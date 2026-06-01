Ungkapan seperti “menyentuh tiang gawang” dan “tendangan bebas langsung di luar 18” mungkin tampak asing jika Anda bukan penggemar sepak bola (untuk orang Amerika, lihat: soccer). Namun bagi seorang pencari bakat sepak bola, itu adalah kosakata sehari-hari dalam pekerjaannya, mewakili bahasa penting yang membantu mengukur nilai seorang pemain bagi sebuah tim. Dan sekarang, itu juga bahasa yang diucapkan dan dipahami oleh Scout Advisor—alat inovatif menggunakan pemrosesan bahasa alami (NLP) dan dibangun di atas platform IBM® watsonx™ terutama untuk Sevilla Fútbol Club Spanyol.

Setiap harinya, seorang pencari bakat memiliki beberapa tanggung jawab: mengamati latihan, berbicara dengan keluarga pemain muda, mencatat jalannya pertandingan, dan menyelesaikan banyak dokumen tindak lanjut. Faktanya, dokumen adalah bagian yang jauh lebih penting dari pekerjaan daripada yang bisa dibayangkan.

Seperti yang dijelaskan Victor Orta, Direktur Olahraga Sevilla FC, pada konferensi selama KTT Sepak Bola Dunia pada tahun 2023: “Kami tidak akan pernah menandatangani pemain dengan data saja, tetapi kami tidak akan pernah melakukannya tanpa menggunakan data juga. Pada akhirnya, pemain yang baik akan selalu memiliki data yang bagus, tetapi kemudian selalu ada mata manusia, yang harus mengevaluasi segalanya dan memutuskan.”

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