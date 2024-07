BHSF membangun tempat kerja yang lebih baik melalui layanan kesehatan dan kesejahteraan. Untuk memastikan para pekerja dapat mengakses layanan-layanan ini ketika mereka membutuhkannya, BHSF mengambil polis asuransi terhadap waktu henti dengan melibatkan Mitra Bisnis IBM, Meridian IT, untuk meng-host aplikasi-aplikasi penting di lingkungan cloud dengan ketersediaan tinggi yang berjalan di berbagai server IBM® Power Systems™.

Tantangan bisnis Agar layanan kesehatan dan kesejahteraan di tempat kerja dapat diakses di seluruh Inggris, BHSF tidak dapat merisikokan gangguan terhadap berbagai sistem pentingnya. Perusahaan telah menetapkan untuk mengurangi risiko waktu henti yang tidak direncanakan.

Transformasi BHSF memindahkan aplikasi-aplikasi intinya ke server IBM Power Systems yang dihosting dan dikelola oleh Meridian, dan mendapatkan kemampuan baru seperti enkripsi data dan penyembunyian data, di samping ketersediaan yang lebih tinggi.

Hasil Peningkatan 567% dalam klaim yang diproses per hari, didukung oleh teknologi IBM yang berkinerja tinggi 1 FTE Menghemat manajemen IT, membebaskan tim untuk fokus pada inovasi Memulihkan data dari dalam beberapa menit dari bencana, bukan 48 jam

Kisah tantangan bisnis Merangkul transformasi digital Orang-orang berkinerja paling baik ketika mereka berada dalam kondisi terbaik. Hasilnya, berinvestasi dalam kesejahteraan fisik, mental, dan finansial karyawan akan memberikan manfaat bagi semua orang: karyawan, perusahaan, dan masyarakat luas. BHSF adalah organisasi nirlaba yang dibangun berlandaskan etos ini. Dengan sejarah yang membanggakan sejak tahun 1873, BHSF membangun tempat kerja yang lebih baik dengan membantu individu mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi telah memulai transformasi digital untuk membantu memastikan bahwa layanannya tetap sejalan dengan kebutuhan pelanggannya. Richard Evanson, Kepala Grup TI dan Proyek di BHSF, menjelaskan, "Sebelumnya, sebagian besar klaim kami diajukan dan diproses di atas kertas. Saat ini, separuh dari seluruh klaim masuk melalui portal online kami dan dikelola secara digital dari end-to-end. Meskipun otomatisasi membantu staf kami bekerja lebih efisien, hal ini juga menempatkan tuntutan yang tinggi pada sistem IT kami. Seiring dengan meningkatnya proporsi aplikasi digital dari tahun ke tahun, ketersediaan sistem IT kami menjadi semakin penting." Untuk melindungi layanannya dari gangguan, BHSF mulai mencari alternatif yang lebih kuat untuk infrastruktur IT yang ada. Di saat yang sama, organisasi ini melihat peluang untuk memperkuat kemampuan keamanan informasinya dan membebaskan tim IT dari tugas-tugas manajemen yang memakan waktu. "Nasabah kami bergantung pada layanan kami yang tersedia saat mereka membutuhkannya, jadi waktu henti bukanlah suatu pilihan," kata Richard. "Pandemi COVID-19 membuat permintaan yang lebih besar akan dukungan kesehatan mental, dan kami bertekad untuk selalu hadir bagi 350.000 pemegang polis kami selama krisis ini dan seterusnya. Kami memutuskan waktu yang tepat untuk mencari ahli infrastruktur yang dapat kami percayai, sehingga kami dapat fokus untuk menjadi lebih berpusat pada pelanggan."

Kami telah meningkatkan tingkat pemrosesan klaim harian kami dari 150 menjadi 1.000 klaim per orang per hari. Kami sekarang mengeluarkan 4.000 faktur dalam satu bulan. Transformasi digital kami terus berlanjut dengan cepat, dengan teknologi IBM Power Systems berkinerja tinggi yang memainkan peran utama. Richard Evanson Head of Group IT and Projects BHSF

