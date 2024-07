COVID-19 mengganggu kehidupan dan bisnis di seluruh dunia pada tahun 2020; untuk perusahaan mobil sewaan Booking Group dan mitranya, pandemi ini mengakibatkan kekurangan stok mobil sewaan dan permintaan yang berfluktuasi secara liar saat perjalanan dibuka. Terlepas dari kekacauan di pasar, Booking Group tetap ingin tumbuh. Booking Group telah menjadi penyedia dan pemimpin utama untuk transportasi sewaan di seluruh dunia selama 12 tahun, menawarkan layanannya di lebih dari 150 negara. Booking Group sebelumnya telah memilih platform berpemilik cloud tunggal yang tidak memiliki potensi untuk pengembangan aplikasi open-source dan cloud-native. Perusahaan ini mengkhawatirkan format kepemilikan dan penguncian vendor pada platform cloud tunggalnya. Untuk mengurangi ketergantungannya pada satu penyedia cloud, Booking Group memutuskan untuk menyelidiki cloud open-source dengan opsi untuk membangun aplikasi cloud-native yang dirancang khusus untuk cloud. Booking Group mencari penyedia dengan model hybrid multicloud yang mendukung penyebaran beban kerja penting, seperti reservasi pemesanan dan laporan keuangan, ke dalam beberapa cloud. Tujuan perusahaan juga mencakup akses ke aplikasi open-source dan cloud native untuk membangun fleksibilitas yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya yang berubah secara dinamis. Prioritas lainnya adalah memastikan perusahaan memiliki akses data secara real-time untuk memenuhi permintaan kendaraan sewa yang terus meningkat dan untuk mengatasi perubahan harga berdasarkan kekurangan. Menambahkan aplikasi cloud-native sebagai layanan mikro juga akan memungkinkan perusahaan untuk menyediakan pembaruan kode yang lebih cepat tanpa menyentuh keseluruhan aplikasi. Memigrasikan beban kerja penting, seperti reservasi pemesanan dan laporan keuangan, ke penyedia cloud open-source akan membantu Booking Group memanfaatkan aplikasi native cloud. Booking Group juga dapat memperoleh fleksibilitas untuk memindahkan beban kerja berdasarkan kebutuhan bisnisnya yang berubah secara dinamis.

Model hybrid multicloud Lingkungan disediakan hanya dalam waktu 4 bulan Kehadiran global Booking Group memiliki 20.000 lokasi global

Dengan bekerja sama dengan IBM Cloud, kami tertarik untuk mendapatkan cakupan teknologi yang lebih luas. Selain itu, kami lebih suka menerapkan beban kerja kami dalam lingkungan sumber terbuka dan dengan teknologi cloud-native yang umum digunakan. Igor Demchakov Co-founder and Chairman of the Board Booking Group

