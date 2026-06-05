Memodernisasi ketahanan mainframe untuk skala yang siap AI

Broadridge Financial Solutions berada di pusat pasar modal global, di mana beban kerja yang sangat penting harus memenuhi standar keamanan, tata kelola, dan ketersediaan berkelanjutan yang ketat. Klien sekarang mengharapkan pengalaman real-time, ketahanan yang lebih kuat terhadap risiko cyber, dan hasil AI yang nyata. Untuk memenuhi harapan ini, Broadridge melibatkan IBM untuk memperluas strategi modernisasi terkait IBM Z tanpa mengganggu proses penting pasar.

Tujuannya jelas. Mengembangkan inti mainframe berkinerja tinggi. Menyediakan akses terkendali ke data tepercaya. Bersiap untuk AI hybrid yang dapat diskalakan. IBM menetapkan modernisasi sebagai program tingkat platform berkelanjutan yang melindungi investasi masa lalu sambil memungkinkan kemampuan baru di seluruh infrastruktur, sistem operasi, middleware, keamanan, otomatisasi, dan layanan AI. Arah ini menjaga keandalan dan kepatuhan tetap utuh seiring dengan percepatan perubahan.