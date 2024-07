“Personalisasi adalah bagian yang sangat penting dari apa yang kami lakukan. Pelanggan mengharapkan kualitas yang sempurna di setiap bagian dari pengalaman pelanggan, tidak hanya kualitas produk tetapi juga kualitas layanan," jelas Alex Bernhardt Jr, presiden dan chief executive officer (CEO) Bernhardt Furniture Co. Dengan mengutamakan kualitas layanan, hanya dalam waktu 10 minggu di tahun 2014, Bernhardt mengubah cara mereka berinteraksi dengan para pelanggan di acara penjualan terbesarnya, High Point Market yang diadakan setiap dua tahun sekali. Bekerja sama dengan tim IBM® jStart® Emerging Technologies dan menggunakan platform IBM Cloud sebagai layanan (PaaS), perusahaan ini meluncurkan solusi penjualan dan analitik mobile, Bernhardt Virtual Showroom, yang mendorong efektivitas tenaga penjualan dan memungkinkan Bernhardt mengoptimalkan konfigurasi ruang pamer fisiknya untuk penjualan yang lebih besar hingga 20 persen. Transformasi digital ini merupakan lompatan besar dari proses penjualan berbasis kertas sebelumnya. Namun, keberhasilan langsung aplikasi seluler dan adopsi cepat, dengan cepat menekankan arsitektur back-end yang mendukungnya.

Ketika departemen IT Bernhardt dan tim IBM pertama kali meluncurkan aplikasi Virtual Showroom ke dalam produksi, mereka membangunnya dengan arsitektur IT yang monolitik; satu aplikasi menangani semua fungsi administratif yang mendukung aplikasi seluler Apple yang digunakan staf penjualan. Seiring dengan meningkatnya penggunaan aplikasi, hal ini menciptakan kemacetan dalam proses administrasi back-end. Dan masalah dalam satu proses mengakibatkan masalah pada aplikasi secara keseluruhan. "Kami membutuhkan fleksibilitas agar bisa dengan cepat merespons berbagai tantangan," ujar Lacey Griffith, direktur IT Bernhardt. "Segala sesuatunya bergerak dengan cepat, dan kami harus memastikan bahwa layanan yang kami berikan kepada pengguna kami bisa merespons secepat yang dibutuhkan oleh bisnis." Bernhardt menyadari bahwa dengan mengubah pendekatannya terhadap arsitektur IT, hal ini dapat memungkinkan skalabilitas yang lebih besar dan peningkatan yang lebih cepat, tidak hanya untuk solusi Virtual Showroom, namun juga untuk aplikasi bisnis lainnya. Ini adalah kesempatan untuk memposisikan perusahaan untuk terus meningkatkan operasi dan layanan.