Ungkapan seperti “menyentuh tiang gawang” dan “tendangan bebas langsung di luar 18” mungkin tampak asing jika Anda bukan penggemar sepak bola (untuk orang Amerika, lihat: soccer). Namun bagi seorang pencari bakat sepak bola, itu adalah kosakata sehari-hari dalam pekerjaannya, mewakili bahasa penting yang membantu mengukur nilai seorang pemain bagi sebuah tim. Dan sekarang, itu juga bahasa yang diucapkan dan dipahami oleh Scout Advisor—alat inovatif menggunakan pemrosesan bahasa alami (NLP) dan dibangun di atas platform IBM® watsonx™ terutama untuk Sevilla Fútbol Club Spanyol.
Setiap harinya, seorang pencari bakat memiliki beberapa tanggung jawab: mengamati latihan, berbicara dengan keluarga pemain muda, mencatat jalannya pertandingan, dan menyelesaikan banyak dokumen tindak lanjut. Faktanya, dokumen adalah bagian yang jauh lebih penting dari pekerjaan daripada yang bisa dibayangkan.
Seperti yang dijelaskan Victor Orta, Direktur Olahraga Sevilla FC, pada konferensi selama KTT Sepak Bola Dunia pada tahun 2023: “Kami tidak akan pernah menandatangani pemain dengan data saja, tetapi kami tidak akan pernah melakukannya tanpa menggunakan data juga. Pada akhirnya, pemain yang baik akan selalu memiliki data yang bagus, tetapi kemudian selalu ada mata manusia, yang harus mengevaluasi segalanya dan memutuskan.”
Baca terus untuk mempelajari lebih lanjut tentang kemitraan dengan skor tinggi IBM dan Sevilla FC.
Pada tahun 2021, tumpukan dokumen membanjiri Sevilla FC, tim papan atas yang berbasis di Andalusia, Spanyol. Dengan tim pencari bakat elite yang memiliki fitur 20 hingga 25 pencari bakat, seorang pemain dapat mengumpulkan hingga 40 laporan pencarian bakat, yang membutuhkan 200 hingga 300 jam ulasan. Secara keseluruhan, Sevilla FC ditugaskan untuk mengorganisir lebih dari 200.000 laporan total tentang pemain potensial—pekerjaan yang sangat memakan waktu.
Menggabungkan pengamatan pakar di samping nilai data tetap menjadi kunci bagi klub. Laporan pencarian bakat melihat data kuantitatif dari detail waktu permainan, seperti upaya mencetak gol, persentase umpan yang akurat, assist, serta data kualitatif seperti sikap pemain dan keselarasan dengan filosofi tim. Pada saat itu, Sevilla FC dapat secara efisien mengakses dan menggunakan data pemain kuantitatif dalam hitungan detik, tetapi proses mengekstraksi informasi kualitatif dari database jauh lebih lambat dibandingkan.
Dalam kasus Sevilla FC, menggunakan big data untuk merekrut pemain memiliki potensi untuk mengubah bisnis inti. Alih-alih pencari bakat memilih pemain berdasarkan intuisi dan bias saja, mereka juga dapat menggunakan statistik, dan dengan percaya diri membuat keputusan bisnis yang lebih baik pada investasi multi-juta dolar (yaitu, pemain). Belum lagi, kapan, di mana dan bagaimana menggunakan pemain tersebut. Namun, memanfaatkan data itu bukanlah tugas yang mudah.
Sevilla FC menangani data hampir sama seriusnya dengan mencetak gol. Pada tahun 2021, klub menciptakan departemen data khusus untuk membantu manajemen membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Sekarang departemen ini telah berkembang menjadi departemen data terbesar di sepak bola Eropa, mengembangkan alat AI sendiri untuk membantu melacak pergerakan pemain melalui liputan berita, serta solusi tiket internal.