Melibatkan cloud terbuka dan aplikasi cloud-native Booking Group meminta bantuan IBM untuk mengadopsi, menerapkan, mengimplementasikan, dan mengelola strategi hybrid-cloud yang baru dan fleksibel. Karena IBM Cloud® dibangun di atas teknologi open-source, ini akan mendukung kelincahan Booking Group yang diperlukan untuk memenuhi permintaan sewa pelanggan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cepat terhadap volatilitas harga yang disebabkan oleh stok sewa yang berfluktuasi. Booking Group juga dapat dengan mudah memasukkan teknologi cloud-native ke dalam lingkungan barunya, bersama dengan kemampuan untuk menambahkan pengembangan aplikasi cloud-native ke dalam toolbox-nya. Menempatkan aplikasi cloud-native untuk bekerja dengan teknologi sumber terbuka memberikan aksesibilitas data yang lebih mudah dan portabilitas data. IBM Cloud memenuhi semua kebutuhan perusahaan dan memberikan ruang untuk pertumbuhan. Strategi hybrid cloud terbuka mendukung penyebaran beban kerja ke dalam beberapa cloud, dan juga memberikan efisiensi yang dapat digunakan Booking Group untuk membangun kerangka kerja operasi dan integrasi yang sama di cloud. IBM Cloud juga menyediakan platform cloud lengkap dengan lebih dari 170 produk dan layanan yang mencakup data, penyimpanan, kontainer, AI, Internet of Things (IoT), jaringan, dan blockchain untuk mendukung pertumbuhan di masa depan. Booking Group bekerja sama dengan IBM untuk menciptakan solusi teknologi guna mendukung strategi multicloud yang baru dan fleksibel.Bersama-sama, Booking Group dan IBM memutuskan sebuah fondasi yang dibangun di atas IBM Cloud dan IBM Cloud Kubernetes Service, ditambah dengan IBM® Virtual Private Network(VPN) di IBM Cloud Virtual Server untuk Virtual Private Cloud (VPC).IBM Cloud Databases untuk PostgreSQL berfungsi sebagai basis data untuk solusi ini. IBM Cloud dibangun di atas standar terbuka untuk memberikan fleksibilitas, portabilitas, dan layanan cloud yang dapat diaktifkan menggunakan API terbuka. IBM telah menjadi kekuatan pendorong dalam evolusi teknologi sumber terbuka, membantu perusahaan menciptakan, mengadopsi, dan meningkatkan skala sumber terbuka untuk melayani tujuan bisnis mereka. Booking Group memilih Kubernetes untuk menyediakan layanan kontainer Docker yang dikelola sepenuhnya berdasarkan Open Container Initiative (OCI) yang menggunakan standar kontainer industri terbuka. Kubernetes memungkinkan penjadwalan cerdas, penskalaan horizontal, dan penyembuhan diri. Perusahaan bisa menggunakan aplikasi terkontainerisasi ke dalam kumpulan host komputasi dan mengelola kontainer dengan mudah. VPN yang disediakan oleh IBM memungkinkan perusahaan untuk memilih dari beberapa titik akses VPN, masing-masing yang terkait dengan pusat data atau titik kehadiran jaringan. Booking Group dapat dengan mudah masuk ke IBM Cloud dengan memilih salah satu portal pusat data VPN di seluruh dunia. Booking Group memilih IBM Cloud Databases untuk PostgreSQL karena fleksibilitas dan efisiensinya yang luar biasa saat menjalankan analisis data yang mendalam dan ekstensif di berbagai jenis data, termasuk data terstruktur dan tidak terstruktur. IBM merekomendasikan agar Booking Group menggunakan server virtual untuk VPC untuk jaringannya yang terisolasi secara logis di mana komputasi awan, penyimpanan, dan sumber daya jaringan digunakan. VPC IBM terdiri dari mesin virtual (VM) dalam infrastruktur VPC IBM, yang merupakan konstruksi cloud publik. Karena VPC adalah jaringan yang terisolasi secara logis — yaitu, jaringan pribadi — di dalam cloud publik, data dan aplikasi perusahaan tidak bercampur atau berbagi ruang dengan akun pelanggan lainnya. Ini berarti bahwa Booking Group dapat menyebarkan ruang pribadi yang aman melalui infrastruktur penyewa tunggal dalam cloud publik multi-penyewa. Perusahaan mempertahankan kendali penuh atas bagaimana sumber daya dan beban kerja diakses — dan oleh siapa.

Sangatlah penting untuk mempertahankan kemungkinan memindahkan beban kerja tanpa kesulitan ke penyedia cloud yang berbeda. Igor Demchakov Co-founder and Chairman of the Board Booking Group

Menyeimbangkan inventaris untuk layanan pelanggan yang lebih baik Booking Group mendapatkan akses langsung ke produk dan penawaran IBM Cloud yang terintegrasi secara mulus dengan sistemnya. Berkat pendekatan cloud-native dan open-source, perusahaan mempertahankan opsi untuk memindahkan beban kerja ke cloud yang berbeda berdasarkan kebutuhan bisnis tanpa kesulitan. Menempatkan aplikasi cloud-native untuk bekerja dengan teknologi open-source juga memberikan perusahaan kemampuan untuk membangun dan memperbarui aplikasi dengan cepat. Booking Group hanya membutuhkan waktu empat bulan untuk membuat seluruh lingkungan tersedia. Tim IBM Cloud dan Booking Group melembagakan transfer beban kerja secara bertahap selama tahap solusi bisnis analitis untuk memenuhi tujuan ini. Perusahaan sekarang dapat dengan aman menyebarkan beban kerja untuk reservasi, laporan, dan informasi keuangan, di antaranya. Booking Group sekarang memiliki akses ke data yang menawarkan wawasan tentang permintaan penyewaan mobil terkini, yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan penyesuaian inventaris secara real time. Wawasan mengenai permintaan dan inventaris ini telah menghasilkan manfaat langsung bagi pelanggan. Booking Group dapat mengalokasikan mobil berdasarkan lokasi dan permintaan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan yang diantisipasi. Dengan pendekatan ini, Booking Group dapat tetap lincah dan memberikan pengalaman terbaik bagi para pelanggannya. IBM Cloud menerapkan kemampuan perlindungan data yang terdepan di pasar untuk menyediakan lingkungan yang kaya akan keamanan untuk data yang tidak bergerak, bergerak, dan digunakan. Booking Group dan mitranya dapat mencapai keamanan yang berkelanjutan untuk aplikasi perusahaan dan beban kerja dengan isolasi dan manajemen akses bawaan.