Kisah transformasi Bertransisi dengan mulus ke cloud BHSF mengandalkan serangkaian aplikasi bisnis khusus yang berjalan di lingkungan IBM i pada server IBM Power Systems. Organisasi ini memutuskan untuk memindahkan sistem-sistem ini ke teknologi IBM Power Systems generasi terbaru dalam lingkungan cloud yang dihosting dan dikelola oleh Meridian (tautan berada di luar ibm.com). "IBM Power Systems telah menjadi inti dari transformasi digital kami," komentar Richard. "Server kami menyediakan semua yang kami butuhkan untuk melayani pelanggan secara efektif dan mendukung 80 persen bisnis BHSF. Kami memutuskan untuk sepenuhnya mengalihdayakan lingkungan Power Systems ke Meridian, yang merupakan tanda kepercayaan kami pada mereka. Sistem ini adalah pilihan yang paling berpengetahuan dan hemat biaya, dan memberikan nilai yang jauh melampaui layanan hosting." Dengan bantuan dari Meridian, BHSF bermigrasi ke pusat data Meridian dengan lancar. Tim Meridian menjalankan dua lingkungan cloud dan mengonfigurasikannya untuk replikasi data yang berkelanjutan. BHSF juga mendapat manfaat dari konektivitas jaringan yang sepenuhnya redundan, memungkinkan ketahanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Richard mengenang, "Dengan bekerja sama, BHSF dan Meridian menyelesaikan migrasi cloud dengan lancar, tanpa dampak negatif pada bisnis. Bahkan, sebagian besar pengguna bahkan tidak menyadari bahwa ada yang berubah, kecuali bahwa aplikasi mereka berjalan sedikit lebih cepat dari sebelumnya." Berkat Meridian, BHSF sekarang berjalan pada versi terbaru dari sistem operasi IBM i dan memiliki akses ke fungsionalitas IBM Power Systems terbaru. Secara khusus, organisasi ini menggunakan enkripsi data dan pengaburan data untuk meningkatkan penawarannya kepada pelanggan. "Dengan layanan cloud dari Meridian, kami memiliki inovasi IBM terbaru di ujung jari kami," ujar Richard. "Kini kami bisa mengenkripsi data saat disimpan, sehingga lebih mudah bagi kami untuk bekerja dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki peraturan ketat di bidang pemerintahan dan layanan kesehatan. Dengan menggunakan penyembunyian data, kami dapat menguji menggunakan data langsung yang disamarkan tanpa risiko mengorbankan privasi pelanggan kami. Hal ini memungkinkan kami untuk mengembangkan dan menghadirkan layanan baru ke pasar dengan lebih cepat, sambil tetap mematuhi dan melindungi klien kami."

Kami mendapatkan akses ke kemampuan IBM Power Systems baru yang berharga yang berkontribusi langsung pada keunggulan kompetitif kami—dan Meridian memastikan kami dapat menggunakannya secara maksimal. Richard Evanson Head of Group IT and Projects BHSF

Kisah hasil Membangun operasi yang lebih ramping dan lebih efektif BHSF memanfaatkan teknologi IBM yang berkinerja tinggi untuk merespons lebih cepat kepada para pelanggan dan membantu para pekerja di seluruh Inggris untuk mengakses layanan kesehatan dan kesejahteraan yang mereka butuhkan dengan lebih cepat. Lingkungan IBM Power Systems mendukung solusi otomatisasi proses robotik baru, yang merampingkan tugas-tugas manual dan mengurangi waktu respons lebih lanjut. "Kami telah meningkatkan tingkat pemrosesan klaim harian kami dari 150 menjadi 1.000 klaim per orang per hari," komentar Richard. “Kami sekarang mengeluarkan 4.000 faktur sebulan. Transformasi digital kami terus berlanjut dengan cepat, dengan teknologi IBM Power Systems berkinerja tinggi yang memainkan peran utama." Dengan berpindah ke cloud, BHSF juga memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada prioritas strategis, dengan keyakinan bahwa lingkungan IT-nya berada di tangan yang terbaik. Organisasi ini menyalurkan waktu ekstra ini ke dalam inovasi, membantunya mempertahankan posisi terdepan. "Mengalihdayakan lingkungan IBM Power Systems kami ke Meridian membebaskan satu orang karyawan tetap, dan jika Anda adalah sebuah tim yang terdiri dari 13 orang, hal ini membuat perbedaan besar," ujar Richard. "Kami tidak perlu mempertahankan keahlian infrastruktur internal, karena tim Meridian yang terdiri dari para ahli IBM Power Systems dan IBM i yang berdedikasi menjalankan perangkat keras untuk kami. Di saat yang sama, kami mendapatkan akses ke kemampuan IBM Power Systems baru yang berharga yang berkontribusi langsung pada keunggulan kompetitif kami - dan Meridian memastikan bahwa kami dapat menggunakannya secara maksimal." Jika terjadi masalah teknis, BHSF sekarang dapat pulih lebih cepat. Akibatnya, organisasi dapat menawarkan kontinuitas layanan yang lebih besar kepada pelanggan, memenuhi tujuannya untuk berada di sana kapan pun dibutuhkan. Richard menyimpulkan, "Melalui kerja sama dengan Meridian, kami telah mengurangi tujuan titik pemulihan kami sehingga kami bisa memulihkan data dalam beberapa menit setelah bencana, bukan 48 jam, dan hal ini sangat berarti bagi para pelanggan kami. Bahkan lebih baik lagi, kami mencapai semua ini sambil menjaga biaya IT tetap datar, dan mengalihkan pengeluaran kami dari CAPEX ke OPEX. Dengan bantuan dari IBM dan Meridian, kami mencapai tujuan kami untuk mengutamakan kebutuhan pelanggan, setiap saat."



Kami mencapai semua ini dengan tetap menjaga biaya TI tetap datar, dan mengalihkan pengeluaran kami dari CAPEX ke OPEX. Dengan bantuan dari IBM dan Meridian, kami mencapai tujuan kami untuk mengutamakan kebutuhan pelanggan, setiap saat. Richard Evanson Head of Group IT and Projects BHSF