Namun, ketika berhadapan dengan sejumlah besar data yang dikumpulkan oleh para pencari bakat, departemen tersebut menyadari bahwa mereka menghadapi tantangan yang membutuhkan mitra yang dapat diandalkan. Awalnya, departemen berkonsultasi dengan ilmuwan data di University of Sevilla untuk mengembangkan model untuk mengatur semua data mereka. Namun segera, klub menyadari akan membutuhkan teknologi yang lebih maju. Panggilan tiba-tiba dari perwakilan IBM itu awalnya kebetulan.
“Saya dihubungi oleh [Manajer Client Engineering IBM] Arturo Guerrero untuk mengetahui lebih banyak tentang kami dan proyek data kami,” kata Elias Zamora, kepala data officer Sevilla FC. “Kami dengan cepat mengerti ada cara untuk bekerja sama. Sevilla FC memiliki salah satu database pencarian bakat terbesar di sepak bola profesional, siap digunakan dalam kerangka kerja teknologi AI generatif. IBM baru saja merilis watsonx, AI generatif komersialnya dan platform data ilmiah berbasis cloud. Oleh karena itu, kemitraan untuk mengekstrak nilai paling banyak dari laporan pencarian bakat kami menggunakan AI adalah inisiatif yang tepat.”
Sevilla FC terhubung dengan tim IBM Client Engineering untuk membicarakan tantangannya dan sebuah rencana dibuat.
Karena Sevilla FC mampu menjelaskan tantangan dan tujuannya dengan jelas—dan IBM mengajukan pertanyaan yang tepat—teknologi segera menyusul. Kemitraan menentukan bahwa IBM watsonx.ai™ akan menjadi solusi terbaik untuk menyaring database pemain besar dengan cepat dan mudah menggunakan model dasar dan AI generatif untuk memproses prompt dalam bahasa alami. Menggunakan bahasa semantik untuk pencarian memberikan hasil yang lebih kaya: misalnya, pencarian untuk “pemain sayap berbakat” diterjemahkan menjadi “pemain sayap berbakat mampu menghadapi bek dengan menggiring bola untuk menciptakan ruang dan menembus pertahanan lawan.”
Solusinya—berjudul Scout Advisor—menyajikan daftar pemain yang dikurasi yang cocok dengan kriteria pencarian dalam antarmuka yang dirancang dengan baik dan ramah pengguna. Teknologinya membantu membuka seluruh potensi database Sevilla FC, mulai dari kesan tak berwujud dari seorang pencari bakat hingga aset data tertentu.
Program percontohan Scout Advisor mulai diproduksi pada Januari 2024, dan saat ini sedang dilatih dengan 200.000 laporan yang ada. Rencana klub adalah menggunakan alat tersebut selama musim perekrutan musim panas 2024 dan melihat Hasil pada bulan September. Sejauh ini, ulasan telah positif.
“Scout Advisor memiliki kemampuan untuk merevolusi cara kami mendekati perekrutan pemain,” kata Zamora. "Sistem ini memungkinkan identifikasi pemain berdasarkan pendapat para pakar sepak bola yang tertanam dalam laporan pencari bakat dan diekspresikan dalam bahasa alami. Artinya, kami menggunakan teknologi untuk sepenuhnya menggali nilai dan pengetahuan dari departemen pencarian bakat kami.”
Dengan waktu yang dihemat, para pencari bakat kini dapat berkonsentrasi pada tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia: terhubung dengan calon pemain, menonton pertandingan, dan membuat keputusan yang didukung oleh data.
Ketika mempertimbangkan fungsionalitas tinggi teknologi NLP Scout Advisor, wajar untuk berpikir tentang bagaimana teknologi yang sama dapat diterapkan pada perekrutan olahraga lain dan fungsi lainnya. Namun, satu hal yang pasti: membuat keputusan yang lebih baik tentang siapa, kapan dan mengapa bermain sebagai pemain sepak bola telah mengubah cara Sevilla FC merekrut.
Kata Zamora: “Ini adalah teknologi paling revolusioner yang pernah saya lihat di sepak bola.”
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