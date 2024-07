BlueIT memiliki misi untuk mencapai kedua tujuan ini melalui layanan outsourcing IT. "Sebagai perusahaan yang memberikan manfaat, kami berkomitmen untuk membantu klien kami menerapkan strategi IT yang tidak hanya menjamin kinerja, tetapi juga mendukung tujuan keberlanjutan mereka dan menempatkan mereka di jalur yang tepat untuk mengurangi emisi karbon," jelas Francesco Sartini, Chief Innovation Officer di BlueIT. Saat ini, BlueIt menyediakan outsourcing IT langsung untuk 35 klien yang berbeda. Layanannya bersifat agnostik industri, dan basis kliennya saat ini mencakup organisasi di bidang manufaktur, teknologi, layanan keuangan, hiburan, ritel, serta makanan dan minuman.

Prioritas utama BlueIT saat ini adalah pergeseran dari ITOps tradisional ke AIOps. "Bagi organisasi kami dan klien kami, adopsi AIOps bukan sekadar proyek teknologi. Ini adalah perubahan paradigma organisasi," kata Sartini. Kunci dari transisi ini adalah kemampuan BlueIT untuk menawarkan kepada klien pandangan yang komprehensif dari seluruh lingkungan IT mereka dari lapisan aplikasi hingga infrastruktur, dan kemampuannya untuk membantu klien secara proaktif mengalokasikan ulang sumber daya untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan kinerja aplikasi. Inilah sebabnya mengapa BlueIT menggunakan IBM Turbonomic dan IBM Instana Observability solusi pengoptimalan biaya hybrid cloud.