungkinkan AI lokal yang aman
Broadridge Financial Solutions berada di pusat pasar modal global, di mana beban kerja yang sangat penting harus memenuhi standar keamanan, tata kelola, dan ketersediaan berkelanjutan yang ketat. Klien sekarang mengharapkan pengalaman real-time, ketahanan yang lebih kuat terhadap risiko cyber, dan hasil AI yang nyata. Untuk memenuhi harapan ini, Broadridge melibatkan IBM untuk memperluas strategi modernisasi terkait IBM Z tanpa mengganggu proses penting pasar.
Tujuannya jelas. Mengembangkan inti mainframe berkinerja tinggi. Menyediakan akses terkendali ke data tepercaya. Bersiap untuk AI hybrid yang dapat diskalakan. IBM menetapkan modernisasi sebagai program tingkat platform berkelanjutan yang melindungi investasi masa lalu sambil memungkinkan kemampuan baru di seluruh infrastruktur, sistem operasi, middleware, keamanan, otomatisasi, dan layanan AI. Arah ini menjaga keandalan dan kepatuhan tetap utuh seiring dengan percepatan perubahan.
Aliran transaksi Departemen Keuangan AS diamankan di IBM Z
Pengirim surat U.S. didukung pada mainframe
Broadridge dan IBM menjalankan modernisasi yang mengutamakan Z yang mempertahankan IBM Z sebagai komponen utama dengan volume tinggi yang aman untuk pemrosesan yang diatur. IBM Z Cyber Vault ditambahkan untuk membuat salinan terisolasi dan telah diperiksa integritasnya, yang mendukung pemulihan bersih tanpa menyusun ulang lapisan teknologi terintegrasi. Langkah modernisasi utama menyertakan data terpadu dan lapisan API, memberikan akses kepercayaan tinggi yang diatur ke data dasar di IBM Z. Langkah ini memungkinkan integrasi yang aman dengan layanan berbasis cloud di AWS, sementara data yang diatur tetap dilindungi di IBM Z.
Arsitektur hybrid sekarang mendukung kemampuan berbasis AI untuk penemuan pra-perdagangan dan operasi pasca perdagangan, yang didasarkan pada data yang akurat dan tepercaya di IBM Z, infrastruktur tangguh dalam skala pasar. Ini adalah modernisasi yang disampaikan sebagai program tingkat platform yang berkelanjutan, bukan penerapan kode satu kali.
Setelah pekerjaan ini, Broadridge terus menjalankan antara 10 dan 12 triliun dolar dalam aliran transaksi Departemen Keuangan AS per hari di IBM Z yang diperkuat, memberikan operasi yang aman dan selalu aktif pada skala pasar. Keandalan IBM Z juga mendukung sekitar 1% dari semua pengirim surat di AS, menggarisbawahi capaian yang terbukti untuk komunikasi yang diatur.
Lingkungan memperluas kekuatan IBM Z dalam keamanan, ketersediaan, dan integritas transaksi, dan menambahkan ketahanan siber dengan IBM Z Cyber Vault untuk pemulihan berbasis SLA.
Lapisan data dan API terpadu kini memungkinkan akses terkendali untuk AI lingkungan on-prem dan cloud yang selaras, menyederhanakan integrasi dengan layanan AWS dan mengurangi hambatan saat orientasi. Hasilnya adalah modernisasi yang stabil dengan IBM yang menambahkan layanan baru sekaligus melindungi keandalan, kepatuhan, dan investasi sebelumnya.
Broadridge Financial Solutions (NYSE: BR) adalah pemimpin teknologi global dengan keahlian tepercaya dan teknologi transformatif, membantu klien dan industri jasa keuangan beroperasi, berinovasi, dan tumbuh. Perusahaan ini menyediakan investasi, tata kelola, dan komunikasi untuk klien mereka—mendorong ketahanan operasional, meningkatkan kinerja bisnis, dan mengubah pengalaman investor.
Platform teknologi dan operasi mereka memproses dan menghasilkan lebih dari 7 miliar komunikasi setiap tahun dan mendukung perdagangan rata-rata harian lebih dari $15 triliun dalam keamanan berteknologi token dan tradisional secara global. Sebagai peraih sertifikat Great Place to Work, Broadridge adalah bagian dari Indeks S&P 500, mempekerjakan lebih dari 15.000 rekan di 21 negara. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.broadridge.com.
© Hak Cipta IBM Corporation, Mei 2026.
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